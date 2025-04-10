https://ria.ru/20250410/peterburg-2010440304.html
Ссора пациентов в петербургской больнице закончилась стрельбой
Ссора пациентов в петербургской больнице закончилась стрельбой - РИА Новости, 10.04.2025
Ссора пациентов в петербургской больнице закончилась стрельбой
Пациенты одной из больниц в Невском районе Санкт-Петербурга повздорили на фоне употребления спиртного, в результате один из них выстрелил в своего обидчика,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:20:00+03:00
2025-04-10T12:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пациенты одной из больниц в Невском районе Санкт-Петербурга повздорили на фоне употребления спиртного, в результате один из них выстрелил в своего обидчика, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около полуночи в полицию Невского района поступило сообщение о том, что в приемном отделении больницы на улице Солидарности, 4 сработала кнопка тревожной сигнализации. "Прибывшими незамедлительно на место полицейскими установлено, что в палате на 7-м этаже медучреждения 43-летний пациент в результате конфликта на почве распития алкоголя выстрелил в своего 34-летнего обидчика из револьвера "Бульдог", – говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавший госпитализирован "с различными ранениями", а стрелявший доставлен в полицию. По факту инцидента проводится проверка.
https://ria.ru/20250409/peterburg-2010240152.html
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Ссора пациентов в петербургской больнице закончилась стрельбой
Во время ссоры пациентов больницы в Невском районе был ранен один человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пациенты одной из больниц в Невском районе Санкт-Петербурга повздорили на фоне употребления спиртного, в результате один из них выстрелил в своего обидчика, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около полуночи в полицию Невского района поступило сообщение о том, что в приемном отделении больницы на улице Солидарности, 4 сработала кнопка тревожной сигнализации.
"Прибывшими незамедлительно на место полицейскими установлено, что в палате на 7-м этаже медучреждения 43-летний пациент в результате конфликта на почве распития алкоголя выстрелил в своего 34-летнего обидчика из револьвера "Бульдог", – говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавший госпитализирован "с различными ранениями", а стрелявший доставлен в полицию.
По факту инцидента проводится проверка.