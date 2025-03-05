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Германия готовится к войне. И это не шутка - РИА Новости, 05.03.2025
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08:00 05.03.2025 (обновлено: 09:48 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/germaniya-2003113550.html
Германия готовится к войне. И это не шутка
Германия готовится к войне. И это не шутка - РИА Новости, 05.03.2025
Германия готовится к войне. И это не шутка
Фридрих Мерц еще не стал канцлером Германии, но уже грабит ее будущие поколения. Ему важно провести операцию именно сейчас — до вступления в должность, а иначе... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:00:00+03:00
2025-03-05T09:48:00+03:00
аналитика
германия
украина
россия
фридрих мерц
олаф шольц
нато
дональд трамп
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Фридрих Мерц еще не стал канцлером Германии, но уже грабит ее будущие поколения. Ему важно провести операцию именно сейчас — до вступления в должность, а иначе ничего не получится.В новом составе бундестага — парламента ФРГ — у его авантюры нет шансов. А вот в уходящем достаточно: политики, которым избиратели уже указали на дверь, напоследок поглубже залезут к избирателям в карман. Одно это делает происходящее аферой.Речь о том, чтобы занять много, чрезвычайно много, неприлично много денег: аналитики называют сумму вплоть до 900 миллиардов евро.Подобное мотовство не свойственно немцам: в Евросоюзе они — главные монетаристы, а в своей стране ввели жесткое бюджетное правило, известное как "долговой тормоз". Оно ограничивает желающих жить не по средствам, а пересмотр правила требует согласия двух третей Бундестага. В том составе, который граждане ФРГ выбрали 23 февраля, Мерц двух третей не наберет: партии "Альтернатива для Германии" и "Левые" не дадут свершиться несправедливости. А вот те депутаты, кто в новый состав не попал, готовы отомстить неблагодарному народу.Правда, об интересах народа тоже как будто подумали — и придумали схему, при которой каждый может найти в общегерманской долговой яме что-нибудь хорошее лично для себя. Заем поделят на две части для двух разных фондов. Тот, что чуть побольше — до 500 миллиардов, будет финансировать обновление инфраструктуры. Тот, что поменьше — до 400 миллиардов, обеспечит переоснащение немецких и некоторых других вооруженных сил (за расплывчатыми формулировками угадываются украинские).Вложения в инфраструктуру немцам действительно нужны. Это не только наболевшая проблема, но и один из рецептов, которые местные экономисты предлагают в условиях безблагодатности — деиндуастриализации, инфляции, падения уровня жизни, удорожания энергии etc.То есть это пряник. И он будет весить чуть больше, чем кнут — заем на милитаризацию. Задумка такова, что оба займа идут одним пакетом, занимать только на войну не готов ни один из составов бундестага. Но Мерца прежде всего интересует именно война: он пытается играть в жесткого и решительного канцлера, чье появление в мировой политике способно повлиять на расклад сил.Уходящего канцлера Олафа Шольца будущий канцлер часто обвинял в нерешительности. Шольцу за это предъявляли многие — не только Мерц, но Мерц это делал по самым неподходящим поводам и, по сути, предлагал Германии решительно врезаться головою в столб.Например, он хотел ставить ультиматумы руководству России: если, мол, не выведете войска с Украины, я передам Киеву дальнобойные ракеты Taurus. После этого многие в Германии покрутили пальцем у виска — от Шольца до Ангелы Меркель. Сейчас Мерц о прежних угрозах не вспоминает, но по-прежнему хочет казаться решительным — и решительно навязывает немцам пушки вместо масла, масштабную и дорогую милитаризацию для более убедительного участия Германии в холодной войне с Москвой.Другое дело, что с бундесвером и впрямь нужно что-то делать. Он пережил наскок трех всадников Апокалипсиса и потерял боеспособность, что признает даже министр обороны ФРГ Борис Писториус. Имена этих всадников — НАТО, Украина и Урсула фон дер Ляйен. НАТО — в том смысле, что членство в альянсе уничтожает самодостаточность любой армии, если это не армия США или Турции. Украина — поскольку ей было передано критично много вооружений из собственных запасов ФРГ. А Урсула — потому, что она возглавляла бундесвер в течение шести лет, оставив его в жалком состоянии из-за хронического недофинансирования.Из этого многие сделали вывод, будто Урсула — плохой менеджер. Если ее целью было повышение обороноспособности Германии, так и есть — она ужасный министр. А если эта цель — окончательное превращение бундесвера в приложение к НАТО и создание критичной зависимости ФРГ от США, то Урсула справилась блестяще.Но ничего из этого Мерц не осознает в качестве проблемы — он за НАТО и за Зеленского, а Урсула вообще состоит в его партии ХДС. Милитаризация на заемные деньги будет проводиться под тем соусом, что Россия собирается напасть на Североатлантический альянс. С таким же успехом можно было бы готовиться к нападению марсиан.Никто в России не собирается нападать на Германию, но в самой Германии уже три года убеждают население, будто нападение русских неизбежно, если Украина падет. Менять эту пластинку Мерц не желает, даже несмотря на то, что переезд Дональда Трампа в Белый дом диктует моду на другие ритмы.Сам себе будущий канцлер наверняка кажется очень умным политиком. Многомиллиардным займом он как бы заявляет лидерство в Европе эпохи Трампа, главные принципы дальнейшей жизни которой сформулировала Урсула, — перевооружаться и помогать Украине. С другой стороны, это не антитрамповский ход, а даже наоборот: именно Трамп требует от европейских стран больше вкладываться в оборону и особо настойчиво — именно от Германии.Если проводить аналогии из мира бизнеса, Мерц пытается улучшить публичный имидж компании, но при этом урезает социальные гарантии сотрудников и рискует привести предприятие к банкротству.За парию ХДС голосовали на выборах прежде всего из-за желания экономических перемен, но вряд ли таких, как повышение налогов и сокращение соцрасходов ради выплаты займа на милитаризацию. В перспективе это может означать и внутрипартийный бунт, и раскол в правящей коалиции, и новые досрочные выборы, но пока что Мерц будет вкладываться во вторую холодную войну, хотя объективный национальный интерес Германии в том, чтобы ее сворачивать. Возвращение к нормальности дало бы немецкой промышленности трубопроводный газ, а бизнесу вернуло огромный рынок сбыта, но Мерц делает все, чтобы это произошло как можно позднее — или не произошло никогда.Мало было Германию обезжирить, унизить, лишить конкурентоспособности — нужно еще непременно загнать ее в долги в ожидании нападения, которого не будет.А вроде не бездельники. И могли бы жить.
https://ria.ru/20250303/politik-2002747568.html
https://ria.ru/20250303/merts-2002799294.html
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аналитика, германия, украина, россия, фридрих мерц, олаф шольц, нато, дональд трамп, бундесвер германии, бундестаг германии
Аналитика, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, НАТО, Дональд Трамп, Бундесвер Германии, Бундестаг Германии

Германия готовится к войне. И это не шутка

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
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Фридрих Мерц еще не стал канцлером Германии, но уже грабит ее будущие поколения. Ему важно провести операцию именно сейчас — до вступления в должность, а иначе ничего не получится.
В новом составе бундестага — парламента ФРГ — у его авантюры нет шансов. А вот в уходящем достаточно: политики, которым избиратели уже указали на дверь, напоследок поглубже залезут к избирателям в карман. Одно это делает происходящее аферой.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Мерц хочет продлить конфликт на Украине, считает немецкий политик
3 марта, 13:39
Речь о том, чтобы занять много, чрезвычайно много, неприлично много денег: аналитики называют сумму вплоть до 900 миллиардов евро.
Подобное мотовство не свойственно немцам: в Евросоюзе они — главные монетаристы, а в своей стране ввели жесткое бюджетное правило, известное как "долговой тормоз". Оно ограничивает желающих жить не по средствам, а пересмотр правила требует согласия двух третей Бундестага. В том составе, который граждане ФРГ выбрали 23 февраля, Мерц двух третей не наберет: партии "Альтернатива для Германии" и "Левые" не дадут свершиться несправедливости. А вот те депутаты, кто в новый состав не попал, готовы отомстить неблагодарному народу.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией
3 марта, 16:43
Правда, об интересах народа тоже как будто подумали — и придумали схему, при которой каждый может найти в общегерманской долговой яме что-нибудь хорошее лично для себя. Заем поделят на две части для двух разных фондов. Тот, что чуть побольше — до 500 миллиардов, будет финансировать обновление инфраструктуры. Тот, что поменьше — до 400 миллиардов, обеспечит переоснащение немецких и некоторых других вооруженных сил (за расплывчатыми формулировками угадываются украинские).
