https://ria.ru/20250410/novak-2010568482.html

Россия и Казахстан обсудили увеличение транзита нефти и газа

Россия и Казахстан обсудили увеличение транзита нефти и газа - РИА Новости, 10.04.2025

Россия и Казахстан обсудили увеличение транзита нефти и газа

Вице-премьер РФ Александр Новак и делегация из Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ через Казахстан, а также обеспечение российским газом... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:52:00+03:00

2025-04-10T18:52:00+03:00

2025-04-10T19:29:00+03:00

экономика

казахстан

россия

александр новак

магзум мирзагалиев

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и делегация из Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ через Казахстан, а также обеспечение российским газом севера страны, сообщили в кабмине. "Александр Новак встретился с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым и министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым... В ходе встречи также обсуждались вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны", - сказано в сообщении правительства.Кроме того, РФ и Казахстан обсудили сотрудничество по линии ОПЕК+, взаимодействие в энергетической сфере, в том числе по области электроэнергетики, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.С участием российских специалистов будут возведены три угольные ТЭЦ в Казахстане в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, а также будет проведена реконструкция двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2.Также на встрече была затронута тема участия российских компаний в нефтяных проектах на территории Казахстана и возможности сотрудничества в сфере мирного атома и в финансово-банковской сфере.

https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html

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экономика, казахстан, россия, александр новак, магзум мирзагалиев