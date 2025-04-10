https://ria.ru/20250410/novak-2010568482.html
Россия и Казахстан обсудили увеличение транзита нефти и газа
Россия и Казахстан обсудили увеличение транзита нефти и газа - РИА Новости, 10.04.2025
Россия и Казахстан обсудили увеличение транзита нефти и газа
Вице-премьер РФ Александр Новак и делегация из Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ через Казахстан, а также обеспечение российским газом... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:52:00+03:00
2025-04-10T18:52:00+03:00
2025-04-10T19:29:00+03:00
экономика
казахстан
россия
александр новак
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и делегация из Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ через Казахстан, а также обеспечение российским газом севера страны, сообщили в кабмине. "Александр Новак встретился с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым и министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым... В ходе встречи также обсуждались вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны", - сказано в сообщении правительства.Кроме того, РФ и Казахстан обсудили сотрудничество по линии ОПЕК+, взаимодействие в энергетической сфере, в том числе по области электроэнергетики, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.С участием российских специалистов будут возведены три угольные ТЭЦ в Казахстане в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, а также будет проведена реконструкция двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2.Также на встрече была затронута тема участия российских компаний в нефтяных проектах на территории Казахстана и возможности сотрудничества в сфере мирного атома и в финансово-банковской сфере.
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экономика, казахстан, россия, александр новак, магзум мирзагалиев
Экономика, Казахстан, Россия, Александр Новак, Магзум Мирзагалиев
Россия и Казахстан обсудили увеличение транзита нефти и газа
Новак и делегация из Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и делегация из Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ через Казахстан, а также обеспечение российским газом севера страны, сообщили в кабмине.
"Александр Новак
встретился с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым
и министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым... В ходе встречи также обсуждались вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны", - сказано в сообщении правительства.
Кроме того, РФ и Казахстан обсудили сотрудничество по линии ОПЕК+, взаимодействие в энергетической сфере, в том числе по области электроэнергетики, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.
С участием российских специалистов будут возведены три угольные ТЭЦ в Казахстане в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, а также будет проведена реконструкция двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2.
Также на встрече была затронута тема участия российских компаний в нефтяных проектах на территории Казахстана и возможности сотрудничества в сфере мирного атома и в финансово-банковской сфере.