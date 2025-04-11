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В ЕК не смогли назвать дату последних контактов с Россией - РИА Новости, 11.04.2025
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14:19 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/ek-2010722169.html
В ЕК не смогли назвать дату последних контактов с Россией
В ЕК не смогли назвать дату последних контактов с Россией - РИА Новости, 11.04.2025
В ЕК не смогли назвать дату последних контактов с Россией
В Еврокомиссии не смогли назвать последнюю дату контактов с РФ, а также не пояснили, каким образом "способствуют миру" на Украине. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:19:00+03:00
2025-04-11T14:19:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. В Еврокомиссии не смогли назвать последнюю дату контактов с РФ, а также не пояснили, каким образом "способствуют миру" на Украине. Журналисты на брифинге в Брюсселе задали официальному представителю внешнеполитической службы Евросоюза Анитте Хиппер вопрос о том, когда у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен или у главы евродипломатии Каи Каллас были последние контакты с российской стороной, учитывая постоянные заявления Брюсселя о том, что ЕС "стремится к миру". Хиппер в ответ долго рассуждала о военной поддержке, которую страны ЕС оказывают Киеву, а на уточняющий вопрос журналистов о последних контактах с Россией заявила: "Это все, что мы хотели сказать". "Если появится что-то новое, мы сообщим вам. Но, как вы знаете, в настоящее время ведутся переговоры с участием Украины. ЕС готов поддержать Украину. Мы для достижения этой цели находимся в постоянном контакте с украинскими властями", - пояснила Хиппер. Она также не смогла пояснить, какие конкретно действия Брюсселя укладываются в утверждение о том, что ЕС "хочет мира" на Украине.
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в мире, украина, брюссель, россия, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕК не смогли назвать дату последних контактов с Россией

В Еврокомиссии не смогли вспомнить, когда проводили последние контакты с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. В Еврокомиссии не смогли назвать последнюю дату контактов с РФ, а также не пояснили, каким образом "способствуют миру" на Украине.
Журналисты на брифинге в Брюсселе задали официальному представителю внешнеполитической службы Евросоюза Анитте Хиппер вопрос о том, когда у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен или у главы евродипломатии Каи Каллас были последние контакты с российской стороной, учитывая постоянные заявления Брюсселя о том, что ЕС "стремится к миру".
Хиппер в ответ долго рассуждала о военной поддержке, которую страны ЕС оказывают Киеву, а на уточняющий вопрос журналистов о последних контактах с Россией заявила: "Это все, что мы хотели сказать". "Если появится что-то новое, мы сообщим вам. Но, как вы знаете, в настоящее время ведутся переговоры с участием Украины. ЕС готов поддержать Украину. Мы для достижения этой цели находимся в постоянном контакте с украинскими властями", - пояснила Хиппер.
Она также не смогла пояснить, какие конкретно действия Брюсселя укладываются в утверждение о том, что ЕС "хочет мира" на Украине.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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В миреУкраинаБрюссельРоссияУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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