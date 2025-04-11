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Дюмин рассказал об одной из составляющих нового облика ВМФ
Дюмин рассказал об одной из составляющих нового облика ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
Дюмин рассказал об одной из составляющих нового облика ВМФ
Беспилотные корабли станут одной из составляющих нового облика Военно-морского флота России, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:28:00+03:00
2025-04-11T17:28:00+03:00
2025-04-11T17:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Беспилотные корабли станут одной из составляющих нового облика Военно-морского флота России, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. Он был одним из участников совещания по вопросам развития ВМФ, которое президент РФ Владимир Путин провел в пятницу в Санкт-Петербурге. По итогам Дюмин сообщил журналистам, что на совещании с главой государства обсуждались вопросы развития ВМФ, его нового облика. "Конечно, это одна из составляющих", - ответил Дюмин на уточняющий вопрос о том, означает ли новый облик ВМФ использование большего количества беспилотных кораблей.
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безопасность, россия, санкт-петербург, алексей дюмин, владимир путин, вмф рф
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Дюмин, Владимир Путин, ВМФ РФ
Дюмин рассказал об одной из составляющих нового облика ВМФ
Дюмин: беспилотные корабли станут одной из составляющих нового облика ВМФ