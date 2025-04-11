Рейтинг@Mail.ru
Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010598403.html
Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии, пишут СМИ
Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии, пишут СМИ
Представители Израиля и Турции не пришли к согласию по предотвращению напряженности в Сирии в ходе переговоров, состоявшихся на этой неделе в Азербайджане,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:47:00+03:00
2025-04-11T01:47:00+03:00
в мире
сирия
израиль
турция
биньямин нетаньяху
хакан фидан
исраэль кац
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988084115_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2259fcdfecd08e0e0e3299b78ffbf522.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Представители Израиля и Турции не пришли к согласию по предотвращению напряженности в Сирии в ходе переговоров, состоявшихся на этой неделе в Азербайджане, следующая встреча между делегациями обеих стран может состояться после иудейского праздника Песах, который будет отмечаться всю следующую неделю, сообщила в четверг израильская гостелерадиокомпания Kan. Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердил, что в среду в Азербайджане прошла встреча высокопоставленных делегаций из Израиля и Турции с целью преодоления разногласий в регионе. Переговоры состоялись на фоне наметившейся напряженности между странами по вопросам, связанным с турецким военным присутствием с Сирией. "Дополнительный раунд переговоров между Израилем и Турцией состоится после Песаха ... Такое решение было принято в ходе вчерашней дискуссии между сторонами, которая состоялась в Азербайджане, после того как сторонам не удалось достичь соглашений по поводу напряженности в Сирии и поиска способа предотвращения войны", - говорится в публикации на сайте Kan. Кроме того, по данным гостелерадиокомпании, власти Турции не разрешили военному самолету с израильской делегацией пролететь через турецкое воздушное пространство по пути в Баку. В итоге борт был вынужден облететь Турцию с запада и сделать крюк через Черное море. В четверг источник в турецком министерстве обороны сообщил, что делегации Турции и Израиля провели в среду первую встречу по обсуждению механизма по недопущению конфликтов в Сирии. В Анкаре при этом заявляли ранее, что Турция и Израиль поддерживают отношения только на техническом уровне, контакты бывают при необходимости и не имеют официального характера. Власти Израиля в настоящее время обвиняют Турцию в попытках усилить свое военное присутствие в соседней Сирии и намерении создать там военные базы, а также заявляют о недопустимости подобных сценариев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил ранее на этой неделе, что обратится к США, если понадобятся посреднические усилия в урегулировании потенциального конфликта с Турцией на территории Сирии. Власти Израиля также неоднократно заявляли, что не допустят появления каких-либо вооруженных формирований на юге Сирии. ВВС Израиля в последние месяцы также неоднократно атаковали военную инфраструктуру в Сирии. Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, заявил ранее в апреле, что Анкара не настроена на конфликт ни с Израилем, ни с любой страной в Сирии. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер-министр Израиля заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израильский министр обороны Исраэль Кац ранее заявлял, что израильские военные останутся в буферной зоне в Сирии на неопределенный срок. По утверждениям Нетаньяху, такое положение дел останется, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
https://ria.ru/20250409/turtsija-2010348912.html
https://ria.ru/20250409/izrail-2010149962.html
https://ria.ru/20250403/izrail-2009020894.html
сирия
израиль
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988084115_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c38e825e6a4a899dc015d30f46f5221f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, турция, биньямин нетаньяху, хакан фидан, исраэль кац, оон, браво, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Турция, Биньямин Нетаньяху, Хакан Фидан, Исраэль Кац, ООН, Браво, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии, пишут СМИ

Kan: Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии на переговорах в Баку

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Представители Израиля и Турции не пришли к согласию по предотвращению напряженности в Сирии в ходе переговоров, состоявшихся на этой неделе в Азербайджане, следующая встреча между делегациями обеих стран может состояться после иудейского праздника Песах, который будет отмечаться всю следующую неделю, сообщила в четверг израильская гостелерадиокомпания Kan.
Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердил, что в среду в Азербайджане прошла встреча высокопоставленных делегаций из Израиля и Турции с целью преодоления разногласий в регионе. Переговоры состоялись на фоне наметившейся напряженности между странами по вопросам, связанным с турецким военным присутствием с Сирией.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Турция не настроена на конфликт с Израилем в Сирии, заявил Фидан
9 апреля, 21:46
"Дополнительный раунд переговоров между Израилем и Турцией состоится после Песаха ... Такое решение было принято в ходе вчерашней дискуссии между сторонами, которая состоялась в Азербайджане, после того как сторонам не удалось достичь соглашений по поводу напряженности в Сирии и поиска способа предотвращения войны", - говорится в публикации на сайте Kan.
Кроме того, по данным гостелерадиокомпании, власти Турции не разрешили военному самолету с израильской делегацией пролететь через турецкое воздушное пространство по пути в Баку. В итоге борт был вынужден облететь Турцию с запада и сделать крюк через Черное море.
В четверг источник в турецком министерстве обороны сообщил, что делегации Турции и Израиля провели в среду первую встречу по обсуждению механизма по недопущению конфликтов в Сирии. В Анкаре при этом заявляли ранее, что Турция и Израиль поддерживают отношения только на техническом уровне, контакты бывают при необходимости и не имеют официального характера.
Власти Израиля в настоящее время обвиняют Турцию в попытках усилить свое военное присутствие в соседней Сирии и намерении создать там военные базы, а также заявляют о недопустимости подобных сценариев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил ранее на этой неделе, что обратится к США, если понадобятся посреднические усилия в урегулировании потенциального конфликта с Турцией на территории Сирии. Власти Израиля также неоднократно заявляли, что не допустят появления каких-либо вооруженных формирований на юге Сирии. ВВС Израиля в последние месяцы также неоднократно атаковали военную инфраструктуру в Сирии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Израиль не получил от США ожидаемой поддержки по Сирии, заявили в Турции
9 апреля, 07:06
Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, заявил ранее в апреле, что Анкара не настроена на конфликт ни с Израилем, ни с любой страной в Сирии.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер-министр Израиля заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израильский министр обороны Исраэль Кац ранее заявлял, что израильские военные останутся в буферной зоне в Сирии на неопределенный срок. По утверждениям Нетаньяху, такое положение дел останется, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
СМИ назвали цель ударов Израиля по Сирии
3 апреля, 05:55
 
В миреСирияИзраильТурцияБиньямин НетаньяхуХакан ФиданИсраэль КацООНБравоОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала