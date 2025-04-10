https://ria.ru/20250410/lavrov-2010543811.html

МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан

МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан - РИА Новости, 10.04.2025

МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:36:00+03:00

2025-04-10T17:36:00+03:00

2025-04-10T17:36:00+03:00

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году, сообщили на сайте МИД России. "Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Казахстан служит примером доверительного взаимодействия Москвы и Астаны и нацелен на содержательную подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году", - говорится в сообщении МИД России. В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казахстан, москва, сергей лавров, снг