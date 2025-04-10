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В Приамурье главу фонда медстрахования заподозрили в присвоении премии - РИА Новости, 10.04.2025
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06:29 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/rassledovanie-2010375366.html
В Приамурье главу фонда медстрахования заподозрили в присвоении премии
В Приамурье главу фонда медстрахования заподозрили в присвоении премии - РИА Новости, 10.04.2025
В Приамурье главу фонда медстрахования заподозрили в присвоении премии
Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя территориального фонда медицинского страхования по Амурской области за присвоение премии на сумму свыше 875... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T06:29:00+03:00
2025-04-10T06:29:00+03:00
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя территориального фонда медицинского страхования по Амурской области за присвоение премии на сумму свыше 875 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приамурья. Проверка прокуратуры проводилась совместно с УФСБ России по Амурской области. "Установлено, что руководитель фонда в период с 2020 по 2024 год в отсутствие соответствующих полномочий издавала приказы о начислении самой себе премий, на основании которых ей произведены выплаты на общую сумму более 875 тысяч рублей. По материалам проверки региональной прокуратуры... в отношении руководителя фонда возбуждено уголовное дело по... части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Амурской области.
https://ria.ru/20240710/sk-1958792616.html
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происшествия, амурская область, россия
Происшествия, Амурская область, Россия
В Приамурье главу фонда медстрахования заподозрили в присвоении премии

В Приамурье против главы ФОМС завели дело из-за присвоения 875 тысяч рублей

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя территориального фонда медицинского страхования по Амурской области за присвоение премии на сумму свыше 875 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приамурья.
Проверка прокуратуры проводилась совместно с УФСБ России по Амурской области.
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"Установлено, что руководитель фонда в период с 2020 по 2024 год в отсутствие соответствующих полномочий издавала приказы о начислении самой себе премий, на основании которых ей произведены выплаты на общую сумму более 875 тысяч рублей. По материалам проверки региональной прокуратуры... в отношении руководителя фонда возбуждено уголовное дело по... части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Амурской области.
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