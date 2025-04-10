https://ria.ru/20250410/tramp-2010358164.html
Трамп не исключил, что встретится с Путиным
Трамп не исключил, что встретится с Путиным - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп не исключил, что встретится с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем не исключает проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:00:00+03:00
2025-04-10T00:00:00+03:00
2025-04-10T11:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем не исключает проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным."В какой-то момент - да", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли он встретиться с российским президентом.Американский президент на фоне эскалации торговой войны с Китаем также отметил, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином."Конечно, я бы встретился с ним", - заявил он в Белом доме.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
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Трамп не исключил, что встретится с Путиным
Трамп заявил, что не исключает проведение встречи с Путиным в будущем