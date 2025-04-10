https://ria.ru/20250410/lavrov-2010440468.html

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Алма-Ате

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Алма-Ате - РИА Новости, 10.04.2025

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Алма-Ате

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:21:00+03:00

2025-04-10T12:21:00+03:00

2025-04-10T12:21:00+03:00

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АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула. Вместе с министром цветы также возложили глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, заместители Лаврова Михаил Галузин и Александр Панкин, посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, а также члены российской и казахстанской делегаций. Мемориал Славы был открыт 8 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в пятницу Лавров провел встречу с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Министр прибыл накануне вечером в Алма-Ату, где 11 апреля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.

https://ria.ru/20250410/lavrov-2010437543.html

https://ria.ru/20250406/parad-2009706004.html

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в мире, казахстан, алма-ата, россия, сергей лавров, мурат нуртлеу, михаил галузин, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне