В Приамурье главу фонда медстрахования заподозрили в присвоении премии
В Приамурье против главы ФОМС завели дело из-за присвоения 875 тысяч рублей
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя территориального фонда медицинского страхования по Амурской области за присвоение премии на сумму свыше 875 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приамурья.
Проверка прокуратуры проводилась совместно с УФСБ России по Амурской области.
В Калининграде арестовали замректора Балтийского федерального университета
10 июля 2024, 17:15
"Установлено, что руководитель фонда в период с 2020 по 2024 год в отсутствие соответствующих полномочий издавала приказы о начислении самой себе премий, на основании которых ей произведены выплаты на общую сумму более 875 тысяч рублей. По материалам проверки региональной прокуратуры... в отношении руководителя фонда возбуждено уголовное дело по... части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Амурской области.
Главу Минздрава Владимирской области арестовали за присвоение средств
13 декабря 2024, 17:32