https://ria.ru/20250410/stefanishina-2010466192.html

Вице-премьер Украины подтвердила, что встреча в США будет 11 апреля

Вице-премьер Украины подтвердила, что встреча в США будет 11 апреля - РИА Новости, 10.04.2025

Вице-премьер Украины подтвердила, что встреча в США будет 11 апреля

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что в пятницу пройдут консультации... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:43:00+03:00

2025-04-10T13:43:00+03:00

2025-04-10T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки по минералам. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило ранее во вторник, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе. "Технические консультации между командами... пройдут завтра (11 апреля - ред.) в Вашингтоне", - заявила Стефанишина на вопрос журналиста на саммите по бизнесу ЕС и Украины в Брюсселе. Министр добавила, что пока не может раскрывать детали соглашения с США до встречи. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250402/ukraina-2008881392.html

https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010382901.html

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