Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый
Орлов: исследования на РОС могут стать вкладом в освоение дальнего космоса
© Фото : РоскосмосМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
© Фото : Роскосмос
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Медико-биологические исследования на Российской орбитальной станции, направленные на повышение возможностей человека совершить полёт в дальний космос, могут быть российским вкладом в международные проекты, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
Он уточнил, что полёты за пределы орбиты Земли сопряжены с целым рядом медико-биологических рисков. Эти риски известны, а преодолеть их, по словам учёного, можно если организовать опережающие исследования и создать научно-технологический задел систем медико-биологического обеспечения перспективных пилотируемых программ.
Сейчас такие работы ведутся в условиях наземных модельных экспериментов, рассказал он. В то же время, результаты этих исследований должны быть обязательно отработаны в условиях орбитальных космических полетов, прежде чем они найдут применение в программах межпланетных миссий уточнил Орлов.
"Таким образом, РОС может стать платформой для отработки технологий обеспечения перспективных программ по освоению дальнего космоса. Работа над этой частью научной программы РОС в настоящее время активно ведется", - добавил он.
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