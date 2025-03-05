https://ria.ru/20250305/germaniya-2003113550.html
Германия готовится к войне. И это не шутка
Германия готовится к войне. И это не шутка - РИА Новости, 05.03.2025
Германия готовится к войне. И это не шутка
Фридрих Мерц еще не стал канцлером Германии, но уже грабит ее будущие поколения. Ему важно провести операцию именно сейчас — до вступления в должность, а иначе... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:00:00+03:00
2025-03-05T08:00:00+03:00
2025-03-05T09:48:00+03:00
аналитика
германия
украина
россия
фридрих мерц
олаф шольц
нато
дональд трамп
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Фридрих Мерц еще не стал канцлером Германии, но уже грабит ее будущие поколения. Ему важно провести операцию именно сейчас — до вступления в должность, а иначе ничего не получится.В новом составе бундестага — парламента ФРГ — у его авантюры нет шансов. А вот в уходящем достаточно: политики, которым избиратели уже указали на дверь, напоследок поглубже залезут к избирателям в карман. Одно это делает происходящее аферой.Речь о том, чтобы занять много, чрезвычайно много, неприлично много денег: аналитики называют сумму вплоть до 900 миллиардов евро.Подобное мотовство не свойственно немцам: в Евросоюзе они — главные монетаристы, а в своей стране ввели жесткое бюджетное правило, известное как "долговой тормоз". Оно ограничивает желающих жить не по средствам, а пересмотр правила требует согласия двух третей Бундестага. В том составе, который граждане ФРГ выбрали 23 февраля, Мерц двух третей не наберет: партии "Альтернатива для Германии" и "Левые" не дадут свершиться несправедливости. А вот те депутаты, кто в новый состав не попал, готовы отомстить неблагодарному народу.Правда, об интересах народа тоже как будто подумали — и придумали схему, при которой каждый может найти в общегерманской долговой яме что-нибудь хорошее лично для себя. Заем поделят на две части для двух разных фондов. Тот, что чуть побольше — до 500 миллиардов, будет финансировать обновление инфраструктуры. Тот, что поменьше — до 400 миллиардов, обеспечит переоснащение немецких и некоторых других вооруженных сил (за расплывчатыми формулировками угадываются украинские).Вложения в инфраструктуру немцам действительно нужны. Это не только наболевшая проблема, но и один из рецептов, которые местные экономисты предлагают в условиях безблагодатности — деиндуастриализации, инфляции, падения уровня жизни, удорожания энергии etc.То есть это пряник. И он будет весить чуть больше, чем кнут — заем на милитаризацию. Задумка такова, что оба займа идут одним пакетом, занимать только на войну не готов ни один из составов бундестага. Но Мерца прежде всего интересует именно война: он пытается играть в жесткого и решительного канцлера, чье появление в мировой политике способно повлиять на расклад сил.Уходящего канцлера Олафа Шольца будущий канцлер часто обвинял в нерешительности. Шольцу за это предъявляли многие — не только Мерц, но Мерц это делал по самым неподходящим поводам и, по сути, предлагал Германии решительно врезаться головою в столб.Например, он хотел ставить ультиматумы руководству России: если, мол, не выведете войска с Украины, я передам Киеву дальнобойные ракеты Taurus. После этого многие в Германии покрутили пальцем у виска — от Шольца до Ангелы Меркель. Сейчас Мерц о прежних угрозах не вспоминает, но по-прежнему хочет казаться решительным — и решительно навязывает немцам пушки вместо масла, масштабную и дорогую милитаризацию для более убедительного участия Германии в холодной войне с Москвой.Другое дело, что с бундесвером и впрямь нужно что-то делать. Он пережил наскок трех всадников Апокалипсиса и потерял боеспособность, что признает даже министр обороны ФРГ Борис Писториус. Имена этих всадников — НАТО, Украина и Урсула фон дер Ляйен. НАТО — в том смысле, что членство в альянсе уничтожает самодостаточность любой армии, если это не армия США или Турции. Украина — поскольку ей было передано критично много вооружений из собственных запасов ФРГ. А Урсула — потому, что она возглавляла бундесвер в течение шести лет, оставив его в жалком состоянии из-за хронического недофинансирования.