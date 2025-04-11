Рейтинг@Mail.ru
Третьего человека в армии Китая отстранили от работы, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 11.04.2025 (обновлено: 00:41 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/kitay-2010595037.html
Третьего человека в армии Китая отстранили от работы, пишут СМИ
Третьего человека в армии Китая отстранили от работы, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Третьего человека в армии Китая отстранили от работы, пишут СМИ
Генерал Хэ Вэйдун, занимавший третий по значимости пост в армии Китая, был отстранен от должности в рамках правительственной антикоррупционной кампании, пишет... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T00:40:00+03:00
2025-04-11T00:41:00+03:00
в мире
китай
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446410_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_d4c9339327bc9ba8fe2b45689c4ab80d.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Генерал Хэ Вэйдун, занимавший третий по значимости пост в армии Китая, был отстранен от должности в рамках правительственной антикоррупционной кампании, пишет издание Financial Times со ссылкой на пять осведомленных источников. "Генерал Хэ Вэйдун, младший из двух заместителей председателя центральной военной комиссии из шести человек, которую возглавляет (председатель КНР) Си Цзиньпин, был отстранен от должности в последние недели", - пишет издание. Отмечается, что Хэ Вэйдун был вторым по значимости генералом Народно-освободительной армии Китая, третьим в командовании армией, а также членом Политбюро Коммунистической партии Китая. Это первое увольнение генерала с такой должности за последние 60 лет. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
https://rsport.ria.ru/20241211/kitay-1988610685.html
https://ria.ru/20241217/kitay-1989595447.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446410_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ec1727fa60cd7bba271e82b916f3062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, си цзиньпин
В мире, Китай, Си Цзиньпин
Третьего человека в армии Китая отстранили от работы, пишут СМИ

FT: генерал Хэ Вэйдун отстранен от должности из-за антикоррупционной кампании

© AP Photo / Ng Han GuanФлаг Коммунистическая партия Китая в музее партии в Пекине
Флаг Коммунистическая партия Китая в музее партии в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Флаг Коммунистическая партия Китая в музее партии в Пекине . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Генерал Хэ Вэйдун, занимавший третий по значимости пост в армии Китая, был отстранен от должности в рамках правительственной антикоррупционной кампании, пишет издание Financial Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
"Генерал Хэ Вэйдун, младший из двух заместителей председателя центральной военной комиссии из шести человек, которую возглавляет (председатель КНР) Си Цзиньпин, был отстранен от должности в последние недели", - пишет издание.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
СМИ: экс-генсек Китайской футбольной ассоциации получил 11 лет за взятки
11 декабря 2024, 14:48
Отмечается, что Хэ Вэйдун был вторым по значимости генералом Народно-освободительной армии Китая, третьим в командовании армией, а также членом Политбюро Коммунистической партии Китая. Это первое увольнение генерала с такой должности за последние 60 лет.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
Бывший секретарь рабочего комитета КПК в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпин в суде - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Чиновника, незаконно присвоившего сотни миллионов долларов, казнили в Китае
17 декабря 2024, 07:58
 
В миреКитайСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала