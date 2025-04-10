https://ria.ru/20250410/prosveschenie-2010412460.html
Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей
Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей - РИА Новости, 10.04.2025
Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах создать единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из разных стран. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:42:00+03:00
2025-04-10T10:42:00+03:00
2025-04-10T10:55:00+03:00
общество
россия
евразия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086922_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6a8c4f89fb3f5837e41c69283cac0a1a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах создать единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из разных стран. "Очень важен следующий этап развития Евразии, Евразийского континента в части образования - создание единой цифровой платформы по образованию", - сказал министр журналистам. Кравцов отметил, что благодаря платформе учителя из разных стран смогут рассказывать о своих методиках преподавания и взаимодействия с детьми. Кроме того, на данном ресурсе получится объединить лучшие образовательные программы, курсы и материалы на различных языках. Этот шаг будет способствовать развитию межкультурного диалога и обмену знаниями, лежащими в основе общего евразийского образовательного пространства.
https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001666302.html
россия
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086922_120:0:1895:1331_1920x0_80_0_0_a714789b6a234d65051913f493d8e4c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, евразия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Евразия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей
Кравцов: в РФ создадут платформу для обмена опытом учителей из разных стран