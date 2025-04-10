https://ria.ru/20250410/ssha-2010367606.html

Военный эксперт прокомментировал рост военных расходов США

Военный эксперт прокомментировал рост военных расходов США - РИА Новости, 10.04.2025

Военный эксперт прокомментировал рост военных расходов США

Беспрецедентный рост военных расходов США влечет за собой качественный финансовый скачок военного бюджета Пентагона, который обусловлен в первую очередь сменой... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T03:53:00+03:00

2025-04-10T03:53:00+03:00

2025-04-10T03:53:00+03:00

сша

арктика

гренландия

дональд трамп

игорь коротченко

пит хегсет

министерство обороны сша

евросоюз

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Беспрецедентный рост военных расходов США влечет за собой качественный финансовый скачок военного бюджета Пентагона, который обусловлен в первую очередь сменой приоритетов в геополитических интересах Соединённых Штатов Америки в сторону Арктики и поглощения Гренландии, в частности, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящий бюджет на нужды минобороны США впервые составит триллион долларов. "Это беспрецедентный скачок в наращивании военного бюджета и военных расходов США, принятый президентом после доклада нового главы Пентагона. Трамп теряет интерес к Европе, целиком сосредотачиваясь на геополитических целях и задачах, которые он считает приоритетными. Заявка Трампа на поглощение Гренландии и присоединение Канады четко указывает индикатор, что Арктика – это главный театр военных действий будущего. И главная схватка, исходя из тех ресурсных возможностей, которыми обладает данный регион", - заявил РИА Новости Коротченко. По его словам, такой размер военного бюджета свидетельствует о серьезных намерениях Вашингтона по-прежнему оставаться военной державой номер один в мире. "Мы ожидаем, что Трамп этими задачами проецирует и переносит поле противостояния прежде всего с Китаем, а также с другими странами, за контроль над Арктикой и ее природными ресурсами, которые, по существующим оценкам, на ближайшие 150 лет будут служить ресурсной базой развития человеческой цивилизации с точки зрения наличия и углеводородов, и редкоземельных металлов как на шельфе, так и на прибрежных территориях. Здесь глава Пентагона Пит Хегсет получит полный карт-бланш на реализацию этих задач", - отметил военный аналитик. Вторая не менее важная задача, по мнению Коротченко, которую США будут решать, это создание новой стратегической системы противоракетной обороны североамериканского континента "Золотой купол" на новых физических принципах. "То есть Трамп хочет повторить то, что не смог сделать Рейган в рамках своей стратегической оборонной инициативы. Это ключевая задача глобального характера, которую Трамп планирует начать решать в ходе своего четырехлетнего президентского срока, это создание североамериканской "суперкрепости", которая будет неуязвима в мире, который все больше погружается в пучину вооруженных конфликтов, войн и непредсказуемого развития военно-политической обстановки в мире", - уверен эксперт. По его мнению, Трамп считает, что у США есть технологическая база для того, чтобы решить эту проблему и сделать неуязвимой свою территорию от ударов межконтинентальных баллистических ракет, а также других видов ракетного оружия дальнего действия. "При этом, еще раз подчеркиваю, что интерес Америки к Европе теряется. Она сама уже обозначила курс на стратегическую автономность от США, когда Урсула Фон дер Ляйен заявила о необходимости опоры на собственные силы и формировании на основе концептуального документа "Белая книга Евросоюза по обороне" достижений к 2030 году с возможностью потратить 800 миллиардов евро на перевооружение на базе ВПК ЕС с тем, чтобы уйти от любых зависимостей от США в области высокотехнологичных видов оружия", - собеседник агентства. Так, по словам Коротченко, многие европейские страны НАТО, в частности, Германия ставят под вопрос, надо ли закупать F-35, учитывая, что дистанционно США могут все эти самолеты оставить на земле путем активации программных и аппаратных закладок в бортовом радиоэлектронном оборудовании.

https://ria.ru/20250409/pentagon-2010356024.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

https://ria.ru/20250407/nato-2009340600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, арктика, гренландия, дональд трамп, игорь коротченко, пит хегсет, министерство обороны сша, евросоюз, нато, f-35, в мире