https://ria.ru/20250410/pobeda-2010441226.html
Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.04.2025
Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
Сотрудники посольства России в Финляндии вручили почти 100 ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили в российском диппредставительстве. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:23:00+03:00
2025-04-10T12:23:00+03:00
2025-04-10T12:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Финляндии вручили почти 100 ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщили в российском диппредставительстве. "В феврале-апреле этого года дипломаты вручили юбилейные медали почти 100 проживающим в Финляндии ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. По словам посольства, 9 апреля посол России в Финляндии Павел Кузнецов в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль ветерану Э.А. Константиновой, которая в годы войны прошла через немецкий концентрационный лагерь "Клоога" в Эстонии. Ветеран поделилась своими воспоминаниями о тяжелых военных годах, уточнили в дипмиссии.
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РИА Новости
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Живущим в Финляндии ветеранам вручили юбилейные медали к 80-летию Победы
Посольство РФ в Финляндии вручило почти ста ветеранам медали к 80-летию Победы