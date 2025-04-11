https://ria.ru/20250411/kitaj-2010805087.html

Экономист рассказал, кто побеждает в торговой войне между США и Китаем

Экономист рассказал, кто побеждает в торговой войне между США и Китаем - РИА Новости, 11.04.2025

Экономист рассказал, кто побеждает в торговой войне между США и Китаем

КНР побеждает в торговой войне с США, заявил профессор экономики Колумбийского университета, директор сети решений устойчивого развития ООН Джеффри Сакс. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:36:00+03:00

2025-04-11T19:36:00+03:00

2025-04-11T19:36:00+03:00

китай

сша

анталья (провинция)

дональд трамп

колумбийский университет

оон

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. КНР побеждает в торговой войне с США, заявил профессор экономики Колумбийского университета, директор сети решений устойчивого развития ООН Джеффри Сакс. "В торговой войне между США и Китаем побеждает Китай. Китай не сильно зависит от рынка США", - сказал Сакс в ходе Дипломатического форума в Анталье. "Ели вы остановите торговлю, проиграют все. Дело не в том, что одна сторона выиграет, а другая проиграет", – добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250409/kitay-2010166704.html

https://ria.ru/20250410/kitay-2010555020.html

китай

сша

анталья (провинция)

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китай, сша, анталья (провинция), дональд трамп, колумбийский университет, оон, введение трампом пошлин на импорт, в мире