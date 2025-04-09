https://ria.ru/20250409/ssha-2010065363.html

Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию

Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию - РИА Новости, 09.04.2025

Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию

Сейчас трансгендеры — и старые, и совсем маленькие — в США резко поменяли свой статус. Только что при Обаме и Байдене они были передовыми социальными... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:00:00+03:00

2025-04-09T08:00:00+03:00

2025-04-09T08:02:00+03:00

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Сейчас трансгендеры — и старые, и совсем маленькие — в США резко поменяли свой статус. Только что при Обаме и Байдене они были передовыми социальными активистами, первопроходцами и красой человечества, которым все помогали, которыми все любовались и всем ставили в пример. И вот в мгновение ока они превратились в жалких уродов, несчастных калек, которых лучше обходить за версту. С работы их повыгоняли, ведь делать они ничего не умеют и не хотят. Теперь они просто неизлечимо больные люди, психически неадекватные извращенцы.Страшно представить, в каком состоянии сейчас они сами, их друзья, родственники, родители. И, увы, это неизлечимо и необратимо. Все трансгендеры, транссексуалы, педофилы и меньшинства зарегистрированы, все на счету. Раньше по этим счетам к ним лились блага от Сороса и USAID. Даже звонил ИИ и голосом Камалы Харрис поздравлял с днем извращенца. А теперь радость, если позвонит шериф или психиатр. Но вряд ли позвонит, так как больше дела до них нет.Конечно, их еще модно использовать как массовку для сожжения "тесл" Илона Маска или демонстрации против Трампа. Расценки здесь немаленькие — против Трампа предлагают выйти за 300-500 долларов, желательно устроить акт вандализма, истошно материться и наносить ущерб публичным объектам. Но пособие одноразовое, долго на него не протянешь.Кто был всем, стал в одночасье никем. И даже меньше, чем никем. Оказалось, что под темными чарами woke-гипноза сотни тысяч американцев и американок отрезали себе и своим детям что-то очень важное. Билет в нормальную жизнь, нормальную семью, нормальную социальную роль.В таком же положении не сегодня завтра окажутся украинцы. Глобалисты носились с ними как с писаной торбой, ими восторгались, завалили их деньгами и вниманием, их лжи умилялись, их жестокость и звериность в отношении русских превозносились как героизм "рыцарей Европы". Их несмешным шуткам громогласно хохотали. Их тряпье выставляли в музеях и на подиумах. Их слабоумные перформансы превозносили как "вершину эстетики".И вот в одночасье они превратятся в то, чем всегда и были. Жалкие, неумные, никому не верные, никого не любящие неудачники. Националисты без нации. Экстремисты без идеологии. Псы, нападающие на чужую государственность, не имея своей. Без намека на стиль, культуру или рациональность.Украинцы — коллективные трансгендеры. Русские, поменявшие свой пол, свой этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу. Мужчина-трансгендер женщиной не становится. Становится уродом. Так и русский, возомнивший себя украинцем. Да, свое, русское можно отрезать, но на этом месте так и будет отвратительно зиять уродливая пустота.Мы это понимаем и с этим воюем. Воюем не против украинцев, но за них. Чтобы они оставались людьми, то есть русскими людьми. Иначе падение в транс. Оскопление, смена идентичности, что еще похлеще смены пола. Но теперь это начинают замечать и на Западе. И вот-вот также отвернутся от этого омерзительного зрелища, который представляет собой политический украинец, от этой жертвы чудовищного эксперимента. Который, кстати, устроили они сами. И скорее всего, его попытаются убрать куда-то с глаз долой.Украинцы, как и трансгендеры в США, больше никому не нужны. Эту страницу истории Запад скоро перевернет окончательно.Русских, конечно, едва ли полюбят. Но Овечкин тут очень вовремя. Кстати, и Гретцки очень вовремя. Русские вообще очень вовремя. А вот украинские и трансгендерные не вовремя. Их время, похоже, вышло.

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

https://rsport.ria.ru/20250320/plavanie-2006115495.html

https://ria.ru/20250408/ugroza-2010051543.html

https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007611093.html

https://ria.ru/20250322/tragediya-2006685171.html

https://rsport.ria.ru/20250408/ovechkin-2009965714.html

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сша, камала харрис, илон маск, украина, аналитика