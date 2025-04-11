https://ria.ru/20250411/erdogan-2010768855.html
Эрдоган сообщил о развитии отношений России и Турции
Эрдоган сообщил о развитии отношений России и Турции - РИА Новости, 11.04.2025
Эрдоган сообщил о развитии отношений России и Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Турции и России развиваются, Анкара нацелена на их дальнейшее продвижение. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:30:00+03:00
2025-04-11T16:30:00+03:00
2025-04-11T16:30:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Турции и России развиваются, Анкара нацелена на их дальнейшее продвижение. "Наши отношения с Россией развиваются. Мы нацелены на продвижение отношений", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу на открытии Дипломатического форума в Анталье.
https://ria.ru/20250328/erdogan-2007908628.html
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в мире, турция, россия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган сообщил о развитии отношений России и Турции
Эрдоган заявил, что Турция нацелена на продвижение отношений с Россией