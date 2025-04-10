https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html

Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США

Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США - РИА Новости, 10.04.2025

Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович обсудили вопросы реагирования на “взаимные” пошлины США, а также договорились начать РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:40:00+03:00

2025-04-10T05:40:00+03:00

2025-04-10T05:40:00+03:00

китай

сша

марош шефчович

ли цян

урсула фон дер ляйен

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович обсудили вопросы реагирования на “взаимные” пошлины США, а также договорились начать ряд консультаций по двусторонним торговым вопросам, сообщило в четверг министерство коммерции Китая. Сообщается, что переговоры в формате видеоконференции прошли во вторник. “Стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями по вопросам укрепления китайско-европейского торгово-экономического сотрудничества и реагирования на введенные США так называемые “взаимные пошлины”, - говорится в сообщении ведомства. Ранее премьер госсовета КНР Ли Цян созвонился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Ван Вэньтао, этот звонок “послал положительный сигнал внешнему миру”. “В нынешней обстановке совместные усилия Китая и ЕС по защите основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также приверженность либерализации и упрощению торговли внесут больший вклад в стабильность и определенность мировой экономики и глобальной торговли”, - сказал Ван Вэньтао. Как сообщили в ведомстве, стороны договорились как можно скорее начать консультации и провести углубленное обсуждение вопросов, связанных с доступом на рынок, чтобы создать более благоприятную деловую среду для компаний. “Также решено немедленно начать переговоры по обязательствам в отношении цен на электромобили и обсудить вопросы инвестиционного сотрудничества между автомобильными отраслями Китая и ЕС”, - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, сообщает минкоммерции, стороны поддержали возобновление китайско-европейского механизма диалога по защите торговли, чтобы обсудить проблему переориентации торговли и надлежащим образом урегулировать торговые споры. “Стороны заявили, что продолжат укреплять коммуникацию в рамках Всемирной торговой организации и совместно продвигать реформу ВТО, защищая многостороннюю торговую систему с ВТО в качестве ядра”, - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250205/ekspert-1997431811.html

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010370829.html

https://ria.ru/20250408/premer-2010052806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, марош шефчович, ли цян, урсула фон дер ляйен, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, введение трампом пошлин на импорт