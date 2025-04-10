https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США - РИА Новости, 10.04.2025
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович обсудили вопросы реагирования на “взаимные” пошлины США, а также договорились начать РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:40:00+03:00
2025-04-10T05:40:00+03:00
2025-04-10T05:40:00+03:00
китай
сша
марош шефчович
ли цян
урсула фон дер ляйен
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович обсудили вопросы реагирования на “взаимные” пошлины США, а также договорились начать ряд консультаций по двусторонним торговым вопросам, сообщило в четверг министерство коммерции Китая. Сообщается, что переговоры в формате видеоконференции прошли во вторник. “Стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями по вопросам укрепления китайско-европейского торгово-экономического сотрудничества и реагирования на введенные США так называемые “взаимные пошлины”, - говорится в сообщении ведомства. Ранее премьер госсовета КНР Ли Цян созвонился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Ван Вэньтао, этот звонок “послал положительный сигнал внешнему миру”. “В нынешней обстановке совместные усилия Китая и ЕС по защите основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также приверженность либерализации и упрощению торговли внесут больший вклад в стабильность и определенность мировой экономики и глобальной торговли”, - сказал Ван Вэньтао. Как сообщили в ведомстве, стороны договорились как можно скорее начать консультации и провести углубленное обсуждение вопросов, связанных с доступом на рынок, чтобы создать более благоприятную деловую среду для компаний. “Также решено немедленно начать переговоры по обязательствам в отношении цен на электромобили и обсудить вопросы инвестиционного сотрудничества между автомобильными отраслями Китая и ЕС”, - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, сообщает минкоммерции, стороны поддержали возобновление китайско-европейского механизма диалога по защите торговли, чтобы обсудить проблему переориентации торговли и надлежащим образом урегулировать торговые споры. “Стороны заявили, что продолжат укреплять коммуникацию в рамках Всемирной торговой организации и совместно продвигать реформу ВТО, защищая многостороннюю торговую систему с ВТО в качестве ядра”, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250205/ekspert-1997431811.html
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010370829.html
https://ria.ru/20250408/premer-2010052806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, марош шефчович, ли цян, урсула фон дер ляйен, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Марош Шефчович, Ли Цян, Урсула фон дер Ляйен, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
Ван Вэньтао и еврокомиссар Шефчович обсудили вопросы реагирования на пошлины США
ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович обсудили вопросы реагирования на “взаимные” пошлины США, а также договорились начать ряд консультаций по двусторонним торговым вопросам, сообщило в четверг министерство коммерции Китая.
Сообщается, что переговоры в формате видеоконференции прошли во вторник.
“Стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями по вопросам укрепления китайско-европейского торгово-экономического сотрудничества и реагирования на введенные США
так называемые “взаимные пошлины”, - говорится в сообщении ведомства.
Ранее премьер госсовета КНР Ли Цян
созвонился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен
. По словам Ван Вэньтао, этот звонок “послал положительный сигнал внешнему миру”.
“В нынешней обстановке совместные усилия Китая и ЕС
по защите основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также приверженность либерализации и упрощению торговли внесут больший вклад в стабильность и определенность мировой экономики и глобальной торговли”, - сказал Ван Вэньтао.
Как сообщили в ведомстве, стороны договорились как можно скорее начать консультации и провести углубленное обсуждение вопросов, связанных с доступом на рынок, чтобы создать более благоприятную деловую среду для компаний.
“Также решено немедленно начать переговоры по обязательствам в отношении цен на электромобили и обсудить вопросы инвестиционного сотрудничества между автомобильными отраслями Китая и ЕС”, - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, сообщает минкоммерции, стороны поддержали возобновление китайско-европейского механизма диалога по защите торговли, чтобы обсудить проблему переориентации торговли и надлежащим образом урегулировать торговые споры.
“Стороны заявили, что продолжат укреплять коммуникацию в рамках Всемирной торговой организации
и совместно продвигать реформу ВТО, защищая многостороннюю торговую систему с ВТО в качестве ядра”, - говорится в сообщении.