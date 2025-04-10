https://ria.ru/20250410/pushkov-2010581548.html

Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине

Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине - РИА Новости, 11.04.2025

Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине

В США забывают, что Украина ничего не делает для мирного процесса, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-10T21:17:00+03:00

2025-04-10T21:17:00+03:00

2025-04-11T00:03:00+03:00

в мире

украина

сша

алексей пушков

совет федерации рф

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В США забывают, что Украина ничего не делает для мирного процесса, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале."И когда госсекретарь Рубио делает вид, будто Вашингтон только и ждет шагов от Москвы, которые должны, дескать, показать, заинтересована ли она в мире, он забывает, что Украина не сделала для урегулирования ровным счетом ничего. И делать, судя по всему, не собирается", — написал он.Парламентарий добавил, что американскому президенту Дональду Трампу уже пришел отрицательный ответ от Владимира Зеленского на возможность быстро принудить Киев к проведению выборов. Как считает законодатель, это еще один повод для хозяина Белого дома осознать, что Украина воспротивится любым изменениям, направленным на приближение мира.

https://ria.ru/20250410/tramp-2010579188.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, алексей пушков, совет федерации рф