https://ria.ru/20250411/kosmos-2010605079.html

Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый

Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый - РИА Новости, 11.04.2025

Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый

Медико-биологические исследования на Российской орбитальной станции, направленные на повышение возможностей человека совершить полёт в дальний космос, могут... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:35:00+03:00

2025-04-11T03:35:00+03:00

2025-04-11T03:35:00+03:00

наука

космос - риа наука

луна

марс

земля

олег орлов

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Медико-биологические исследования на Российской орбитальной станции, направленные на повышение возможностей человека совершить полёт в дальний космос, могут быть российским вкладом в международные проекты, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов. "Исследования в интересах медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов к Луне и Марсу могут быть одним из вкладов отечественной космонавтики в международные проекты по освоению дальнего космоса", - сказал Орлов. Он уточнил, что полёты за пределы орбиты Земли сопряжены с целым рядом медико-биологических рисков. Эти риски известны, а преодолеть их, по словам учёного, можно если организовать опережающие исследования и создать научно-технологический задел систем медико-биологического обеспечения перспективных пилотируемых программ. Сейчас такие работы ведутся в условиях наземных модельных экспериментов, рассказал он. В то же время, результаты этих исследований должны быть обязательно отработаны в условиях орбитальных космических полетов, прежде чем они найдут применение в программах межпланетных миссий уточнил Орлов. "Таким образом, РОС может стать платформой для отработки технологий обеспечения перспективных программ по освоению дальнего космоса. Работа над этой частью научной программы РОС в настоящее время активно ведется", - добавил он.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010204902.html

https://ria.ru/20241110/osvoenie-1982896696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, луна, марс, земля, олег орлов, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук