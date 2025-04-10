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МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию
МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию - РИА Новости, 10.04.2025
МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию
Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию запланирован на осень, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел страны Мурат... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:03:00+03:00
2025-04-10T11:03:00+03:00
2025-04-10T11:13:00+03:00
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АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию запланирован на осень, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел страны Мурат Нуртлеу."Год обещает быть интересным и динамичным. Мы планируем, что предстоящий визит (в Россию - ред.), который запланирован на осень, Касым-Жомарта Кемелевича (Токаева), тоже важная веха. Мы ведем очень серьезную работу по подготовке и проведению государственного визита", - сказал Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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казахстан, россия, касым-жомарт токаев, мурат нуртлеу, сергей лавров, в мире
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Мурат Нуртлеу, Сергей Лавров, В мире
МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию
МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию осенью