https://ria.ru/20250410/ssha-2010339826.html

"А нас-то за что?": союзники США бывают вопящие и скулящие

"А нас-то за что?": союзники США бывают вопящие и скулящие - РИА Новости, 10.04.2025

"А нас-то за что?": союзники США бывают вопящие и скулящие

Вот скажите, кого сегодня волнует Тайвань? Ну то есть обитателей самого острова — все-таки 23 миллиона человек — он очень даже волнует. Но когда США оказались... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:52:00+03:00

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Вот скажите, кого сегодня волнует Тайвань? Ну то есть обитателей самого острова — все-таки 23 миллиона человек — он очень даже волнует. Но когда США оказались вынуждены учинить экспортно-импортный армагеддон союзникам по НАТО и вообще всем, изумленные стоны с этой небольшой территории со странным юридическим статусом просто тонут в общем горестном вое.Итак, пошлина в 32 процента почти на все, что импортируется в США с этого острова. Тайваньские экспортеры в изумлении подсчитывают ущерб. Вроде бы получается до 20 миллиардов долларов в год только для тех, кто ориентирован на один лишь американский рынок. Разговоры о том, что можно вывести производства в Америку, — это всего лишь разговоры (не только для Тайваня, кстати), потому что надо тогда выводить в том же направлении массу смежных предприятий со всего мира, иначе их компоненты тоже подпадут под импортные пошлины. Общее настроение — "да не может такого быть, ведь мы же — вечный и непотопляемый авианосец и бастион свободного мира" против несвободного Китая, стратегического конкурента США. Так что власти Тайваня должны немедленно начать переговоры в Вашингтоне и вернуть все как было.И тут почти всем опошленным дают на эти переговоры целых три месяца – радость!Да ведь много их таких, которые по всему миру надеются на то же самое, пихаются в очереди на переговоры и вопят друг другу "вас здесь не стояло". А начавший всю эту историю Трамп радостно сообщает собравшимся на ужин Национального республиканского комитета в Вашингтоне: "Я говорю вам, эти страны звонят нам, целуя мне задницу". А вы говорите, тихо скулящий Тайвань.Почему эта история заслуживает внимания? В том числе потому, что уже несколько месяцев как в Азии шло аккуратное движение в сторону Китая союзников США — Японии, Южной Кореи и Австралии. Речь о реанимации идеи зоны свободной торговли с КНР — как минимум для японцев и южнокорейцев. Это не развал их политического и военного альянса с Вашингтоном, а просто способ экономически выжить, ведь Китай для них — первый торговый партнер. Сейчас это движение может ускориться, но Тайвань — и правда особый случай. У прочих союзников Штатов есть хотя бы теоретическая возможность балансировать торговые связи. А здесь все куда интереснее.Тайвань очень хорошо жил в последние десятилетия. Его главный экономический партнер, как ни странно, — Китай, особенно по части импорта оттуда. Вряд ли на острове остается много людей, кто не побывал бы хоть раз по ту сторону Тайваньского пролива для бизнеса: для артистов или студентов такие поездки давно стали нормой. Отдыхают и зарабатывают.Привычным жужжащим фоном этой реальности были разговоры о неизбежном воссоединении "двух Китаев" в светлом будущем, так же как ритуальные обмены гневными заявлениями по линии Пекин — Вашингтон или военные учения тех и других в прибрежных водах.Картина (точнее, тот самый жужжащий фон) стала меняться, когда на острове в 2016-м пришли к власти ставленники американских демократов — Демократическая прогрессивная партия. А с начала прошлого года эту конструкцию возглавил персонаж особой зловредности — нынешний президент Тайваня Лай Циндэ. Задача этой публики была превратить Тайвань в настоящую азиатскую Украину, где все должны были или сотрясаться от ненависти к китайским собратьям, или молчать.Существенно свернуть связи с Китаем у этой публики не получается. Как избрание Лая на пост (по французской технологии: побеждает кандидат меньшинства, поскольку фронт противников заранее раскалывают), так и завинчивание гаек после этого события — это то же самое, что мы наблюдаем сегодня по всей Европе с отстранением от политики самых сильных и популярных конкурентов и партий. Но насчет гаек — это на Тайване просто праздник какой-то.В минувший понедельник на острове был День свободы слова (введенный, заметим, лично Лаем). И проправительственная газета отметила его мыслями о том, что свобода такая — не для всех, а только для тех, кто не "внутренний враг" и не "следует китайской пропаганде". Еще раньше Лай задумался вслух о том, что хорошо бы ввести военно-полевые суды. Но и без них множатся случаи преследований тех, кто ездит в Китай, приобретает там собственность, заключает браки и заводит детей.Опыт Украины показывает, что нет ничего невозможного: два-три десятилетия — и вы получаете "нацию-трансгендера" (словами Александра Дугина). Но в случае с Тайванем тут появляется Трамп — и все становится очень странно.В самом деле: Лай и его команда — они кто? Люди коллективного Байдена, а не Трампа. С другой стороны, многие республиканцы, в отличие от демократов, дышат невиданной ненавистью к Китаю, а Тайвань для них — что-то вроде Святой земли. С третьей стороны, Трамп назначил на разные посты людей, которые раньше высказывались на тему того, что в случае чего разменяют этот остров на большую сделку с Китаем (и на Тайване это заметили и запомнили). С четвертой стороны, всем же понятно, что Трамп учинил нынешний кризис не только ради того, чтобы его куда-то целовали: Америке при ее нынешней экономической модели просто ехать больше некуда.Среди примечательных результатов нынешней ситуации — экспресс-опрос, проведенный гонконгской South China Morning Post среди молодых тайваньцев. Вопрос: а если все-таки Китай вторгнется на остров, что лично вы будете делать? Ответ примерно половины юношей: да подниму руки и сдамся.Выводы из этой истории можно делать очевидные: хуже, чем быть союзником США, тем более вот таким — по уши зависимым, некуда. А можно предположить нечто менее очевидное: нынешняя таможенно-пошлинная война Штатов против Китая и всего мира может привести к неожиданным (для Америки) катаклизмам как раз в Азии, под боком у Китая.

https://ria.ru/20250408/palata-2010038278.html

https://ria.ru/20250401/tajvan-2008546958.html

https://ria.ru/20250330/pentagon-2008196330.html

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аналитика, в мире, тайвань, китай, сша