Вложения в инфраструктуру немцам действительно нужны. Это не только наболевшая проблема, но и один из рецептов, которые местные экономисты предлагают в условиях безблагодатности — деиндуастриализации, инфляции, падения уровня жизни, удорожания энергии etc.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
2 марта, 21:40
То есть это пряник. И он будет весить чуть больше, чем кнут — заем на милитаризацию. Задумка такова, что оба займа идут одним пакетом, занимать только на войну не готов ни один из составов бундестага. Но Мерца прежде всего интересует именно война: он пытается играть в жесткого и решительного канцлера, чье появление в мировой политике способно повлиять на расклад сил.
Уходящего канцлера Олафа Шольца будущий канцлер часто обвинял в нерешительности. Шольцу за это предъявляли многие — не только Мерц, но Мерц это делал по самым неподходящим поводам и, по сути, предлагал Германии решительно врезаться головою в столб.
Например, он хотел ставить ультиматумы руководству России: если, мол, не выведете войска с Украины, я передам Киеву дальнобойные ракеты Taurus. После этого многие в Германии покрутили пальцем у виска — от Шольца до Ангелы Меркель. Сейчас Мерц о прежних угрозах не вспоминает, но по-прежнему хочет казаться решительным — и решительно навязывает немцам пушки вместо масла, масштабную и дорогую милитаризацию для более убедительного участия Германии в холодной войне с Москвой.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Германии ужаснулись стремлением Мерца и Писториуса усилить армию
25 февраля, 07:12
Другое дело, что с бундесвером и впрямь нужно что-то делать. Он пережил наскок трех всадников Апокалипсиса и потерял боеспособность, что признает даже министр обороны ФРГ Борис Писториус. Имена этих всадников — НАТО, Украина и Урсула фон дер Ляйен. НАТО — в том смысле, что членство в альянсе уничтожает самодостаточность любой армии, если это не армия США или Турции. Украина — поскольку ей было передано критично много вооружений из собственных запасов ФРГ. А Урсула — потому, что она возглавляла бундесвер в течение шести лет, оставив его в жалком состоянии из-за хронического недофинансирования.
Из этого многие сделали вывод, будто Урсула — плохой менеджер. Если ее целью было повышение обороноспособности Германии, так и есть — она ужасный министр. А если эта цель — окончательное превращение бундесвера в приложение к НАТО и создание критичной зависимости ФРГ от США, то Урсула справилась блестяще.
Но ничего из этого Мерц не осознает в качестве проблемы — он за НАТО и за Зеленского, а Урсула вообще состоит в его партии ХДС. Милитаризация на заемные деньги будет проводиться под тем соусом, что Россия собирается напасть на Североатлантический альянс. С таким же успехом можно было бы готовиться к нападению марсиан.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Германии рассказали, как избежать продажи "Северного потока — 2"
26 февраля, 07:32
Никто в России не собирается нападать на Германию, но в самой Германии уже три года убеждают население, будто нападение русских неизбежно, если Украина падет. Менять эту пластинку Мерц не желает, даже несмотря на то, что переезд Дональда Трампа в Белый дом диктует моду на другие ритмы.
Сам себе будущий канцлер наверняка кажется очень умным политиком. Многомиллиардным займом он как бы заявляет лидерство в Европе эпохи Трампа, главные принципы дальнейшей жизни которой сформулировала Урсула, — перевооружаться и помогать Украине. С другой стороны, это не антитрамповский ход, а даже наоборот: именно Трамп требует от европейских стран больше вкладываться в оборону и особо настойчиво — именно от Германии.
Если проводить аналогии из мира бизнеса, Мерц пытается улучшить публичный имидж компании, но при этом урезает социальные гарантии сотрудников и рискует привести предприятие к банкротству.
За парию ХДС голосовали на выборах прежде всего из-за желания экономических перемен, но вряд ли таких, как повышение налогов и сокращение соцрасходов ради выплаты займа на милитаризацию. В перспективе это может означать и внутрипартийный бунт, и раскол в правящей коалиции, и новые досрочные выборы, но пока что Мерц будет вкладываться во вторую холодную войну, хотя объективный национальный интерес Германии в том, чтобы ее сворачивать. Возвращение к нормальности дало бы немецкой промышленности трубопроводный газ, а бизнесу вернуло огромный рынок сбыта, но Мерц делает все, чтобы это произошло как можно позднее — или не произошло никогда.
Мало было Германию обезжирить, унизить, лишить конкурентоспособности — нужно еще непременно загнать ее в долги в ожидании нападения, которого не будет.
А вроде не бездельники. И могли бы жить.
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине
24 февраля, 16:04
 
АналитикаГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцОлаф ШольцНАТОДональд ТрампБундесвер ГерманииБундестаг Германии
 
 
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