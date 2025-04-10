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Лавров передал Токаеву приглашение в Москву на 9 мая
Лавров передал Токаеву приглашение в Москву на 9 мая - РИА Новости, 10.04.2025
Лавров передал Токаеву приглашение в Москву на 9 мая
Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:09:00+03:00
2025-04-10T12:09:00+03:00
2025-04-10T12:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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сергей лавров
касым-жомарт токаев
мурат нуртлеу
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АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Москва ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Действительно, год особый, юбилейный во многих отношениях. Ждем Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, президента Республики Казахстан, на торжествах по случаю 80-летия нашей общей Победы", - сказал Лавров на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
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москва, казахстан, россия, сергей лавров, касым-жомарт токаев, мурат нуртлеу, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Казахстан, Россия, Сергей Лавров, Касым-Жомарт Токаев, Мурат Нуртлеу, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лавров передал Токаеву приглашение в Москву на 9 мая
Лавров: Москва ждет Токаева в Москву на мероприятия 9 мая