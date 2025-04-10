https://ria.ru/20250410/prosveschenie-2010412460.html

Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей

Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей - РИА Новости, 10.04.2025

Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах создать единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из разных стран. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:42:00+03:00

2025-04-10T10:42:00+03:00

2025-04-10T10:55:00+03:00

общество

россия

евразия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах создать единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из разных стран. "Очень важен следующий этап развития Евразии, Евразийского континента в части образования - создание единой цифровой платформы по образованию", - сказал министр журналистам. Кравцов отметил, что благодаря платформе учителя из разных стран смогут рассказывать о своих методиках преподавания и взаимодействия с детьми. Кроме того, на данном ресурсе получится объединить лучшие образовательные программы, курсы и материалы на различных языках. Этот шаг будет способствовать развитию межкультурного диалога и обмену знаниями, лежащими в основе общего евразийского образовательного пространства.

https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001666302.html

россия

евразия

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общество, россия, евразия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование