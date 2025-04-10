Их подвиг не будет забыт: 81 год назад Красная армия освободила Одессу

Первого мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего Одесса объявлена городом-героем, а в 1965 году была награждена орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".

На фото: одесситы читают первую газету, вывешенную на стене после освобождения.