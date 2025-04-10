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Беглов рассказал о возвращении "Бессмертного полка" на улицы Петербурга - РИА Новости, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:50 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html
Беглов рассказал о возвращении "Бессмертного полка" на улицы Петербурга
Беглов рассказал о возвращении "Бессмертного полка" на улицы Петербурга - РИА Новости, 10.04.2025
Беглов рассказал о возвращении "Бессмертного полка" на улицы Петербурга
Шествие "Бессмертного полка" вновь вернется на улицы Санкт-Петербурга при соблюдении всех требований безопасности, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:50:00+03:00
2025-04-10T16:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" вновь вернется на улицы Санкт-Петербурга при соблюдении всех требований безопасности, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, петербургское отделение движения "Бессмертный полк" подаст заявку на проведение шествия на следующей неделе. "С 2022 года мы проводили акцию "Бессмертный полк" в онлайн-формате. В год юбилея Великой Победы планируем вернуть ее на улицы города и дать возможность петербуржцам и гостям города пройти по Невскому проспекту с портретами их родных. Шествие "Бессмертного полка" как дань памяти ветеранам, нашим отцам и дедам, спасшим мир от нацизма, должно стать кульминацией праздника. Но, разумеется, нашим приоритетом остается обеспечение безопасности всех участников", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что шествие "Бессмертного полка" по всей стране пройдет 9 мая. Время проведения акции устанавливается региональными властями, в Петербурге она запланирована на 15.00. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе в виде традиционного шествия в тех субъектах Российской Федерации, где региональные отделения движения совместно с властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности. В этом году "Бессмертный полк" по стране пройдет в разных форматах, чтобы максимально расширить количество его участников и дать возможность рассказать о своих героях тем, кто по какой-то причине не может принять участие в шествии. В том числе, в онлайн-формате (на сайте акции), на транспорте, в виде автопробегов, создания стен памяти в организациях и на предприятиях, размещения фотографий в соцсетях. Военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогут принять участие в акции в формате "Бессмертный полк на передовой". Им предлагается разместить портреты своих героев Великой Отечественной войны в пунктах временной дислокации, в блиндажах и на боевой технике.
https://ria.ru/20250410/polk-2010449107.html
https://ria.ru/20250304/peterburg-2003034364.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Беглов рассказал о возвращении "Бессмертного полка" на улицы Петербурга

Беглов: шествие "Бессмертного полка" вновь вернется на улицы Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" вновь вернется на улицы Санкт-Петербурга при соблюдении всех требований безопасности, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, петербургское отделение движения "Бессмертный полк" подаст заявку на проведение шествия на следующей неделе.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Шествие "Бессмертного полка" в России пройдет в смешанном формате
Вчера, 12:55
"С 2022 года мы проводили акцию "Бессмертный полк" в онлайн-формате. В год юбилея Великой Победы планируем вернуть ее на улицы города и дать возможность петербуржцам и гостям города пройти по Невскому проспекту с портретами их родных. Шествие "Бессмертного полка" как дань памяти ветеранам, нашим отцам и дедам, спасшим мир от нацизма, должно стать кульминацией праздника. Но, разумеется, нашим приоритетом остается обеспечение безопасности всех участников", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что шествие "Бессмертного полка" по всей стране пройдет 9 мая. Время проведения акции устанавливается региональными властями, в Петербурге она запланирована на 15.00.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе в виде традиционного шествия в тех субъектах Российской Федерации, где региональные отделения движения совместно с властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности.
В этом году "Бессмертный полк" по стране пройдет в разных форматах, чтобы максимально расширить количество его участников и дать возможность рассказать о своих героях тем, кто по какой-то причине не может принять участие в шествии. В том числе, в онлайн-формате (на сайте акции), на транспорте, в виде автопробегов, создания стен памяти в организациях и на предприятиях, размещения фотографий в соцсетях.
Военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогут принять участие в акции в формате "Бессмертный полк на передовой". Им предлагается разместить портреты своих героев Великой Отечественной войны в пунктах временной дислокации, в блиндажах и на боевой технике.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы
4 марта, 17:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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