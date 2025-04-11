https://ria.ru/20250411/kitay-2010595037.html

Третьего человека в армии Китая отстранили от работы, пишут СМИ

Третьего человека в армии Китая отстранили от работы, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025

Третьего человека в армии Китая отстранили от работы, пишут СМИ

Генерал Хэ Вэйдун, занимавший третий по значимости пост в армии Китая, был отстранен от должности в рамках правительственной антикоррупционной кампании, пишет... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:40:00+03:00

2025-04-11T00:40:00+03:00

2025-04-11T00:41:00+03:00

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китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Генерал Хэ Вэйдун, занимавший третий по значимости пост в армии Китая, был отстранен от должности в рамках правительственной антикоррупционной кампании, пишет издание Financial Times со ссылкой на пять осведомленных источников. "Генерал Хэ Вэйдун, младший из двух заместителей председателя центральной военной комиссии из шести человек, которую возглавляет (председатель КНР) Си Цзиньпин, был отстранен от должности в последние недели", - пишет издание. Отмечается, что Хэ Вэйдун был вторым по значимости генералом Народно-освободительной армии Китая, третьим в командовании армией, а также членом Политбюро Коммунистической партии Китая. Это первое увольнение генерала с такой должности за последние 60 лет. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".

https://rsport.ria.ru/20241211/kitay-1988610685.html

https://ria.ru/20241217/kitay-1989595447.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, си цзиньпин