https://ria.ru/20250410/voennye-2010570728.html

Азербайджанские военные примут участие в параде Победы в Москве

Азербайджанские военные примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 10.04.2025

Азербайджанские военные примут участие в параде Победы в Москве

Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве, сообщил журналистам посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:13:00+03:00

2025-04-10T19:13:00+03:00

2025-04-10T19:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

азербайджан

россия

владимир путин

александр лукашенко

эмомали рахмон

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве, сообщил журналистам посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев. "Азербайджанские военные будут участвовать в параде в составе 80 человек - 80 военнослужащих азербайджанской армии", - сказал он. Посол отметил, что в ближайшее время они приедут в Москву на репетиции. "Эта наша общая дата. Это наша обща Победа", - добавил Мустафаев. Пресс-служба Кремля 15 марта сообщала, что президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Также в ходе разговора было условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250401/pobeda-2008701227.html

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россия

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москва, азербайджан, россия, владимир путин, александр лукашенко, эмомали рахмон, 80-летие победы в великой отечественной войне