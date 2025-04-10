https://ria.ru/20250410/lavrov-2010543811.html
МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан
МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан - РИА Новости, 10.04.2025
МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:36:00+03:00
2025-04-10T17:36:00+03:00
2025-04-10T17:36:00+03:00
россия
казахстан
москва
сергей лавров
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году, сообщили на сайте МИД России. "Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Казахстан служит примером доверительного взаимодействия Москвы и Астаны и нацелен на содержательную подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году", - говорится в сообщении МИД России. В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, москва, сергей лавров, снг
Россия, Казахстан, Москва, Сергей Лавров, СНГ
МИД рассказал о целях визита Лаврова в Казахстан
МИД: визит Лаврова в Алма-Ату нацелен на подготовку мероприятий на высшем уровне