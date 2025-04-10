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Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана с шутки - РИА Новости, 10.04.2025
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11:13 10.04.2025 (обновлено: 11:16 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/lavrov-2010423064.html
Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана с шутки
Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана с шутки - РИА Новости, 10.04.2025
Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана с шутки
Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу с шутки о настаивании на гвоздике, рассказала официальный представитель РИА Новости, 10.04.2025
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казахстан
алма-ата
сергей лавров
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мурат нуртлеу
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу с шутки о настаивании на гвоздике, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что переговоры глав МИД России и Казахстана начались традиционно искрометно, а также привела шуточный разговор двух министров. Как указала Захарова, глава МИД Казахстана отметил необходимость сделать совместное фото и добавил фразу "настаивает протокол". "На чём (настаивает - ред.)? Кто-то, например, настаивает на гвоздике", - в шутку ответил Лавров, чьи слова передала представитель МИД РФ. В четверг корреспондент РИА Новости передавал о прибытии главы МИД РФ в Алма-Ату, где в пятницу он принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
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россия, казахстан, алма-ата, сергей лавров, мария захарова, мурат нуртлеу, снг, в мире
Россия, Казахстан, Алма-Ата, Сергей Лавров, Мария Захарова, Мурат Нуртлеу, СНГ, В мире
Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана с шутки

Лавров начал переговоры с главой МИД Казахстана Нуртлеу с шутки о настаивании

© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу во время встречи
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу во время встречи
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу с шутки о настаивании на гвоздике, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она написала, что переговоры глав МИД России и Казахстана начались традиционно искрометно, а также привела шуточный разговор двух министров. Как указала Захарова, глава МИД Казахстана отметил необходимость сделать совместное фото и добавил фразу "настаивает протокол".
"На чём (настаивает - ред.)? Кто-то, например, настаивает на гвоздике", - в шутку ответил Лавров, чьи слова передала представитель МИД РФ.
В четверг корреспондент РИА Новости передавал о прибытии главы МИД РФ в Алма-Ату, где в пятницу он принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Лавров обсудил с послами евразийских стран диалог России и США
7 апреля, 20:38
 
РоссияКазахстанАлма-АтаСергей ЛавровМария ЗахароваМурат НуртлеуСНГВ мире
 
 
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