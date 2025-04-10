https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html

Беглов рассказал о возвращении "Бессмертного полка" на улицы Петербурга

Беглов рассказал о возвращении "Бессмертного полка" на улицы Петербурга - РИА Новости, 10.04.2025

Беглов рассказал о возвращении "Бессмертного полка" на улицы Петербурга

Шествие "Бессмертного полка" вновь вернется на улицы Санкт-Петербурга при соблюдении всех требований безопасности, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:50:00+03:00

2025-04-10T16:50:00+03:00

2025-04-10T16:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" вновь вернется на улицы Санкт-Петербурга при соблюдении всех требований безопасности, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, петербургское отделение движения "Бессмертный полк" подаст заявку на проведение шествия на следующей неделе. "С 2022 года мы проводили акцию "Бессмертный полк" в онлайн-формате. В год юбилея Великой Победы планируем вернуть ее на улицы города и дать возможность петербуржцам и гостям города пройти по Невскому проспекту с портретами их родных. Шествие "Бессмертного полка" как дань памяти ветеранам, нашим отцам и дедам, спасшим мир от нацизма, должно стать кульминацией праздника. Но, разумеется, нашим приоритетом остается обеспечение безопасности всех участников", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что шествие "Бессмертного полка" по всей стране пройдет 9 мая. Время проведения акции устанавливается региональными властями, в Петербурге она запланирована на 15.00. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе в виде традиционного шествия в тех субъектах Российской Федерации, где региональные отделения движения совместно с властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности. В этом году "Бессмертный полк" по стране пройдет в разных форматах, чтобы максимально расширить количество его участников и дать возможность рассказать о своих героях тем, кто по какой-то причине не может принять участие в шествии. В том числе, в онлайн-формате (на сайте акции), на транспорте, в виде автопробегов, создания стен памяти в организациях и на предприятиях, размещения фотографий в соцсетях. Военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогут принять участие в акции в формате "Бессмертный полк на передовой". Им предлагается разместить портреты своих героев Великой Отечественной войны в пунктах временной дислокации, в блиндажах и на боевой технике.

https://ria.ru/20250410/polk-2010449107.html

https://ria.ru/20250304/peterburg-2003034364.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов