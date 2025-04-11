https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010598403.html

Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии, пишут СМИ

Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025

Израиль и Турция не достигли согласия по Сирии, пишут СМИ

Представители Израиля и Турции не пришли к согласию по предотвращению напряженности в Сирии в ходе переговоров, состоявшихся на этой неделе в Азербайджане,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T01:47:00+03:00

2025-04-11T01:47:00+03:00

2025-04-11T01:47:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Представители Израиля и Турции не пришли к согласию по предотвращению напряженности в Сирии в ходе переговоров, состоявшихся на этой неделе в Азербайджане, следующая встреча между делегациями обеих стран может состояться после иудейского праздника Песах, который будет отмечаться всю следующую неделю, сообщила в четверг израильская гостелерадиокомпания Kan. Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердил, что в среду в Азербайджане прошла встреча высокопоставленных делегаций из Израиля и Турции с целью преодоления разногласий в регионе. Переговоры состоялись на фоне наметившейся напряженности между странами по вопросам, связанным с турецким военным присутствием с Сирией. "Дополнительный раунд переговоров между Израилем и Турцией состоится после Песаха ... Такое решение было принято в ходе вчерашней дискуссии между сторонами, которая состоялась в Азербайджане, после того как сторонам не удалось достичь соглашений по поводу напряженности в Сирии и поиска способа предотвращения войны", - говорится в публикации на сайте Kan. Кроме того, по данным гостелерадиокомпании, власти Турции не разрешили военному самолету с израильской делегацией пролететь через турецкое воздушное пространство по пути в Баку. В итоге борт был вынужден облететь Турцию с запада и сделать крюк через Черное море. В четверг источник в турецком министерстве обороны сообщил, что делегации Турции и Израиля провели в среду первую встречу по обсуждению механизма по недопущению конфликтов в Сирии. В Анкаре при этом заявляли ранее, что Турция и Израиль поддерживают отношения только на техническом уровне, контакты бывают при необходимости и не имеют официального характера. Власти Израиля в настоящее время обвиняют Турцию в попытках усилить свое военное присутствие в соседней Сирии и намерении создать там военные базы, а также заявляют о недопустимости подобных сценариев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил ранее на этой неделе, что обратится к США, если понадобятся посреднические усилия в урегулировании потенциального конфликта с Турцией на территории Сирии. Власти Израиля также неоднократно заявляли, что не допустят появления каких-либо вооруженных формирований на юге Сирии. ВВС Израиля в последние месяцы также неоднократно атаковали военную инфраструктуру в Сирии. Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, заявил ранее в апреле, что Анкара не настроена на конфликт ни с Израилем, ни с любой страной в Сирии. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер-министр Израиля заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израильский министр обороны Исраэль Кац ранее заявлял, что израильские военные останутся в буферной зоне в Сирии на неопределенный срок. По утверждениям Нетаньяху, такое положение дел останется, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".

https://ria.ru/20250409/turtsija-2010348912.html

https://ria.ru/20250409/izrail-2010149962.html

https://ria.ru/20250403/izrail-2009020894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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