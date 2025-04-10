https://ria.ru/20250410/tokaev-2010444368.html

Токаев заявил о рисках из-за ситуации на мировых рынках

Токаев заявил о рисках из-за ситуации на мировых рынках - РИА Новости, 10.04.2025

Токаев заявил о рисках из-за ситуации на мировых рынках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, заявил, что текущие события могут стать предвестником... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:35:00+03:00

2025-04-10T12:35:00+03:00

2025-04-10T12:35:00+03:00

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АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, заявил, что текущие события могут стать предвестником "глобального экономического шторма", который скажется на всех странах, в том числе и на Казахстане. "Текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма. Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье. Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане", - завил Токаев на церемонии вручения госнаград ученым в преддверии Дня работников науки. Глава государства отметил, что, несмотря на 90-дневную приостановку введения высоких импортных тарифов со стороны США, ситуация на рынке остается нестабильной, и в связи с этим Казахстан предпринимает шаги для смягчения последствий для национальной экономики. Президент также выразил уверенность, что поводов для паники нет. "Кризисы, как вам известно, тем хороши, что наглядно показывают присутствие или отсутствие деловых качеств управленцев, а также рождают новые возможности. Это крайне важно для сохранения устойчивости национальной экономики и социальной стабильности в условиях радикальных внешних шоков", - заключил Токаев.

https://ria.ru/20250410/eksperty-2010381547.html

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казахстан, сша, касым-жомарт токаев, в мире