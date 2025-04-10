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Их подвиг не будет забыт: 81 год назад Красная армия освободила Одессу - РИА Новости, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:00 10.04.2025 (обновлено: 11:01 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vov-2006297217.html
Их подвиг не будет забыт: 81 год назад Красная армия освободила Одессу
Их подвиг не будет забыт: 81 год назад Красная армия освободила Одессу - РИА Новости, 10.04.2025
Их подвиг не будет забыт: 81 год назад Красная армия освободила Одессу
Одесская наступательная операция проходила с 26 марта по 14 апреля 1944 года и завершилась освобождением одного из крупнейших городов СССР. Архивные кадры героических советских солдат и выдержавшего осаду города-героя Одессы — в фотоленте РИА Новости.
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
одесса
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
история
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одесса
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Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Одесса, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), история

Их подвиг не будет забыт: 81 год назад Красная армия освободила Одессу

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Одесская наступательная операция проходила с 26 марта по 14 апреля 1944 года и завершилась освобождением одного из крупнейших городов СССР. Архивные кадры героических советских солдат и выдержавшего осаду города-героя Одессы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Румынские войска оккупировали Одессу 16 октября 1941 года. Тем не менее в окрестностях города активно действовали партизанские отряды, укрытием которым служили катакомбы.

На фото: одесские партизаны выходят из катакомб.

Одесские партизаны выходят из катакомб

Румынские войска оккупировали Одессу 16 октября 1941 года. Тем не менее в окрестностях города активно действовали партизанские отряды, укрытием которым служили катакомбы.

На фото: одесские партизаны выходят из катакомб.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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1 из 11
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Одесская наступательная операция началась в ночь на 27 марта 1944 года. План Красной армии состоял в том, чтобы нанести основной удар по противнику с Южного Буга, а южный охват наступления должен был двигаться в общем направлении на Николаев и Одессу.

Участница боев за освобождение Одессы на артиллерийской позиции

Одесская наступательная операция началась в ночь на 27 марта 1944 года. План Красной армии состоял в том, чтобы нанести основной удар по противнику с Южного Буга, а южный охват наступления должен был двигаться в общем направлении на Николаев и Одессу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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2 из 11
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

В ходе тяжелых боев и многочисленных потерь в рядах десанта морской пехоты советские войска 28 марта освободили Николаев. Самоотверженные действия десантников существенно помогли во взятии города войсками, которые наступали от реки Ингулец.

Бойцы 3-го Украинского фронта строят переправу через реку Ингулец во время наступления на Одессу

В ходе тяжелых боев и многочисленных потерь в рядах десанта морской пехоты советские войска 28 марта освободили Николаев. Самоотверженные действия десантников существенно помогли во взятии города войсками, которые наступали от реки Ингулец.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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3 из 11
© Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Уже 9 апреля войска центра и левого крыла 3-го Украинского фронта практически окружили противника в районе Одессы. Одновременно Красная армия рассекла немецкую 6-ю армию в районе железнодорожного узла Раздельная, что сильно нарушило построение фашистских войск.

На фото: бойцы конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта и танки М4 "Шерман" в наступлении под Одессой.

Бойцы конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта и танки М4 Шерман в наступлении под Одессой

Уже 9 апреля войска центра и левого крыла 3-го Украинского фронта практически окружили противника в районе Одессы. Одновременно Красная армия рассекла немецкую 6-ю армию в районе железнодорожного узла Раздельная, что сильно нарушило построение фашистских войск.

На фото: бойцы конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта и танки М4 "Шерман" в наступлении под Одессой.

© Ольга Ландер
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4 из 11
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

В ночь на 10 апреля Красная армия открыла сконцентрированный огонь по позициям врага в нескольких направлениях. На тот момент бегство нацистов из-под Одессы приняло массовый характер.

Панорама разрушенных фашистской бомбардировкой домов по улице Черноморской в первые дни после освобождения города

В ночь на 10 апреля Красная армия открыла сконцентрированный огонь по позициям врага в нескольких направлениях. На тот момент бегство нацистов из-под Одессы приняло массовый характер.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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5 из 11
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Во время масштабного отступления немецко-румынские оккупанты нанесли большой ущерб Одессе.

На фото: Одесский морской порт, взорванный немцами при отступлении.

Одесский морской порт, взорванный немецко-румынскими оккупантами при отступлении

Во время масштабного отступления немецко-румынские оккупанты нанесли большой ущерб Одессе.

На фото: Одесский морской порт, взорванный немцами при отступлении.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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6 из 11
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На фото: разбитые немецкие автомобили на улицах Одессы после освобождения.

Разбитые немецкие автомобили брошены на улицах Одессы после освобождения

На фото: разбитые немецкие автомобили на улицах Одессы после освобождения.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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7 из 11
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

К 10 часам утра 10 апреля Одесса была полностью освобождена. В этой операции противник потерял свыше 27 тысяч человек убитыми и более 11 тысяч пленными.

Советские войска вступают в освобожденную Одессу

К 10 часам утра 10 апреля Одесса была полностью освобождена. В этой операции противник потерял свыше 27 тысяч человек убитыми и более 11 тысяч пленными.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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8 из 11
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

В результате операции удалось освободить один из крупнейших городов СССР, а Красная армия смогла выйти к следующей крупной водной преграде — Днестру — и захватить плацдарм на его западном берегу.

Жители освобожденной Одессы встречают воинов-освободителей с лозунгами благодарности

В результате операции удалось освободить один из крупнейших городов СССР, а Красная армия смогла выйти к следующей крупной водной преграде — Днестру — и захватить плацдарм на его западном берегу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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9 из 11
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Первого мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего Одесса объявлена городом-героем, а в 1965 году была награждена орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".

На фото: одесситы читают первую газету, вывешенную на стене после освобождения.

Одесситы читают первую газету, вывешенную на стене, после освобождения Одессы от немецко-румынских оккупантов

Первого мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего Одесса объявлена городом-героем, а в 1965 году была награждена орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".

На фото: одесситы читают первую газету, вывешенную на стене после освобождения.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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10 из 11
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

На фото: жители Одессы в первые дни после освобождения снимают румынские таблички с названиями магазинов, оставленные оккупантами.

Жители освобожденной Одессы снимают румынские таблички с названием магазинов, оставленные немецко-румынскими оккупантами

На фото: жители Одессы в первые дни после освобождения снимают румынские таблички с названиями магазинов, оставленные оккупантами.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФото80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОдессаСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)история
 
 
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