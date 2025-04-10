Рейтинг@Mail.ru
МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 10.04.2025 (обновлено: 11:13 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/tokaev-2010420819.html
МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию
МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию - РИА Новости, 10.04.2025
МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию
Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию запланирован на осень, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел страны Мурат... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:03:00+03:00
2025-04-10T11:13:00+03:00
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
мурат нуртлеу
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_fcaaf78fc507e92f18977b4749657143.jpg
АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию запланирован на осень, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел страны Мурат Нуртлеу."Год обещает быть интересным и динамичным. Мы планируем, что предстоящий визит (в Россию - ред.), который запланирован на осень, Касым-Жомарта Кемелевича (Токаева), тоже важная веха. Мы ведем очень серьезную работу по подготовке и проведению государственного визита", - сказал Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20250306/putin-2003429669.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_99:0:1939:1380_1920x0_80_0_0_aa765dd1496606d77a84c9c36ca7d4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, касым-жомарт токаев, мурат нуртлеу, сергей лавров, в мире
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Мурат Нуртлеу, Сергей Лавров, В мире
МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию

МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию осенью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию запланирован на осень, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел страны Мурат Нуртлеу.
"Год обещает быть интересным и динамичным. Мы планируем, что предстоящий визит (в Россию - ред.), который запланирован на осень, Касым-Жомарта Кемелевича (Токаева), тоже важная веха. Мы ведем очень серьезную работу по подготовке и проведению государственного визита", - сказал Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин и Токаев обсудили совместные проекты в энергетике
6 марта, 16:19
 
КазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевМурат НуртлеуСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала