Ученые нашли в России сорняк из Европы, способный разрушать фундамент
Ботаник Виноградова: сорняк Богемская рейнутрия в РФ может разрушать фундаменты
© Getty Images / Sergii PetroshchukРастение "Богемская рейнутрия"
© Getty Images / Sergii Petroshchuk
Растение "Богемская рейнутрия". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В России нашли европейское гибридное растение "Богемская рейнутрия", способное из-за мощной корневой системы разрушать фундаменты домов, сообщила РИА Новости главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Юлия Виноградова.
"Это спонтанно появившийся гибрид. Изначально в естественном ареале существовали два вида: "Сахалинская рейнутрия" и "Японская рейнутрия". Их выращивали в ботанических садах Великобритании и Голландии. Там те виды, которые в естественном ареале друг с другом рядом близко не растут и гибридов не образуют, именно там они образовали гибрид "Богемская рейнутрия". Вот этот спонтанно сформировавшийся гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас", — рассказала сотрудница ботанического сада.
По ее словам, сорняк распространяется на юге России, в частности, в Кисловодске. Растение способно разрушать фундаменты домов, выкопать лопатой рейнутрию невозможно.
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"Борщевик можно выкопать лопатой, а рейнутрию — нет, поэтому нужно будет на каждое растение загонять экскаватор, чтобы его выкопать", — уточнила Виноградова.
Она подчеркнула, что этот вид причиняет большие неудобства при строительстве.
"В Европе при строительстве домов сначала обследуют территорию, если выявлена рейнутрия, то стоимость строительства сразу увеличивается на пять процентов, потому что строители сначала должны освободить почву от этого растения", — пояснила сотрудница ботанического сада.
Собеседница агентства добавила, что ученые уже начали борьбу с рейнутрией.
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