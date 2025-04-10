https://ria.ru/20250410/otvet-2010463588.html

ЕС приостанавливает введение контрмер на американские пошлины

ЕС приостанавливает введение контрмер на американские пошлины - РИА Новости, 10.04.2025

ЕС приостанавливает введение контрмер на американские пошлины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после соответствующего... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:35:00+03:00

2025-04-10T13:35:00+03:00

2025-04-10T13:37:00+03:00

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дональд трамп

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после соответствующего решения Дональда Трампа, но продолжит работу над ними."Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", - написала она в сети X.По словам главы ЕК, "если переговоры не будут удовлетворительными, вступят в силу контрмеры".

https://ria.ru/20250410/glava-2010391643.html

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евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, в мире