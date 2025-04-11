"Грабить слабые страны". В Киеве нашли неожиданного врага Украины
Дубинский: Британия хочет разграбить Украину при поддержке миротворческих войск
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лондон стремится разместить миротворческие войска на Украине, чтобы иметь возможность разграбить ее, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
"Британия действует в своей классической манере — грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной. Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к "100-летнему партнёрству" с Британией", — говорится в публикации.
"Британия действует в своей классической манере — грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной. Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к "100-летнему партнёрству" с Британией", — говорится в публикации.
Депутат отметил, что даже попытка ввести миротворческие войска — это продолжение политики Ост-Индийской компании, когда британские войска использовались для охраны грабителей и колониальной администрации.
Вместе с тем, Дубинский отметил роль бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в легализации интересов Британии на Украине, так как он организовывает визиты украинских депутатов для обсуждения вассальной зависимости, это его работа против Украины.
"И кандидатом в президенты он будет НЕ от украинского народа", — добавил политик.
В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Владимиром Зеленским подписал соглашения о 100-летнем партнерстве Украины и Британии. Оно будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА.
Вместе с тем, Дубинский отметил роль бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в легализации интересов Британии на Украине, так как он организовывает визиты украинских депутатов для обсуждения вассальной зависимости, это его работа против Украины.
"И кандидатом в президенты он будет НЕ от украинского народа", — добавил политик.
В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Владимиром Зеленским подписал соглашения о 100-летнем партнерстве Украины и Британии. Оно будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА.