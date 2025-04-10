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В Дагестане женщина избила полугодовалую дочь за плач - РИА Новости, 10.04.2025
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14:16 10.04.2025 (обновлено: 14:17 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/mvd-2010478920.html
В Дагестане женщина избила полугодовалую дочь за плач
В Дагестане женщина избила полугодовалую дочь за плач - РИА Новости, 10.04.2025
В Дагестане женщина избила полугодовалую дочь за плач
Жительница Дагестана избила полугодовалую дочь за то, что она своим плачем мешала ей спать, в результате девочка попала в больницу, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:16:00+03:00
2025-04-10T14:17:00+03:00
происшествия
кизлярский район
россия
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Жительница Дагестана избила полугодовалую дочь за то, что она своим плачем мешала ей спать, в результате девочка попала в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, 6-месячную девочку из Кизлярского района доставили в больницу с ссадинами и признаками побоев. "Разбираясь в произошедшем, полицейские выяснили, что 31-летняя местная жительница, находясь у себя дома, несколько раз ударила свою дочь. После чего ребенку стало плохо, и малышку доставили в больницу. Полицейским женщина, доставленная в отдел, рассказала, что она "находилась в состоянии усталости и пыталась отдохнуть", а ребенок прервал плачем ее сон", – говорится в сообщении. Также полицейским стало известно, что старшего брата девочки не раз бил отец, который имеет психическое заболевание и состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере. Сейчас с семьей разбираются полицейские, будут привлечены представители опеки и соцслужб, добавили в МВД. По информации о том, что в Кизлярском районе "малолетние дети подвергаются насилию со стороны родителей", следователи СУСК России по Дагестану организовали доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Проверку проводит и прокуратура республики, "будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родительских обязанностей", сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
https://ria.ru/20250407/moskva-2009896365.html
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происшествия, кизлярский район, россия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Кизлярский район, Россия, Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дагестане женщина избила полугодовалую дочь за плач

МВД: в Дагестане мать избила дочь за то, что она плачем мешала ей спать

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Жительница Дагестана избила полугодовалую дочь за то, что она своим плачем мешала ей спать, в результате девочка попала в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, 6-месячную девочку из Кизлярского района доставили в больницу с ссадинами и признаками побоев.
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"Разбираясь в произошедшем, полицейские выяснили, что 31-летняя местная жительница, находясь у себя дома, несколько раз ударила свою дочь. После чего ребенку стало плохо, и малышку доставили в больницу. Полицейским женщина, доставленная в отдел, рассказала, что она "находилась в состоянии усталости и пыталась отдохнуть", а ребенок прервал плачем ее сон", – говорится в сообщении.
Также полицейским стало известно, что старшего брата девочки не раз бил отец, который имеет психическое заболевание и состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере. Сейчас с семьей разбираются полицейские, будут привлечены представители опеки и соцслужб, добавили в МВД.
По информации о том, что в Кизлярском районе "малолетние дети подвергаются насилию со стороны родителей", следователи СУСК России по Дагестану организовали доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Проверку проводит и прокуратура республики, "будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родительских обязанностей", сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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ПроисшествияКизлярский районРоссияРеспублика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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