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Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый - РИА Новости, 11.04.2025
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Наука
 
03:35 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/kosmos-2010605079.html
Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый
Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый - РИА Новости, 11.04.2025
Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый
Медико-биологические исследования на Российской орбитальной станции, направленные на повышение возможностей человека совершить полёт в дальний космос, могут... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:35:00+03:00
2025-04-11T03:35:00+03:00
наука
космос - риа наука
луна
марс
земля
олег орлов
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Медико-биологические исследования на Российской орбитальной станции, направленные на повышение возможностей человека совершить полёт в дальний космос, могут быть российским вкладом в международные проекты, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов. "Исследования в интересах медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов к Луне и Марсу могут быть одним из вкладов отечественной космонавтики в международные проекты по освоению дальнего космоса", - сказал Орлов. Он уточнил, что полёты за пределы орбиты Земли сопряжены с целым рядом медико-биологических рисков. Эти риски известны, а преодолеть их, по словам учёного, можно если организовать опережающие исследования и создать научно-технологический задел систем медико-биологического обеспечения перспективных пилотируемых программ. Сейчас такие работы ведутся в условиях наземных модельных экспериментов, рассказал он. В то же время, результаты этих исследований должны быть обязательно отработаны в условиях орбитальных космических полетов, прежде чем они найдут применение в программах межпланетных миссий уточнил Орлов. "Таким образом, РОС может стать платформой для отработки технологий обеспечения перспективных программ по освоению дальнего космоса. Работа над этой частью научной программы РОС в настоящее время активно ведется", - добавил он.
https://ria.ru/20250409/ssha-2010204902.html
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космос - риа наука, луна, марс, земля, олег орлов, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Марс, Земля, Олег Орлов, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук
Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый

Орлов: исследования на РОС могут стать вкладом в освоение дальнего космоса

© Фото : РоскосмосМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Роскосмос
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Медико-биологические исследования на Российской орбитальной станции, направленные на повышение возможностей человека совершить полёт в дальний космос, могут быть российским вкладом в международные проекты, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Исследования в интересах медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов к Луне и Марсу могут быть одним из вкладов отечественной космонавтики в международные проекты по освоению дальнего космоса", - сказал Орлов.
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Он уточнил, что полёты за пределы орбиты Земли сопряжены с целым рядом медико-биологических рисков. Эти риски известны, а преодолеть их, по словам учёного, можно если организовать опережающие исследования и создать научно-технологический задел систем медико-биологического обеспечения перспективных пилотируемых программ.
Сейчас такие работы ведутся в условиях наземных модельных экспериментов, рассказал он. В то же время, результаты этих исследований должны быть обязательно отработаны в условиях орбитальных космических полетов, прежде чем они найдут применение в программах межпланетных миссий уточнил Орлов.
"Таким образом, РОС может стать платформой для отработки технологий обеспечения перспективных программ по освоению дальнего космоса. Работа над этой частью научной программы РОС в настоящее время активно ведется", - добавил он.
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