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"Грабить слабые страны". В Киеве нашли неожиданного врага Украины - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 11.04.2025 (обновлено: 14:49 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/dubinskiy-2010626225.html
"Грабить слабые страны". В Киеве нашли неожиданного врага Украины
"Грабить слабые страны". В Киеве нашли неожиданного врага Украины - РИА Новости, 11.04.2025
"Грабить слабые страны". В Киеве нашли неожиданного врага Украины
Лондон стремится разместить миротворческие войска на Украине, чтобы иметь возможность разграбить ее, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:34:00+03:00
2025-04-11T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
александр дубинский
украина
киев
лондон
валерий залужный
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лондон стремится разместить миротворческие войска на Украине, чтобы иметь возможность разграбить ее, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. "Британия действует в своей классической манере — грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной. Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к "100-летнему партнёрству" с Британией", — говорится в публикации. Депутат отметил, что даже попытка ввести миротворческие войска — это продолжение политики Ост-Индийской компании, когда британские войска использовались для охраны грабителей и колониальной администрации. Вместе с тем, Дубинский отметил роль бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в легализации интересов Британии на Украине, так как он организовывает визиты украинских депутатов для обсуждения вассальной зависимости, это его работа против Украины. "И кандидатом в президенты он будет НЕ от украинского народа", — добавил политик. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Владимиром Зеленским подписал соглашения о 100-летнем партнерстве Украины и Британии. Оно будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА.
https://ria.ru/20250401/koalitsiya-2008538382.html
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в мире, александр дубинский, украина, киев, лондон, валерий залужный, верховная рада украины, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Дубинский, Украина, Киев, Лондон, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Кир Стармер
"Грабить слабые страны". В Киеве нашли неожиданного врага Украины

Дубинский: Британия хочет разграбить Украину при поддержке миротворческих войск

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лондон стремится разместить миротворческие войска на Украине, чтобы иметь возможность разграбить ее, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.

"Британия действует в своей классической манере — грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной. Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к "100-летнему партнёрству" с Британией", — говорится в публикации.
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Депутат отметил, что даже попытка ввести миротворческие войска — это продолжение политики Ост-Индийской компании, когда британские войска использовались для охраны грабителей и колониальной администрации.

Вместе с тем, Дубинский отметил роль бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в легализации интересов Британии на Украине, так как он организовывает визиты украинских депутатов для обсуждения вассальной зависимости, это его работа против Украины.

"И кандидатом в президенты он будет НЕ от украинского народа", — добавил политик.

В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Владимиром Зеленским подписал соглашения о 100-летнем партнерстве Украины и Британии. Оно будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ДубинскийУкраинаКиевЛондонВалерий ЗалужныйВерховная Рада УкраиныКир Стармер
 
 
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