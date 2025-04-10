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Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей - РИА Новости, 10.04.2025
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10:42 10.04.2025 (обновлено: 10:55 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/prosveschenie-2010412460.html
Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей
Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей - РИА Новости, 10.04.2025
Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах создать единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из разных стран. РИА Новости, 10.04.2025
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общество
россия
евразия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах создать единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из разных стран. "Очень важен следующий этап развития Евразии, Евразийского континента в части образования - создание единой цифровой платформы по образованию", - сказал министр журналистам. Кравцов отметил, что благодаря платформе учителя из разных стран смогут рассказывать о своих методиках преподавания и взаимодействия с детьми. Кроме того, на данном ресурсе получится объединить лучшие образовательные программы, курсы и материалы на различных языках. Этот шаг будет способствовать развитию межкультурного диалога и обмену знаниями, лежащими в основе общего евразийского образовательного пространства.
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общество, россия, евразия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Евразия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей

Кравцов: в РФ создадут платформу для обмена опытом учителей из разных стран

© РИА Новости / Нина ЗотинаСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах создать единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из разных стран.
"Очень важен следующий этап развития Евразии, Евразийского континента в части образования - создание единой цифровой платформы по образованию", - сказал министр журналистам.
Кравцов отметил, что благодаря платформе учителя из разных стран смогут рассказывать о своих методиках преподавания и взаимодействия с детьми.
Кроме того, на данном ресурсе получится объединить лучшие образовательные программы, курсы и материалы на различных языках.
Этот шаг будет способствовать развитию межкультурного диалога и обмену знаниями, лежащими в основе общего евразийского образовательного пространства.
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ОбществоРоссияЕвразияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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