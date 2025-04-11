https://ria.ru/20250411/gosduma-2010664908.html
В Госдуме назвали визит принца Гарри в украинскую больницу людоедством
В Госдуме назвали визит принца Гарри в украинскую больницу людоедством - РИА Новости, 11.04.2025
В Госдуме назвали визит принца Гарри в украинскую больницу людоедством
Приезд британского принца Гарри в госпиталь на Украине можно расценивать как людоедский жест, он косвенно причастен к увечьям людей в госпитале, поскольку... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:57:00+03:00
2025-04-11T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Приезд британского принца Гарри в госпиталь на Украине можно расценивать как людоедский жест, он косвенно причастен к увечьям людей в госпитале, поскольку Великобритания - одна из тех стран, которые заставляют вести войну до последнего украинца, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Принц Гарри в четверг посетил Украину с необъявленным визитом, где он наведался в одну из клиник Львова, сообщила ранее газета Telegraph. Отмечается, что о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину. "Присутствие принца Гарри в госпитале вообще можно расценить как людоедский жест. Ведь именно Британия — одна из тех стран, которые буквально заставляют вести войну до последнего украинца. То есть, Гарри косвенно причастен к ранам и увечьям тех, кого он обнимал в госпитале", - сказал Толмачев. По мнению депутата, принц Гарри решил покрасоваться перед камерами на Украине, чтобы "набрать классов". "Дело может быть в том, что болезнь его правящего отца (короля Карла III - ред.) прогрессирует, и младшему сыну нужно проявлять международную активность в свете возможного возвращения под сень трона", - предположил он. Парламентарий отметил, что последние события говорят о том, что представителям стран Запада нужно быть осторожными в поездках на восток континента. По его словам, достаточно вспомнить, как прибалтийское болото поглотило натовскую бронемашину с экипажем.
https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html
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в мире, украина, великобритания, львов, принц гарри, карл iii, госдума рф, единая россия
В мире, Украина, Великобритания, Львов, Принц Гарри, Карл III, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали визит принца Гарри в украинскую больницу людоедством
Депутат Толмачев назвал визит принца Гарри на Украину людоедским жестом
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Приезд британского принца Гарри в госпиталь на Украине можно расценивать как людоедский жест, он косвенно причастен к увечьям людей в госпитале, поскольку Великобритания - одна из тех стран, которые заставляют вести войну до последнего украинца, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Принц Гарри
в четверг посетил Украину
с необъявленным визитом, где он наведался в одну из клиник Львова
, сообщила ранее газета Telegraph. Отмечается, что о поездке принца стало известно только после того, как он уже покинул Украину.
"Присутствие принца Гарри в госпитале вообще можно расценить как людоедский жест. Ведь именно Британия — одна из тех стран, которые буквально заставляют вести войну до последнего украинца. То есть, Гарри косвенно причастен к ранам и увечьям тех, кого он обнимал в госпитале", - сказал Толмачев.
По мнению депутата, принц Гарри решил покрасоваться перед камерами на Украине, чтобы "набрать классов".
"Дело может быть в том, что болезнь его правящего отца (короля Карла III
- ред.) прогрессирует, и младшему сыну нужно проявлять международную активность в свете возможного возвращения под сень трона", - предположил он.
Парламентарий отметил, что последние события говорят о том, что представителям стран Запада нужно быть осторожными в поездках на восток континента. По его словам, достаточно вспомнить, как прибалтийское болото поглотило натовскую бронемашину с экипажем.