Из этого многие сделали вывод, будто Урсула — плохой менеджер. Если ее целью было повышение обороноспособности Германии, так и есть — она ужасный министр. А если эта цель — окончательное превращение бундесвера в приложение к НАТО и создание критичной зависимости ФРГ от США, то Урсула справилась блестяще.Но ничего из этого Мерц не осознает в качестве проблемы — он за НАТО и за Зеленского, а Урсула вообще состоит в его партии ХДС. Милитаризация на заемные деньги будет проводиться под тем соусом, что Россия собирается напасть на Североатлантический альянс. С таким же успехом можно было бы готовиться к нападению марсиан.Никто в России не собирается нападать на Германию, но в самой Германии уже три года убеждают население, будто нападение русских неизбежно, если Украина падет. Менять эту пластинку Мерц не желает, даже несмотря на то, что переезд Дональда Трампа в Белый дом диктует моду на другие ритмы.Сам себе будущий канцлер наверняка кажется очень умным политиком. Многомиллиардным займом он как бы заявляет лидерство в Европе эпохи Трампа, главные принципы дальнейшей жизни которой сформулировала Урсула, — перевооружаться и помогать Украине. С другой стороны, это не антитрамповский ход, а даже наоборот: именно Трамп требует от европейских стран больше вкладываться в оборону и особо настойчиво — именно от Германии.Если проводить аналогии из мира бизнеса, Мерц пытается улучшить публичный имидж компании, но при этом урезает социальные гарантии сотрудников и рискует привести предприятие к банкротству.За парию ХДС голосовали на выборах прежде всего из-за желания экономических перемен, но вряд ли таких, как повышение налогов и сокращение соцрасходов ради выплаты займа на милитаризацию. В перспективе это может означать и внутрипартийный бунт, и раскол в правящей коалиции, и новые досрочные выборы, но пока что Мерц будет вкладываться во вторую холодную войну, хотя объективный национальный интерес Германии в том, чтобы ее сворачивать. Возвращение к нормальности дало бы немецкой промышленности трубопроводный газ, а бизнесу вернуло огромный рынок сбыта, но Мерц делает все, чтобы это произошло как можно позднее — или не произошло никогда.Мало было Германию обезжирить, унизить, лишить конкурентоспособности — нужно еще непременно загнать ее в долги в ожидании нападения, которого не будет.А вроде не бездельники. И могли бы жить.
https://ria.ru/20250303/politik-2002747568.html
https://ria.ru/20250303/merts-2002799294.html
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
https://ria.ru/20250225/merts-2001400974.html
https://ria.ru/20250226/severnyy-potok-2001629274.html
https://ria.ru/20250224/merts-2001309884.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
аналитика, германия, украина, россия, фридрих мерц, олаф шольц, нато, дональд трамп, бундесвер германии, бундестаг германии
Аналитика, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, НАТО, Дональд Трамп, Бундесвер Германии, Бундестаг Германии
Фридрих Мерц еще не стал канцлером Германии, но уже грабит ее будущие поколения. Ему важно провести операцию именно сейчас — до вступления в должность, а иначе ничего не получится.
В новом составе бундестага — парламента ФРГ — у его авантюры нет шансов. А вот в уходящем достаточно: политики, которым избиратели уже указали на дверь, напоследок поглубже залезут к избирателям в карман. Одно это делает происходящее аферой.
Речь о том, чтобы занять много, чрезвычайно много, неприлично много денег: аналитики называют сумму вплоть до 900 миллиардов евро.
Подобное мотовство не свойственно немцам: в Евросоюзе они — главные монетаристы, а в своей стране ввели жесткое бюджетное правило, известное как "долговой тормоз". Оно ограничивает желающих жить не по средствам, а пересмотр правила требует согласия двух третей Бундестага. В том составе, который граждане ФРГ выбрали 23 февраля, Мерц двух третей не наберет: партии "Альтернатива для Германии" и "Левые" не дадут свершиться несправедливости. А вот те депутаты, кто в новый состав не попал, готовы отомстить неблагодарному народу.
Правда, об интересах народа тоже как будто подумали — и придумали схему, при которой каждый может найти в общегерманской долговой яме что-нибудь хорошее лично для себя. Заем поделят на две части для двух разных фондов. Тот, что чуть побольше — до 500 миллиардов, будет финансировать обновление инфраструктуры. Тот, что поменьше — до 400 миллиардов, обеспечит переоснащение немецких и некоторых других вооруженных сил (за расплывчатыми формулировками угадываются украинские).
