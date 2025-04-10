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МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан - РИА Новости, 10.04.2025
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17:36 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/lavrov-2010543811.html
МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан
МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан - РИА Новости, 10.04.2025
МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:36:00+03:00
2025-04-10T17:36:00+03:00
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казахстан
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сергей лавров
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году, сообщили на сайте МИД России. "Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Казахстан служит примером доверительного взаимодействия Москвы и Астаны и нацелен на содержательную подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году", - говорится в сообщении МИД России. В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
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россия, казахстан, москва, сергей лавров, снг
Россия, Казахстан, Москва, Сергей Лавров, СНГ
МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан

МИД: визит Лаврова в Алма-Ату нацелен на подготовку мероприятий на высшем уровне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году, сообщили на сайте МИД России.
"Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Казахстан служит примером доверительного взаимодействия Москвы и Астаны и нацелен на содержательную подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году", - говорится в сообщении МИД России.
В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
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