https://ria.ru/20250411/dubinskiy-2010626225.html

"Грабить слабые страны". В Киеве нашли неожиданного врага Украины

"Грабить слабые страны". В Киеве нашли неожиданного врага Украины - РИА Новости, 11.04.2025

"Грабить слабые страны". В Киеве нашли неожиданного врага Украины

Лондон стремится разместить миротворческие войска на Украине, чтобы иметь возможность разграбить ее, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:34:00+03:00

2025-04-11T08:34:00+03:00

2025-04-11T14:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

александр дубинский

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лондон

валерий залужный

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лондон стремится разместить миротворческие войска на Украине, чтобы иметь возможность разграбить ее, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. "Британия действует в своей классической манере — грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной. Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к "100-летнему партнёрству" с Британией", — говорится в публикации. Депутат отметил, что даже попытка ввести миротворческие войска — это продолжение политики Ост-Индийской компании, когда британские войска использовались для охраны грабителей и колониальной администрации. Вместе с тем, Дубинский отметил роль бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в легализации интересов Британии на Украине, так как он организовывает визиты украинских депутатов для обсуждения вассальной зависимости, это его работа против Украины. "И кандидатом в президенты он будет НЕ от украинского народа", — добавил политик. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Владимиром Зеленским подписал соглашения о 100-летнем партнерстве Украины и Британии. Оно будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА.

https://ria.ru/20250401/koalitsiya-2008538382.html

https://ria.ru/20250329/ns-2008152218.html

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в мире, александр дубинский, украина, киев, лондон, валерий залужный, верховная рада украины, кир стармер