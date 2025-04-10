https://ria.ru/20250410/tusk-2010540651.html

Туск обсудил с главой ЕК защиту европейских интересов

Туск обсудил с главой ЕК защиту европейских интересов - РИА Новости, 10.04.2025

Туск обсудил с главой ЕК защиту европейских интересов

Премьер-министр Дональд Туск обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен защиту европейских интересов при одновременной защите... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:26:00+03:00

2025-04-10T17:26:00+03:00

2025-04-10T17:26:00+03:00

в мире

сша

брюссель

урсула фон дер ляйен

дональд туск

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Дональд Туск обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен защиту европейских интересов при одновременной защите трансатлантического альянса. "Защищать наши интересы твердым и решительным образом, одновременно защищая наш трансатлантический альянс от всех невзгод, - наша общая цель. Таков был вывод из моего сегодняшнего разговора с Урсулой фон дер Ляйен", - написал премьер-министр в соцсети Х. Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после соответствующего решения Дональда Трампа, но продолжит работу над ними. В Брюсселе нацелены на переговоры о нулевых пошлинах, введут свои ответные меры в случае провала переговоров.

https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html

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в мире, сша, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд туск, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт