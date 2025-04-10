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Трамп не исключил, что встретится с Путиным - РИА Новости, 10.04.2025
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00:00 10.04.2025 (обновлено: 11:00 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/tramp-2010358164.html
Трамп не исключил, что встретится с Путиным
Трамп не исключил, что встретится с Путиным - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп не исключил, что встретится с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем не исключает проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем не исключает проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным."В какой-то момент - да", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли он встретиться с российским президентом.Американский президент на фоне эскалации торговой войны с Китаем также отметил, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином."Конечно, я бы встретился с ним", - заявил он в Белом доме.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html
https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html
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в мире, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп не исключил, что встретится с Путиным

Трамп заявил, что не исключает проведение встречи с Путиным в будущем

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем не исключает проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"В какой-то момент - да", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли он встретиться с российским президентом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Вчера, 08:00
Американский президент на фоне эскалации торговой войны с Китаем также отметил, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Конечно, я бы встретился с ним", - заявил он в Белом доме.
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В миреКитайСШАДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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