https://ria.ru/20250411/kitaj-2010805087.html
Экономист рассказал, кто побеждает в торговой войне между США и Китаем
Экономист рассказал, кто побеждает в торговой войне между США и Китаем - РИА Новости, 11.04.2025
Экономист рассказал, кто побеждает в торговой войне между США и Китаем
КНР побеждает в торговой войне с США, заявил профессор экономики Колумбийского университета, директор сети решений устойчивого развития ООН Джеффри Сакс. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:36:00+03:00
2025-04-11T19:36:00+03:00
2025-04-11T19:36:00+03:00
китай
сша
анталья (провинция)
дональд трамп
колумбийский университет
оон
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010713687_698:699:3000:1994_1920x0_80_0_0_ebe09335cd975d9976db8bc156529066.jpg
АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. КНР побеждает в торговой войне с США, заявил профессор экономики Колумбийского университета, директор сети решений устойчивого развития ООН Джеффри Сакс. "В торговой войне между США и Китаем побеждает Китай. Китай не сильно зависит от рынка США", - сказал Сакс в ходе Дипломатического форума в Анталье. "Ели вы остановите торговлю, проиграют все. Дело не в том, что одна сторона выиграет, а другая проиграет", – добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250409/kitay-2010166704.html
https://ria.ru/20250410/kitay-2010555020.html
китай
сша
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010713687_171:0:2830:1994_1920x0_80_0_0_3f02885c233edd27a2fb50366aa73958.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, анталья (провинция), дональд трамп, колумбийский университет, оон, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Анталья (провинция), Дональд Трамп, Колумбийский университет, ООН, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Экономист рассказал, кто побеждает в торговой войне между США и Китаем
Экономист Сакс: Китай побеждает в торговой войне с США