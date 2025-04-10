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Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 10.04.2025 (обновлено: 00:03 11.04.2025)
https://ria.ru/20250410/pushkov-2010581548.html
Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине
Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине
В США забывают, что Украина ничего не делает для мирного процесса, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-10T21:17:00+03:00
2025-04-11T00:03:00+03:00
в мире
украина
сша
алексей пушков
совет федерации рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В США забывают, что Украина ничего не делает для мирного процесса, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале."И когда госсекретарь Рубио делает вид, будто Вашингтон только и ждет шагов от Москвы, которые должны, дескать, показать, заинтересована ли она в мире, он забывает, что Украина не сделала для урегулирования ровным счетом ничего. И делать, судя по всему, не собирается", — написал он.Парламентарий добавил, что американскому президенту Дональду Трампу уже пришел отрицательный ответ от Владимира Зеленского на возможность быстро принудить Киев к проведению выборов. Как считает законодатель, это еще один повод для хозяина Белого дома осознать, что Украина воспротивится любым изменениям, направленным на приближение мира.
https://ria.ru/20250410/tramp-2010579188.html
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в мире, украина, сша, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Украина, США, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Специальная военная операция на Украине
Пушков указал на ошибку США в риторике по Украине

Пушков: США забывают, что Украина ничего не делает для мирного урегулирования

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В США забывают, что Украина ничего не делает для мирного процесса, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.
"И когда госсекретарь Рубио делает вид, будто Вашингтон только и ждет шагов от Москвы, которые должны, дескать, показать, заинтересована ли она в мире, он забывает, что Украина не сделала для урегулирования ровным счетом ничего. И делать, судя по всему, не собирается", — написал он.
Парламентарий добавил, что американскому президенту Дональду Трампу уже пришел отрицательный ответ от Владимира Зеленского на возможность быстро принудить Киев к проведению выборов. Как считает законодатель, это еще один повод для хозяина Белого дома осознать, что Украина воспротивится любым изменениям, направленным на приближение мира.
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