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Лавров возложил цветы к Вечному огню в Алма-Ате - РИА Новости, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:21 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/lavrov-2010440468.html
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Алма-Ате
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Алма-Ате - РИА Новости, 10.04.2025
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Алма-Ате
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:21:00+03:00
2025-04-10T12:21:00+03:00
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АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула. Вместе с министром цветы также возложили глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, заместители Лаврова Михаил Галузин и Александр Панкин, посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, а также члены российской и казахстанской делегаций. Мемориал Славы был открыт 8 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в пятницу Лавров провел встречу с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Министр прибыл накануне вечером в Алма-Ату, где 11 апреля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
https://ria.ru/20250410/lavrov-2010437543.html
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в мире, казахстан, алма-ата, россия, сергей лавров, мурат нуртлеу, михаил галузин, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Казахстан, Алма-Ата, Россия, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу, Михаил Галузин, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Алма-Ате

Лавров возложил цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в Алма-Ате

© Фото : Мария Захарова/TelegramГлава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула. Вместе с министром цветы также возложили глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, заместители Лаврова Михаил Галузин и Александр Панкин, посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, а также члены российской и казахстанской делегаций.
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Мемориал Славы был открыт 8 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее в пятницу Лавров провел встречу с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Министр прибыл накануне вечером в Алма-Ату, где 11 апреля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКазахстанАлма-АтаРоссияСергей ЛавровМурат НуртлеуМихаил ГалузинСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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