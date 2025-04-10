https://ria.ru/20250410/pushkov-2010581548.html
Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине
Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине
В США забывают, что Украина ничего не делает для мирного процесса, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-10T21:17:00+03:00
2025-04-10T21:17:00+03:00
2025-04-11T00:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В США забывают, что Украина ничего не делает для мирного процесса, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале."И когда госсекретарь Рубио делает вид, будто Вашингтон только и ждет шагов от Москвы, которые должны, дескать, показать, заинтересована ли она в мире, он забывает, что Украина не сделала для урегулирования ровным счетом ничего. И делать, судя по всему, не собирается", — написал он.Парламентарий добавил, что американскому президенту Дональду Трампу уже пришел отрицательный ответ от Владимира Зеленского на возможность быстро принудить Киев к проведению выборов. Как считает законодатель, это еще один повод для хозяина Белого дома осознать, что Украина воспротивится любым изменениям, направленным на приближение мира.
https://ria.ru/20250410/tramp-2010579188.html
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в мире, украина, сша, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Украина, США, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Специальная военная операция на Украине
Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине
Пушков: США забывают, что Украина ничего не делает для мирного урегулирования