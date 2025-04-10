https://ria.ru/20250410/tramp-2010358164.html

Трамп не исключил, что встретится с Путиным

Трамп не исключил, что встретится с Путиным - РИА Новости, 10.04.2025

Трамп не исключил, что встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем не исключает проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T00:00:00+03:00

2025-04-10T00:00:00+03:00

2025-04-10T11:00:00+03:00

в мире

китай

сша

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_221:0:3000:1563_1920x0_80_0_0_c39c0dd289de1a00cec1c8f706692229.jpg

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем не исключает проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным."В какой-то момент - да", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли он встретиться с российским президентом.Американский президент на фоне эскалации торговой войны с Китаем также отметил, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином."Конечно, я бы встретился с ним", - заявил он в Белом доме.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html

https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин