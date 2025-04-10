https://ria.ru/20250410/pobeda-2010441226.html

Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.04.2025

Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Сотрудники посольства России в Финляндии вручили почти 100 ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили в российском диппредставительстве. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:23:00+03:00

2025-04-10T12:23:00+03:00

2025-04-10T12:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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россия

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павел кузнецов

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Финляндии вручили почти 100 ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили в российском диппредставительстве. "В феврале-апреле этого года дипломаты вручили юбилейные медали почти 100 проживающим в Финляндии ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. По словам посольства, 9 апреля посол России в Финляндии Павел Кузнецов в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль ветерану Э.А. Константиновой, которая в годы войны прошла через немецкий концентрационный лагерь "Клоога" в Эстонии. Ветеран поделилась своими воспоминаниями о тяжелых военных годах, уточнили в дипмиссии.

https://ria.ru/20250401/pobeda-2008709482.html

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Ольга Фомченкова

финляндия, россия, эстония, павел кузнецов, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, великая отечественная война (1941-1945)