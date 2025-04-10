https://ria.ru/20250410/vino-2010491294.html

Продажи российских вин стали рекордными за 15 лет

Продажи российских вин стали рекордными за 15 лет - РИА Новости, 10.04.2025

Продажи российских вин стали рекордными за 15 лет

Прошлый год стал рекордным по продажам российских вин за последние 15 лет, заявил вице-президент, член правления РАЭРР Александр Ставцев. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:42:00+03:00

2025-04-10T14:42:00+03:00

2025-04-10T15:07:00+03:00

экономика

россия

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

вино

роскачество

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Прошлый год стал рекордным по продажам российских вин за последние 15 лет, заявил вице-президент, член правления РАЭРР Александр Ставцев."По итогам 2024 года в разных каналах продаж было реализовано порядка полумиллиарда литров российских вин. Это, наверное, рекорд, по крайней мере, за последние 15 лет. И это примерно тот объем, который отрасль сегодня готова представить", — сказал он в рамках акции "Дни российских вин".По словам Ставцева, дорогие, качественные российские напитки можно купить не только в нишевых магазинах, но и в торговых сетях. Ретейлы HoReCa также могут соревноваться по продажам премиального вина.В четверг состоялось официальное открытие весеннего этапа всероссийской акции "Дни российских вин". Организатором выступило Роскачество по инициативе Минпромторга, Минсельхоза совместно с Россельхозбанком, Ассоциацией виноградарей и виноделов России и РАЭРР. Мероприятие прежде всего призвано поддержать отечественных производителей, выделив их на полке ретейла.

https://ria.ru/20250407/rossija-2009735231.html

https://ria.ru/20250331/ekspert-2008303979.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), вино, роскачество