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ЕС приостанавливает введение контрмер на американские пошлины - РИА Новости, 10.04.2025
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13:35 10.04.2025 (обновлено: 13:37 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/otvet-2010463588.html
ЕС приостанавливает введение контрмер на американские пошлины
ЕС приостанавливает введение контрмер на американские пошлины - РИА Новости, 10.04.2025
ЕС приостанавливает введение контрмер на американские пошлины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после соответствующего... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:35:00+03:00
2025-04-10T13:37:00+03:00
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после соответствующего решения Дональда Трампа, но продолжит работу над ними."Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", - написала она в сети X.По словам главы ЕК, "если переговоры не будут удовлетворительными, вступят в силу контрмеры".
https://ria.ru/20250410/glava-2010391643.html
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евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, в мире
Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, В мире
ЕС приостанавливает введение контрмер на американские пошлины

ЕС приостанавливает введение контрмер на пошлины США на 90 дней

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после соответствующего решения Дональда Трампа, но продолжит работу над ними.
"Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", - написала она в сети X.
По словам главы ЕК, "если переговоры не будут удовлетворительными, вступят в силу контрмеры".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Фон дер Ляйен призвала к нулевым пошлинам в торговле между ЕС и США
09:42
 
ЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенВ мире
 
 
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