Вложения в инфраструктуру немцам действительно нужны. Это не только наболевшая проблема, но и один из рецептов, которые местные экономисты предлагают в условиях безблагодатности — деиндуастриализации, инфляции, падения уровня жизни, удорожания энергии etc.
То есть это пряник. И он будет весить чуть больше, чем кнут — заем на милитаризацию. Задумка такова, что оба займа идут одним пакетом, занимать только на войну не готов ни один из составов бундестага. Но Мерца прежде всего интересует именно война: он пытается играть в жесткого и решительного канцлера, чье появление в мировой политике способно повлиять на расклад сил.
Уходящего канцлера Олафа Шольца будущий канцлер часто обвинял в нерешительности. Шольцу за это предъявляли многие — не только Мерц, но Мерц это делал по самым неподходящим поводам и, по сути, предлагал Германии решительно врезаться головою в столб.
Например, он хотел ставить ультиматумы руководству России: если, мол, не выведете войска с Украины, я передам Киеву дальнобойные ракеты Taurus. После этого многие в Германии покрутили пальцем у виска — от Шольца до Ангелы Меркель. Сейчас Мерц о прежних угрозах не вспоминает, но по-прежнему хочет казаться решительным — и решительно навязывает немцам пушки вместо масла, масштабную и дорогую милитаризацию для более убедительного участия Германии в холодной войне с Москвой.
Другое дело, что с бундесвером и впрямь нужно что-то делать. Он пережил наскок трех всадников Апокалипсиса и потерял боеспособность, что признает даже министр обороны ФРГ Борис Писториус. Имена этих всадников — НАТО, Украина и Урсула фон дер Ляйен. НАТО — в том смысле, что членство в альянсе уничтожает самодостаточность любой армии, если это не армия США или Турции. Украина — поскольку ей было передано критично много вооружений из собственных запасов ФРГ. А Урсула — потому, что она возглавляла бундесвер в течение шести лет, оставив его в жалком состоянии из-за хронического недофинансирования.
Из этого многие сделали вывод, будто Урсула — плохой менеджер. Если ее целью было повышение обороноспособности Германии, так и есть — она ужасный министр. А если эта цель — окончательное превращение бундесвера в приложение к НАТО и создание критичной зависимости ФРГ от США, то Урсула справилась блестяще.
Но ничего из этого Мерц не осознает в качестве проблемы — он за НАТО и за Зеленского, а Урсула вообще состоит в его партии ХДС. Милитаризация на заемные деньги будет проводиться под тем соусом, что Россия собирается напасть на Североатлантический альянс. С таким же успехом можно было бы готовиться к нападению марсиан.
Никто в России не собирается нападать на Германию, но в самой Германии уже три года убеждают население, будто нападение русских неизбежно, если Украина падет. Менять эту пластинку Мерц не желает, даже несмотря на то, что переезд Дональда Трампа в Белый дом диктует моду на другие ритмы.
Сам себе будущий канцлер наверняка кажется очень умным политиком. Многомиллиардным займом он как бы заявляет лидерство в Европе эпохи Трампа, главные принципы дальнейшей жизни которой сформулировала Урсула, — перевооружаться и помогать Украине. С другой стороны, это не антитрамповский ход, а даже наоборот: именно Трамп требует от европейских стран больше вкладываться в оборону и особо настойчиво — именно от Германии.
Если проводить аналогии из мира бизнеса, Мерц пытается улучшить публичный имидж компании, но при этом урезает социальные гарантии сотрудников и рискует привести предприятие к банкротству.
За парию ХДС голосовали на выборах прежде всего из-за желания экономических перемен, но вряд ли таких, как повышение налогов и сокращение соцрасходов ради выплаты займа на милитаризацию. В перспективе это может означать и внутрипартийный бунт, и раскол в правящей коалиции, и новые досрочные выборы, но пока что Мерц будет вкладываться во вторую холодную войну, хотя объективный национальный интерес Германии в том, чтобы ее сворачивать. Возвращение к нормальности дало бы немецкой промышленности трубопроводный газ, а бизнесу вернуло огромный рынок сбыта, но Мерц делает все, чтобы это произошло как можно позднее — или не произошло никогда.
Мало было Германию обезжирить, унизить, лишить конкурентоспособности — нужно еще непременно загнать ее в долги в ожидании нападения, которого не будет.
А вроде не бездельники. И могли бы жить.