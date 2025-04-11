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ЕК пригрозила США налогом на доходы от цифровой рекламы - РИА Новости, 11.04.2025
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03:08 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/ek-2010603233.html
ЕК пригрозила США налогом на доходы от цифровой рекламы
ЕК пригрозила США налогом на доходы от цифровой рекламы - РИА Новости, 11.04.2025
ЕК пригрозила США налогом на доходы от цифровой рекламы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в рамках торговой войны с США готова ввести налог на доходы от цифровой рекламы, который ударит по... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:08:00+03:00
2025-04-11T03:08:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в рамках торговой войны с США готова ввести налог на доходы от цифровой рекламы, который ударит по американским корпорациям Meta* и Google, сообщает издание Financial Times по итогам интервью с главой ЕК. "Председатель Еврокомиссии предупредила, что она готова значительно расширить трансатлантическую торговую войну на сферу услуг, если переговоры (с США - ред.) провалятся, включая потенциальное введение налога на доходы от цифровой рекламы, который ударит по таким технологическим группам, как Meta*, Google и Facebook*", - пишет издание. По словам фон дер Ляйен, "существует широкий спектр контрмер на случай, если переговоры с США окажутся неудовлетворительными". Глава ЕК также заявила, что ЕС "не потерпит" перенаправления в Европу китайских товаров, пострадавших от американских пошлин, добавив, что Брюссель "примет меры предосторожности", если новый механизм мониторинга выявит рост китайского импорта. По ее словам, торговая политика президента США Дональда Трампа радикально изменила мировые торговые отношения и подтолкнула ЕС к переговорам с такими странами, как Малайзия, Таиланд, Филиппины, Индонезия и ОАЭ. На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны на основе показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, договориться еще не поздно. Тем не менее, она пообещала принять ответные меры. На заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются. СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250409/ekspert-2010324952.html
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сша, россия, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, google, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Google, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ЕК пригрозила США налогом на доходы от цифровой рекламы

Глава ЕК фон дер Ляйен пригрозила США налогом на доходы от цифровой рекламы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в рамках торговой войны с США готова ввести налог на доходы от цифровой рекламы, который ударит по американским корпорациям Meta* и Google, сообщает издание Financial Times по итогам интервью с главой ЕК.
"Председатель Еврокомиссии предупредила, что она готова значительно расширить трансатлантическую торговую войну на сферу услуг, если переговоры (с США - ред.) провалятся, включая потенциальное введение налога на доходы от цифровой рекламы, который ударит по таким технологическим группам, как Meta*, Google и Facebook*", - пишет издание.
Торговая площадка Франкфуртской фондовой биржи. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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По словам фон дер Ляйен, "существует широкий спектр контрмер на случай, если переговоры с США окажутся неудовлетворительными". Глава ЕК также заявила, что ЕС "не потерпит" перенаправления в Европу китайских товаров, пострадавших от американских пошлин, добавив, что Брюссель "примет меры предосторожности", если новый механизм мониторинга выявит рост китайского импорта.
По ее словам, торговая политика президента США Дональда Трампа радикально изменила мировые торговые отношения и подтолкнула ЕС к переговорам с такими странами, как Малайзия, Таиланд, Филиппины, Индонезия и ОАЭ.
На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны на основе показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, договориться еще не поздно. Тем не менее, она пообещала принять ответные меры. На заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.
СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС
Вчера, 09:20
 
СШАРоссияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияGoogleВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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