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"Этим летом". На Западе раскрыли план Зеленского - РИА Новости, 10.04.2025
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17:23 10.04.2025 (обновлено: 18:30 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010539640.html
"Этим летом". На Западе раскрыли план Зеленского
"Этим летом". На Западе раскрыли план Зеленского - РИА Новости, 10.04.2025
"Этим летом". На Западе раскрыли план Зеленского
Владимир Зеленский не стремится к миру, чтобы не проводить выборы на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:23:00+03:00
2025-04-10T18:30:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
чей боуз
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александр дубинский
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не стремится к миру, чтобы не проводить выборы на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Киевский диктатор категорически исключил возможность выборов. "Никаких выборов этим летом, это нонсенс — планировать выборы во время активных боевых действий, "Сначала победим, потом удержим голоса". Теперь вы знаете, почему поражение в войне не так уж беспокоит Зеленского или его элиту. Нет мира — нет выборов", — написал он.Подобное мнение накануне высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он заявил, что глава киевского режима станет не нужен после завершения украинского конфликта.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250410/konflikt-2010498822.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, чей боуз, верховная рада украины, александр дубинский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский
"Этим летом". На Западе раскрыли план Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский не хочет мира, чтобы не проводить выборы на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не стремится к миру, чтобы не проводить выборы на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Киевский диктатор категорически исключил возможность выборов. "Никаких выборов этим летом, это нонсенс — планировать выборы во время активных боевых действий, "Сначала победим, потом удержим голоса". Теперь вы знаете, почему поражение в войне не так уж беспокоит Зеленского или его элиту. Нет мира — нет выборов", — написал он.
Подобное мнение накануне высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он заявил, что глава киевского режима станет не нужен после завершения украинского конфликта.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЧей БоузВерховная Рада УкраиныАлександр Дубинский
 
 
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