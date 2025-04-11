Третьего человека в армии Китая отстранили от работы, пишут СМИ
FT: генерал Хэ Вэйдун отстранен от должности из-за антикоррупционной кампании
© AP Photo / Ng Han GuanФлаг Коммунистическая партия Китая в музее партии в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Флаг Коммунистическая партия Китая в музее партии в Пекине . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Генерал Хэ Вэйдун, занимавший третий по значимости пост в армии Китая, был отстранен от должности в рамках правительственной антикоррупционной кампании, пишет издание Financial Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
"Генерал Хэ Вэйдун, младший из двух заместителей председателя центральной военной комиссии из шести человек, которую возглавляет (председатель КНР) Си Цзиньпин, был отстранен от должности в последние недели", - пишет издание.
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Отмечается, что Хэ Вэйдун был вторым по значимости генералом Народно-освободительной армии Китая, третьим в командовании армией, а также членом Политбюро Коммунистической партии Китая. Это первое увольнение генерала с такой должности за последние 60 лет.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
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