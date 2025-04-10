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"Военный скунс": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 10.04.2025 (обновлено: 16:30 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kiev-2010490863.html
"Военный скунс": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским
"Военный скунс": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 10.04.2025
"Военный скунс": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским
Владимир Зеленский становится маргиналом в собственном окружении из-за нежелания заключить мир, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:40:00+03:00
2025-04-10T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский становится маргиналом в собственном окружении из-за нежелания заключить мир, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.Как отметил политик, глава киевского режима избавляется от всех, кто выступает за диалог по урегулированию конфликта."Так постепенно и происходит маргинализация величайшего, вокруг которого спрессовывается масса каких-то недоговороспособных ублюдков", — считает нардеп.С такой группой, уверен Дубинский, невозможно и нет смысла договариваться.&quot;А сама власть Зеленского превращается не в &quot;стального дикобраза&quot;, а в &quot;военного скунса&quot;, к которому лучше не подходить, а пристрелить издалека&quot;, — заключил он.Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, требуется обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010359921.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Москва
"Военный скунс": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским

Дубинский: Зеленский стал маргиналом в собственном окружении

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский становится маргиналом в собственном окружении из-за нежелания заключить мир, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
Как отметил политик, глава киевского режима избавляется от всех, кто выступает за диалог по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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"Так постепенно и происходит маргинализация величайшего, вокруг которого спрессовывается масса каких-то недоговороспособных ублюдков", — считает нардеп.
С такой группой, уверен Дубинский, невозможно и нет смысла договариваться.
«

"А сама власть Зеленского превращается не в "стального дикобраза", а в "военного скунса", к которому лучше не подходить, а пристрелить издалека", — заключил он.

Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, требуется обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныМосква
 
 
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