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Эрдоган сообщил о развитии отношений России и Турции - РИА Новости, 11.04.2025
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16:30 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/erdogan-2010768855.html
Эрдоган сообщил о развитии отношений России и Турции
Эрдоган сообщил о развитии отношений России и Турции - РИА Новости, 11.04.2025
Эрдоган сообщил о развитии отношений России и Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Турции и России развиваются, Анкара нацелена на их дальнейшее продвижение. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:30:00+03:00
2025-04-11T16:30:00+03:00
в мире
турция
россия
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Турции и России развиваются, Анкара нацелена на их дальнейшее продвижение. "Наши отношения с Россией развиваются. Мы нацелены на продвижение отношений", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу на открытии Дипломатического форума в Анталье.
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в мире, турция, россия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган сообщил о развитии отношений России и Турции

Эрдоган заявил, что Турция нацелена на продвижение отношений с Россией

© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin BulbulТайип Эрдоган
Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin Bulbul
Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Турции и России развиваются, Анкара нацелена на их дальнейшее продвижение.
"Наши отношения с Россией развиваются. Мы нацелены на продвижение отношений", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу на открытии Дипломатического форума в Анталье.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией
28 марта, 12:31
 
В миреТурцияРоссияАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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