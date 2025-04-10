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Азербайджанские военные примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:13 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/voennye-2010570728.html
Азербайджанские военные примут участие в параде Победы в Москве
Азербайджанские военные примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 10.04.2025
Азербайджанские военные примут участие в параде Победы в Москве
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве, сообщил журналистам посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:13:00+03:00
2025-04-10T19:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
азербайджан
россия
владимир путин
александр лукашенко
эмомали рахмон
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве, сообщил журналистам посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев. "Азербайджанские военные будут участвовать в параде в составе 80 человек - 80 военнослужащих азербайджанской армии", - сказал он. Посол отметил, что в ближайшее время они приедут в Москву на репетиции. "Эта наша общая дата. Это наша обща Победа", - добавил Мустафаев. Пресс-служба Кремля 15 марта сообщала, что президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Также в ходе разговора было условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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москва, азербайджан, россия, владимир путин, александр лукашенко, эмомали рахмон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Азербайджанские военные примут участие в параде Победы в Москве

Посол Мустафаев: 80 военных Азербайджана примут участие в параде Победы в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГенеральная репетиция Парада Победы
Генеральная репетиция Парада Победы - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Генеральная репетиция Парада Победы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве, сообщил журналистам посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев.
"Азербайджанские военные будут участвовать в параде в составе 80 человек - 80 военнослужащих азербайджанской армии", - сказал он.
Посол отметил, что в ближайшее время они приедут в Москву на репетиции.
"Эта наша общая дата. Это наша обща Победа", - добавил Мустафаев.
Пресс-служба Кремля 15 марта сообщала, что президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Также в ходе разговора было условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваАзербайджанРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЭмомали Рахмон80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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