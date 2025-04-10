https://ria.ru/20250410/rassledovanie-2010375366.html

В Приамурье главу фонда медстрахования заподозрили в присвоении премии

В Приамурье главу фонда медстрахования заподозрили в присвоении премии - РИА Новости, 10.04.2025

В Приамурье главу фонда медстрахования заподозрили в присвоении премии

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя территориального фонда медицинского страхования по Амурской области за присвоение премии на сумму свыше 875... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T06:29:00+03:00

2025-04-10T06:29:00+03:00

2025-04-10T06:29:00+03:00

происшествия

амурская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя территориального фонда медицинского страхования по Амурской области за присвоение премии на сумму свыше 875 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приамурья. Проверка прокуратуры проводилась совместно с УФСБ России по Амурской области. "Установлено, что руководитель фонда в период с 2020 по 2024 год в отсутствие соответствующих полномочий издавала приказы о начислении самой себе премий, на основании которых ей произведены выплаты на общую сумму более 875 тысяч рублей. По материалам проверки региональной прокуратуры... в отношении руководителя фонда возбуждено уголовное дело по... части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Амурской области.

https://ria.ru/20240710/sk-1958792616.html

https://ria.ru/20241213/sud-1989111386.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, россия