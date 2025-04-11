ЕК пригрозила США налогом на доходы от цифровой рекламы
Глава ЕК фон дер Ляйен пригрозила США налогом на доходы от цифровой рекламы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в рамках торговой войны с США готова ввести налог на доходы от цифровой рекламы, который ударит по американским корпорациям Meta* и Google, сообщает издание Financial Times по итогам интервью с главой ЕК.
"Председатель Еврокомиссии предупредила, что она готова значительно расширить трансатлантическую торговую войну на сферу услуг, если переговоры (с США - ред.) провалятся, включая потенциальное введение налога на доходы от цифровой рекламы, который ударит по таким технологическим группам, как Meta*, Google и Facebook*", - пишет издание.
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По словам фон дер Ляйен, "существует широкий спектр контрмер на случай, если переговоры с США окажутся неудовлетворительными". Глава ЕК также заявила, что ЕС "не потерпит" перенаправления в Европу китайских товаров, пострадавших от американских пошлин, добавив, что Брюссель "примет меры предосторожности", если новый механизм мониторинга выявит рост китайского импорта.
На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны на основе показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, договориться еще не поздно. Тем не менее, она пообещала принять ответные меры. На заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.
СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.