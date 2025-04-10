https://ria.ru/20250410/mvd-2010478920.html

В Дагестане женщина избила полугодовалую дочь за плач

В Дагестане женщина избила полугодовалую дочь за плач - РИА Новости, 10.04.2025

В Дагестане женщина избила полугодовалую дочь за плач

Жительница Дагестана избила полугодовалую дочь за то, что она своим плачем мешала ей спать, в результате девочка попала в больницу, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:16:00+03:00

2025-04-10T14:16:00+03:00

2025-04-10T14:17:00+03:00

происшествия

кизлярский район

россия

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Жительница Дагестана избила полугодовалую дочь за то, что она своим плачем мешала ей спать, в результате девочка попала в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, 6-месячную девочку из Кизлярского района доставили в больницу с ссадинами и признаками побоев. "Разбираясь в произошедшем, полицейские выяснили, что 31-летняя местная жительница, находясь у себя дома, несколько раз ударила свою дочь. После чего ребенку стало плохо, и малышку доставили в больницу. Полицейским женщина, доставленная в отдел, рассказала, что она "находилась в состоянии усталости и пыталась отдохнуть", а ребенок прервал плачем ее сон", – говорится в сообщении. Также полицейским стало известно, что старшего брата девочки не раз бил отец, который имеет психическое заболевание и состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере. Сейчас с семьей разбираются полицейские, будут привлечены представители опеки и соцслужб, добавили в МВД. По информации о том, что в Кизлярском районе "малолетние дети подвергаются насилию со стороны родителей", следователи СУСК России по Дагестану организовали доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Проверку проводит и прокуратура республики, "будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родительских обязанностей", сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250407/moskva-2009896365.html

https://ria.ru/20250404/dagestan-2009450037.html

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происшествия, кизлярский район, россия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)