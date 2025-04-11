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У дочери директора интерната в Омской области изъяли квартиру - РИА Новости, 11.04.2025
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10:36 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/internat-2010645145.html
У дочери директора интерната в Омской области изъяли квартиру
У дочери директора интерната в Омской области изъяли квартиру - РИА Новости, 11.04.2025
У дочери директора интерната в Омской области изъяли квартиру
Петербургскую квартиру стоимостью в 25 миллионов рублей изъяли у дочери проходящего по коррупционному делу директора Марьяновского психоневрологического... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:36:00+03:00
2025-04-11T10:36:00+03:00
происшествия
омская область
санкт-петербург
омск
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ОМСК, 11 апр - РИА Новости. Петербургскую квартиру стоимостью в 25 миллионов рублей изъяли у дочери проходящего по коррупционному делу директора Марьяновского психоневрологического интерната в Омской области Валерия Башурова, недвижимость обращена в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. По данным прокуратуры, дочь Башурова работала меньше года и других источников дохода не имела, но купила квартиру в Санкт-Петербурге площадью 70 квадратных метров за 18,4 миллиона рублей. Рыночная стоимость этой квартиры в настоящее время превышает 25 миллионов рублей. "Фактически финансирование покупки жилья осуществлялось ее отцом, обвиняемым в настоящее время в совершении ряда должностных преступлений, в том числе получении взяток за способствование в заключении с отдельными предпринимателями договоров на выполнение строительных и ремонтных работ в учреждении, а также их беспрепятственную приемку и последующую оплату", – сообщили в пресс-службе. Как сообщает прокуратура, у семьи Башурова не было возможности законно накопить на квартиру для дочери. Также в квартире Валерия Башурова при обыске изъяли 6,2 миллиона рублей, легальность получения которых он не смог объяснить. "В связи с отсутствием доказательства законности получения данной квартиры, стоимостью 18,4 миллиона рублей, и 6,2 миллиона рублей, изъятых во время обыска, прокурор Омской области в судебном порядке потребовал обратить это имущество в доход государства", – добавили в пресс-службе. Куйбышевский районный суд Омска 8 апреля 2025 года удовлетворил заявленные прокурором требования. Вопрос исполнения судебного решения находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20250407/sizo-2009868382.html
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происшествия, омская область, санкт-петербург, омск
Происшествия, Омская область, Санкт-Петербург, Омск
У дочери директора интерната в Омской области изъяли квартиру

У дочери директора интерната под Омском изъяли квартиру стоимостью 25 млн рублей

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ОМСК, 11 апр - РИА Новости. Петербургскую квартиру стоимостью в 25 миллионов рублей изъяли у дочери проходящего по коррупционному делу директора Марьяновского психоневрологического интерната в Омской области Валерия Башурова, недвижимость обращена в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По данным прокуратуры, дочь Башурова работала меньше года и других источников дохода не имела, но купила квартиру в Санкт-Петербурге площадью 70 квадратных метров за 18,4 миллиона рублей. Рыночная стоимость этой квартиры в настоящее время превышает 25 миллионов рублей.
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"Фактически финансирование покупки жилья осуществлялось ее отцом, обвиняемым в настоящее время в совершении ряда должностных преступлений, в том числе получении взяток за способствование в заключении с отдельными предпринимателями договоров на выполнение строительных и ремонтных работ в учреждении, а также их беспрепятственную приемку и последующую оплату", – сообщили в пресс-службе.
Как сообщает прокуратура, у семьи Башурова не было возможности законно накопить на квартиру для дочери. Также в квартире Валерия Башурова при обыске изъяли 6,2 миллиона рублей, легальность получения которых он не смог объяснить.
"В связи с отсутствием доказательства законности получения данной квартиры, стоимостью 18,4 миллиона рублей, и 6,2 миллиона рублей, изъятых во время обыска, прокурор Омской области в судебном порядке потребовал обратить это имущество в доход государства", – добавили в пресс-службе.
Куйбышевский районный суд Омска 8 апреля 2025 года удовлетворил заявленные прокурором требования. Вопрос исполнения судебного решения находится на контроле прокуратуры.
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