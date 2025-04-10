https://ria.ru/20250410/kurdy-2010568807.html

Reuters: курды в Сирии потребуют большей автономии

Reuters: курды в Сирии потребуют большей автономии - РИА Новости, 10.04.2025

Reuters: курды в Сирии потребуют большей автономии

Курды, проживающие в Сирии, планируют потребовать установку федеративного устройства в стране, которое могло бы обеспечить большую автономию для них,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:55:00+03:00

2025-04-10T18:55:00+03:00

2025-04-10T18:55:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

латакия (город)

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сирийские демократические силы

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Курды, проживающие в Сирии, планируют потребовать установку федеративного устройства в стране, которое могло бы обеспечить большую автономию для них, соответствующий проект может быть представлен в конце апреля, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного курдского чиновника. В январе заместитель главы Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) от Курдского национального совета Абд аль-Хаким Башар заявил РИА Новости, что федеративное устройство предпочтительно для новой Сирии при условии выработки конституции, основанной на общенациональном консенсусе и предполагающей переход к демократическому плюралистическому режиму. "Сирийские курды планируют попросить федеративную систему устройства в стране, которая позволит большую региональную автономию и наличие сил безопасности", - заявил чиновник. Как добавили агентству неназванные курдские источники, разные курдские партии в стране поддержали предложение о федеративном устройстве страны в марте. Отмечается, что пока оно не представлено официально. Рейтер со ссылкой на председателя курдского национального совета (ENKS) в Сирии Сулеймана Осо также утверждает, что совместное предложение по федеративному устройству страны от курдов может быть представлено в конце апреля. Политик указал в беседе с агентством, что многие сирийцы стали видеть в федеративной системе оптимальное решение на фоне "событий в Сирии", в частности гибели гражданского населения алавитского меньшинства на западе Сирии в результате боестолкновений. Ранее руководство курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соглашение властей Сирии и руководства курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) об интеграции курдских гражданских и военных структур в официальные государственные институты служит шагом к восстановлению единства страны. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.

https://ria.ru/20250310/armija-2004066404.html

https://ria.ru/20250310/kurdy-2004189724.html

https://ria.ru/20250313/proekt-2004885093.html

сирия

дамаск (город)

латакия (город)

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в мире, сирия, дамаск (город), латакия (город), мария захарова, сирийские демократические силы