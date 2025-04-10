https://ria.ru/20250410/lavrov-2010437543.html

Лавров передал Токаеву приглашение в Москву на 9 мая

Лавров передал Токаеву приглашение в Москву на 9 мая - РИА Новости, 10.04.2025

Лавров передал Токаеву приглашение в Москву на 9 мая

Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:09:00+03:00

2025-04-10T12:09:00+03:00

2025-04-10T12:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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мурат нуртлеу

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АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Действительно, год особый, юбилейный во многих отношениях. Ждем Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, президента Республики Казахстан, на торжествах по случаю 80-летия нашей общей Победы", - сказал Лавров на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

https://ria.ru/20250410/lavrov-2010423064.html

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казахстан

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москва, казахстан, россия, сергей лавров, касым-жомарт токаев, мурат нуртлеу, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне