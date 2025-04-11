https://ria.ru/20250411/gosduma-2010664908.html

В Госдуме назвали визит принца Гарри в украинскую больницу людоедством

В Госдуме назвали визит принца Гарри в украинскую больницу людоедством - РИА Новости, 11.04.2025

В Госдуме назвали визит принца Гарри в украинскую больницу людоедством

Приезд британского принца Гарри в госпиталь на Украине можно расценивать как людоедский жест, он косвенно причастен к увечьям людей в госпитале, поскольку... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:57:00+03:00

2025-04-11T11:57:00+03:00

2025-04-11T12:00:00+03:00

в мире

украина

великобритания

львов

принц гарри

карл iii

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/73/1563617305_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3fadb176a8f78a084b5f52be85061f2a.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Приезд британского принца Гарри в госпиталь на Украине можно расценивать как людоедский жест, он косвенно причастен к увечьям людей в госпитале, поскольку Великобритания - одна из тех стран, которые заставляют вести войну до последнего украинца, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, где он наведался в одну из клиник Львова, сообщила ранее газета Telegraph. Отмечается, что о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину. "Присутствие принца Гарри в госпитале вообще можно расценить как людоедский жест. Ведь именно Британия — одна из тех стран, которые буквально заставляют вести войну до последнего украинца. То есть, Гарри косвенно причастен к ранам и увечьям тех, кого он обнимал в госпитале", - сказал Толмачев. По мнению депутата, принц Гарри решил покрасоваться перед камерами на Украине, чтобы "набрать классов". "Дело может быть в том, что болезнь его правящего отца (короля Карла III - ред.) прогрессирует, и младшему сыну нужно проявлять международную активность в свете возможного возвращения под сень трона", - предположил он. Парламентарий отметил, что последние события говорят о том, что представителям стран Запада нужно быть осторожными в поездках на восток континента. По его словам, достаточно вспомнить, как прибалтийское болото поглотило натовскую бронемашину с экипажем.

https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html

https://ria.ru/20250330/prints-garri-2008190643.html

украина

великобритания

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, львов, принц гарри, карл iii, госдума рф, единая россия