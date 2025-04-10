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Экс-посла Молдавии в России оправдали по делу о контрабанде анаболиков - РИА Новости, 10.04.2025
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22:35 10.04.2025 (обновлено: 22:36 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/moldaviya-2010586601.html
Экс-посла Молдавии в России оправдали по делу о контрабанде анаболиков
Экс-посла Молдавии в России оправдали по делу о контрабанде анаболиков - РИА Новости, 10.04.2025
Экс-посла Молдавии в России оправдали по делу о контрабанде анаболиков
Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца оправдан районным судом республики по делу о незаконном ввозе анаболических стероидов, соответствующий вердикт... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T22:35:00+03:00
2025-04-10T22:36:00+03:00
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КИШИНЕВ, 10 апр - Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца оправдан районным судом республики по делу о незаконном ввозе анаболических стероидов, соответствующий вердикт опубликован в четверг на Национальном портале судебных инстанций. В декабре 2020 года на таможенном посту Паланка был задержан микроавтобус с дипломатическими номерами посольства Молдавии в России, перевозивший около 360 кг анаболических стероидов на сумму более 8 миллионов леев (около 400 тысяч евро). В связи с этим инцидентом министерство иностранных дел Молдавии инициировало внутреннее расследование, запросив объяснения от сотрудников дипломатической миссии. Посол Негуца был отозван с должности, а затем задержан и помещен под стражу на 30 дней по обвинению в причастности к контрабанде анаболиков, позже мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. В декабре 2021 года прокуратура передала дело в суд, и Негуце грозило от 3 до 10 лет лишения свободы. Дипломат неоднократно отмечал, что дело носило политический характер. "Суд Каушанского района Молдавии вынес оправдательный вердикт Андрею Негуце, поскольку деяние не содержит состава преступления. Следует разъяснить Негуце, что он имеет право на возмещение ущерба в соответствии с законом о порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций. Оправдательный приговор может быть обжалован в установленном законом порядке", - говорится в опубликованном тексте. Вместе с дипломатом оправдан также и водитель бывшего посла Ион Грендач. Свою дипломатическую карьеру Негуца начал в 2003 году, когда был назначен послом Молдавии во Франции, Испании и Португалии, занимая эту должность до 2006 года. В декабре 2008 года он был назначен послом Молдавии в Российской Федерации, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане, проработав на этом посту до апреля 2012 года. В мае 2017 года Негуца вновь был назначен послом Молдавии в России, занимая эту должность до декабря 2020 года.
https://ria.ru/20250331/moldaviya-2008443293.html
https://ria.ru/20250404/mid-2009316436.html
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в мире, молдавия, россия, андрей негуца
В мире, Молдавия, Россия, Андрей Негуца
Экс-посла Молдавии в России оправдали по делу о контрабанде анаболиков

Экс-посла Молдавии в России Негуцу оправдали по делу о контрабанде анаболиков

© Sputnik / Рамиль СитдиковАндрей Негуца
Андрей Негуца - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Андрей Негуца. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 апр - Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца оправдан районным судом республики по делу о незаконном ввозе анаболических стероидов, соответствующий вердикт опубликован в четверг на Национальном портале судебных инстанций.
В декабре 2020 года на таможенном посту Паланка был задержан микроавтобус с дипломатическими номерами посольства Молдавии в России, перевозивший около 360 кг анаболических стероидов на сумму более 8 миллионов леев (около 400 тысяч евро). В связи с этим инцидентом министерство иностранных дел Молдавии инициировало внутреннее расследование, запросив объяснения от сотрудников дипломатической миссии. Посол Негуца был отозван с должности, а затем задержан и помещен под стражу на 30 дней по обвинению в причастности к контрабанде анаболиков, позже мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. В декабре 2021 года прокуратура передала дело в суд, и Негуце грозило от 3 до 10 лет лишения свободы. Дипломат неоднократно отмечал, что дело носило политический характер.
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"Суд Каушанского района Молдавии вынес оправдательный вердикт Андрею Негуце, поскольку деяние не содержит состава преступления. Следует разъяснить Негуце, что он имеет право на возмещение ущерба в соответствии с законом о порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций. Оправдательный приговор может быть обжалован в установленном законом порядке", - говорится в опубликованном тексте.
Вместе с дипломатом оправдан также и водитель бывшего посла Ион Грендач.
Свою дипломатическую карьеру Негуца начал в 2003 году, когда был назначен послом Молдавии во Франции, Испании и Португалии, занимая эту должность до 2006 года. В декабре 2008 года он был назначен послом Молдавии в Российской Федерации, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане, проработав на этом посту до апреля 2012 года. В мае 2017 года Негуца вновь был назначен послом Молдавии в России, занимая эту должность до декабря 2020 года.
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