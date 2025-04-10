https://ria.ru/20250410/kamaz-2010383280.html

"КамАЗ" провалился под лед в Амурской области

"КамАЗ" провалился под лед в Амурской области - РИА Новости, 10.04.2025

"КамАЗ" провалился под лед в Амурской области

Автомобиль "КамАЗ" провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области, водитель успел выпрыгнуть из кабины, сообщает в четверг главк МЧС по региону. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:35:00+03:00

2025-04-10T08:35:00+03:00

2025-04-10T09:07:00+03:00

происшествия

амурская область

камаз (завод)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр - РИА Новости. Автомобиль "КамАЗ" провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области, водитель успел выпрыгнуть из кабины, сообщает в четверг главк МЧС по региону. "На Зейском водохранилище "КамАЗ" провалился под лед. Предварительно, инцидент произошел поздно вечером 8 апреля в четырех-пяти километрах от плотины. Погибших, пострадавших нет. Водитель, житель Зейского муниципального округа, успел выпрыгнуть из автомобиля", - говорится в сообщении главка МЧС. Главк отметил, что оборудованной ледовой переправы в этом месте нет.

https://ria.ru/20250408/primore-2009939936.html

амурская область

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происшествия, амурская область, камаз (завод), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)