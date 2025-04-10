Их подвиг не будет забыт: 81 год назад Красная армия освободила Одессу

Румынские войска оккупировали Одессу 16 октября 1941 года. Тем не менее в окрестностях города активно действовали партизанские отряды, укрытием которым служили катакомбы.
На фото: одесские партизаны выходят из катакомб.
Румынские войска оккупировали Одессу 16 октября 1941 года. Тем не менее в окрестностях города активно действовали партизанские отряды, укрытием которым служили катакомбы.
На фото: одесские партизаны выходят из катакомб.
Одесская наступательная операция началась в ночь на 27 марта 1944 года. План Красной армии состоял в том, чтобы нанести основной удар по противнику с Южного Буга, а южный охват наступления должен был двигаться в общем направлении на Николаев и Одессу.
Одесская наступательная операция началась в ночь на 27 марта 1944 года. План Красной армии состоял в том, чтобы нанести основной удар по противнику с Южного Буга, а южный охват наступления должен был двигаться в общем направлении на Николаев и Одессу.
В ходе тяжелых боев и многочисленных потерь в рядах десанта морской пехоты советские войска 28 марта освободили Николаев. Самоотверженные действия десантников существенно помогли во взятии города войсками, которые наступали от реки Ингулец.
В ходе тяжелых боев и многочисленных потерь в рядах десанта морской пехоты советские войска 28 марта освободили Николаев. Самоотверженные действия десантников существенно помогли во взятии города войсками, которые наступали от реки Ингулец.
Уже 9 апреля войска центра и левого крыла 3-го Украинского фронта практически окружили противника в районе Одессы. Одновременно Красная армия рассекла немецкую 6-ю армию в районе железнодорожного узла Раздельная, что сильно нарушило построение фашистских войск.
На фото: бойцы конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта и танки М4 "Шерман" в наступлении под Одессой.
Уже 9 апреля войска центра и левого крыла 3-го Украинского фронта практически окружили противника в районе Одессы. Одновременно Красная армия рассекла немецкую 6-ю армию в районе железнодорожного узла Раздельная, что сильно нарушило построение фашистских войск.
На фото: бойцы конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта и танки М4 "Шерман" в наступлении под Одессой.
В ночь на 10 апреля Красная армия открыла сконцентрированный огонь по позициям врага в нескольких направлениях. На тот момент бегство нацистов из-под Одессы приняло массовый характер.
В ночь на 10 апреля Красная армия открыла сконцентрированный огонь по позициям врага в нескольких направлениях. На тот момент бегство нацистов из-под Одессы приняло массовый характер.
Во время масштабного отступления немецко-румынские оккупанты нанесли большой ущерб Одессе.
На фото: Одесский морской порт, взорванный немцами при отступлении.
Во время масштабного отступления немецко-румынские оккупанты нанесли большой ущерб Одессе.
На фото: Одесский морской порт, взорванный немцами при отступлении.
На фото: разбитые немецкие автомобили на улицах Одессы после освобождения.
На фото: разбитые немецкие автомобили на улицах Одессы после освобождения.
К 10 часам утра 10 апреля Одесса была полностью освобождена. В этой операции противник потерял свыше 27 тысяч человек убитыми и более 11 тысяч пленными.
К 10 часам утра 10 апреля Одесса была полностью освобождена. В этой операции противник потерял свыше 27 тысяч человек убитыми и более 11 тысяч пленными.
В результате операции удалось освободить один из крупнейших городов СССР, а Красная армия смогла выйти к следующей крупной водной преграде — Днестру — и захватить плацдарм на его западном берегу.
В результате операции удалось освободить один из крупнейших городов СССР, а Красная армия смогла выйти к следующей крупной водной преграде — Днестру — и захватить плацдарм на его западном берегу.
Первого мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего Одесса объявлена городом-героем, а в 1965 году была награждена орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
На фото: одесситы читают первую газету, вывешенную на стене после освобождения.
Первого мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего Одесса объявлена городом-героем, а в 1965 году была награждена орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
На фото: одесситы читают первую газету, вывешенную на стене после освобождения.
На фото: жители Одессы в первые дни после освобождения снимают румынские таблички с названиями магазинов, оставленные оккупантами.
На фото: жители Одессы в первые дни после освобождения снимают румынские таблички с названиями магазинов, оставленные оккупантами.