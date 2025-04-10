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Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:23 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/pobeda-2010441226.html
Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.04.2025
Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
Сотрудники посольства России в Финляндии вручили почти 100 ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили в российском диппредставительстве. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:23:00+03:00
2025-04-10T12:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
финляндия
россия
эстония
павел кузнецов
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Финляндии вручили почти 100 ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили в российском диппредставительстве. "В феврале-апреле этого года дипломаты вручили юбилейные медали почти 100 проживающим в Финляндии ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. По словам посольства, 9 апреля посол России в Финляндии Павел Кузнецов в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль ветерану Э.А. Константиновой, которая в годы войны прошла через немецкий концентрационный лагерь "Клоога" в Эстонии. Ветеран поделилась своими воспоминаниями о тяжелых военных годах, уточнили в дипмиссии.
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финляндия, россия, эстония, павел кузнецов, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Финляндия, Россия, Эстония, Павел Кузнецов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Посольство РФ в Финляндии вручило почти ста ветеранам медали к 80-летию Победы

© Фото : Посольство России в Финляндии - Embassy of Russia in Finland/TelegramПосол России в Финляндии Павел Кузнецов вручил юбилейную медаль ветерану Э.А. Константиновой
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вручил юбилейную медаль ветерану Э.А. Константиновой - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Посольство России в Финляндии - Embassy of Russia in Finland/Telegram
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вручил юбилейную медаль ветерану Э.А. Константиновой
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Финляндии вручили почти 100 ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили в российском диппредставительстве.
"В феврале-апреле этого года дипломаты вручили юбилейные медали почти 100 проживающим в Финляндии ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
По словам посольства, 9 апреля посол России в Финляндии Павел Кузнецов в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль ветерану Э.А. Константиновой, которая в годы войны прошла через немецкий концентрационный лагерь "Клоога" в Эстонии. Ветеран поделилась своими воспоминаниями о тяжелых военных годах, уточнили в дипмиссии.
Сотрудники посольства России в Швеции вручили проживающим в стране ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Живущим в Швеции ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
1 апреля, 16:46
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФинляндияРоссияЭстонияПавел Кузнецов80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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