https://ria.ru/20250411/germaniya-2010512394.html

Немцев зовут на войну: друг СССР оказался агентом мирового зла

Немцев зовут на войну: друг СССР оказался агентом мирового зла - РИА Новости, 11.04.2025

Немцев зовут на войну: друг СССР оказался агентом мирового зла

"Мы не бедная страна! У нас есть ресурсы. Если мы объединим их с другими европейцами, Европа станет силой!" Этими словами легендарный германский политик Йошка... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T08:00:00+03:00

аналитика

в мире

германия

йошка фишер

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"Мы не бедная страна! У нас есть ресурсы. Если мы объединим их с другими европейцами, Европа станет силой!" Этими словами легендарный германский политик Йошка Фишер подбадривает солдат ФРГ вступить на земли Украины, несмотря на однозначность немецкого опыта в подобных авантюрах.Худшее, что может сделать немец во внешней политике, — это отправить войска на Украину. Сразу две мировых войны тому порукой, а третьей пока еще не было. Но Фишер, кажется, хочет, чтобы была.Формально речь идет об инициативе Парижа и Лондона по отправке в зону конфликта военных групп в том случае, если боевые действия будут поставлены на паузу. Пока стрельба продолжается, французская армия на столь героическую операцию не согласна, поскольку состоит из французов.С данной инициативой связаны сразу две надежды Владимира Зеленского — тактическая и стратегическая. Тактически он рассчитывает, что перспектива появления на Украине военных НАТО заставит Москву отказаться от предложений по перемирию, которые продвигает президент США Дональд Трамп, чем вызовет на себя гнев Трампа.А со стратегической точки зрения Зеленский действительно хотел бы того, чтобы военный контингент Североатлантического альянса разместили на Украине. Если вовремя подставить его под удар со стороны России или возложить на Россию ответственность за чужой удар, если обеспечить прямое военное столкновение между Россией и НАТО, если начать третью мировую войну — тогда и только тогда у Зеленского появится шанс закончить противостояние так, как он хочет его закончить. Без армий НАТО Украина его мечты не вытянет.Йошка Фишер хочет Зеленскому помочь. Это нормально для Фишера — ввязываться в украинские авантюры, даже если они предполагают то, чего учит избегать немецкий опыт. Уходящий канцлер Олаф Шольц, как к нему ни относись, исторический урок усвоил. Его позиция: немецких военных на Украину отправлять нельзя — и точка. Но теперь власть в ФРГ меняется — и Фишер как будто берет Берлин "на слабо". Если французские и британские союзники подписались помочь Киеву, Германия не может остаться в стороне, а страна мы богатая, выдержим, — такова логика человека, который семь лет возглавлял МИД ФРГ и слыл самым популярным политиком страны. Нельзя сказать, что он с тех пор испортился, — Фишер все такой же странный, подозрительный и жуткий, каким был.До появления в мировом политическим театре Анналены Бербок именно Фишер считался самым известным немецким "зеленым". Он вывел свою партию из маргинальной ниши и ввел во власть, но приобретать легендарный статус начал задолго до этого. К нему приложила руку даже советская власть: в 1960-1970 годах жизнь товарища Фишера освещала программа "Время".Фишер не голодал перед Белым домом, как Чарльз Хайдер, и не сидел в американской тюрьме, как Леонард Пелтиер, — его судьба интереснее. Он был левым бунтарем, который боролся против натовской военщины и за права трудящихся не территории капиталистической ФРГ. Бороться можно по-разному, но Фишер исповедовал революционный путь — марксистско-ленинский.Организация, к которой он принадлежал по молодости, называлась "Пролетарский союз террора и разрушения". Объектив репортерской фотокамеры запечатлел Фишера, избивающего дубинкой полицейского на одной из акций боевой группы. С таким пятном в биографии сложно сделать карьеру без слома государственного строя, особенно если ты бывший таксист, не имеющий даже школьного аттестата. А Фишер такой и есть, но карьеру сделал головокружительную. Это само по себе заставляет задуматься.С годами его речи становились более умеренными: вчерашний бунтарь стал ярким системным политиком, через симпатии к которому немецкий народ сублимировал свою эмоциональную закрепощенность. Фишер мог назвать высокого чина придурком, заявиться на официальное мероприятие в кроссовках и не боялся пускать в ход юмор. Рождение в Венгрии как будто придало его характеру неместную живость.На очередном повороте истории бывший друг СССР возглавил МИД ФРГ в правительстве Герхарда Шредера. Произошло это по той же схеме, что и у Бербок: социал-демократам нужен был партнер для правящей коалиции, и электорального результата в семь процентов "Зеленым" хватило для того, чтобы Фишер стал вице-канцлером и главным дипломатом.С годами его популярность превзошла популярность Шредера: Фишер не отвечал за экономические ошибки правительства, зато красиво и едко, как умеет, критиковал США за вторжение в Ирак. Может показаться, что так он бросил вызов вашингтонскому обкому и англосаксонскому ЦК, но по иракскому вопросу и обком, и ЦК раскололись. Даже в Вашингтоне теперь принято считать, что война с Хусейном была не просто ошибкой, а сбоем системы и личной вендеттой Буша-младшего за Буша-старшего, из-за которой пострадал государственный интерес.Как особенно хищный империалист Фишер проявил себя до Ирака, в период конфликта в сербском Косово. Его роль — ведущий лоббист бомбардировок Югославии со стороны Евросоюза. Он стал тем немцем, кто призывал послать войска против третьей страны, которая Германии ничем не угрожала, — и тем самым преодолел важный для германского политика психологический барьер. "Опять стало можно".Впоследствии Фишер оправдывал себя предотвращением геноцида. Имеется в виду геноцид албанцев, но в год начала войны за Косово на одного местного серба приходилось восемь албанцев — и это в самом лучшем для сербов случае. Мусульмане составляли большинство везде в крае, кроме мелких православных анклавов и севера, где сербы в большинстве до сих пор. Остальных или убили, или изгнали, так что Фишер неправильно описал свою роль в геноциде: не предотвратил, а организовал другой.При этом НАТО убила больше албанцев, чем сербские силовики, так как умудрилась отбомбиться по колонне беженцев. Но образ Фишера в Германии от этого не померк, его политическую карьеру погубила Украина, — и погубила задолго до того, как погубленные Украиной карьеры стали в Европе повсеместным явлением.В бытность Фишером главой МИД негласно запрещалось отказывать украинцам в визах. С украинской стороны об этом знали, количество въездов в Германию возросло в разы — до сотен тысяч. Этим окном активно пользовались ОПГ, контрабандисты и сутенеры, началось расследование, разгорелся скандал. Фишер объяснил ситуацию смесью из благих намерений и досадных ошибок, но что за ней скрывалось на самом деле, нет ясности до сих пор.Фишер вообще таинственная фигура, особенно в части своей противоречивости, хотя вырасти из антинатовского активиста в натовского "ястреба" — это не самый редкий случай. Такой же путь проделали Шольц и бывший генсек альянса Йенс Столтенберг, как будто агенты мирового глобализма прицельно ведут вербовку среди левых радикалов.Если ведут, Фишер наверняка был завербован в период, когда числился рабочим на заводе Opel. Вместо того чтобы работать, он попытался организовать на предприятии ячейку компартии и дискредитировать местный профсоюз, пока его все-таки не уволили.Он вдохновлял насильственные акции германских левых тогда, когда "розовое" правительство канцлера Вилли Брандта налаживало торговые отношения с СССР. Фишера арестовывали за применение против полицейских коктейлей Молотова, но почему-то отпустили.Он работал главой МИД в правительстве, где политику в отношении России определял канцлер Шредер, но сам регулярно критиковал Москву и провоцировал ее активным вмешательством в ход "оранжевой революции" на Украине — первого антироссийского "майдана", о котором уже успели забыть.Когда Западная Германия содрогнулась от "красного террора" RAF, Фишер якобы отрекся от насилия. Но следствие выяснило, что оружие с некоторых терактов побывало в машине Фишера. Согласно официальной версии, он просто одолжил автомобиль своим радикальным друзьям.У него — расхристанного левака без образования, а часто и без работы — внезапно было что одолжить. Со временем Фишер привил себе вкус к дорогой еде и хорошим винам, был женат пять раз и, несмотря на имидж нонконформиста, замечательно себя чувствовал в буржуазной шкуре. Иногда как бы демократичные кроссовки бесстыже дорого стоят.На жизненном пути Фишера столь много удивительных совпадений и резких поворотов, что вербовка агентами глобализма — это чуть больше, чем просто шутка.В триллере "13", переснятом в разных странах, некое мировое правительство в реалиях нашего мира предлагает отчаявшимся выполнить 13 заданий. На первом этапе нужно прихлопнуть муху, а на предпоследнем речь идет уже о массовых убийствах людей. Тот, кто пройдет все 13 этапов, не только получит огромную сумму денег, но и будет отмазан от всех преступлений, которые совершил в ходе игры. По задумке сценариста, так сильные мира сего, во-первых, развлекаются, во-вторых, реализуют заговоры вроде устранения президента Кеннеди.Учитывая странные, подчас необъяснимо жестокие поступки Фишера, складывается ощущение, будто он всю жизнь играет с заговорщиками в такую игру, а ее последний этап — развязать мировую войну испытанным методом отправки немецких солдат на восток.Бог даст, Фишер проиграет. Но попытка засчитана.

https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html

https://ria.ru/20250222/shreder-2000998837.html

https://ria.ru/20250409/sdpg-2010231001.html

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аналитика, в мире, германия, йошка фишер