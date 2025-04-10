https://ria.ru/20250410/tusk-2010540651.html
Туск обсудил с главой ЕК защиту европейских интересов
Туск обсудил с главой ЕК защиту европейских интересов - РИА Новости, 10.04.2025
Туск обсудил с главой ЕК защиту европейских интересов
Премьер-министр Дональд Туск обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен защиту европейских интересов при одновременной защите... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:26:00+03:00
2025-04-10T17:26:00+03:00
2025-04-10T17:26:00+03:00
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дональд трамп
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Дональд Туск обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен защиту европейских интересов при одновременной защите трансатлантического альянса. "Защищать наши интересы твердым и решительным образом, одновременно защищая наш трансатлантический альянс от всех невзгод, - наша общая цель. Таков был вывод из моего сегодняшнего разговора с Урсулой фон дер Ляйен", - написал премьер-министр в соцсети Х. Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после соответствующего решения Дональда Трампа, но продолжит работу над ними. В Брюсселе нацелены на переговоры о нулевых пошлинах, введут свои ответные меры в случае провала переговоров.
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в мире, сша, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд туск, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Туск, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Туск обсудил с главой ЕК защиту европейских интересов
Туск обсудил с фон дер Ляйен защиту интересов ЕС и сохранение альянса