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"КамАЗ" провалился под лед в Амурской области - РИА Новости, 10.04.2025
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08:35 10.04.2025 (обновлено: 09:07 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kamaz-2010383280.html
"КамАЗ" провалился под лед в Амурской области
"КамАЗ" провалился под лед в Амурской области - РИА Новости, 10.04.2025
"КамАЗ" провалился под лед в Амурской области
Автомобиль "КамАЗ" провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области, водитель успел выпрыгнуть из кабины, сообщает в четверг главк МЧС по региону. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:35:00+03:00
2025-04-10T09:07:00+03:00
происшествия
амурская область
камаз (завод)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр - РИА Новости. Автомобиль "КамАЗ" провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области, водитель успел выпрыгнуть из кабины, сообщает в четверг главк МЧС по региону. "На Зейском водохранилище "КамАЗ" провалился под лед. Предварительно, инцидент произошел поздно вечером 8 апреля в четырех-пяти километрах от плотины. Погибших, пострадавших нет. Водитель, житель Зейского муниципального округа, успел выпрыгнуть из автомобиля", - говорится в сообщении главка МЧС. Главк отметил, что оборудованной ледовой переправы в этом месте нет.
https://ria.ru/20250408/primore-2009939936.html
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происшествия, амурская область, камаз (завод), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, КамАЗ (завод), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"КамАЗ" провалился под лед в Амурской области

МЧС: КамАЗ провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области

© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль "КамАЗ" провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области
Автомобиль КамАЗ провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль "КамАЗ" провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр - РИА Новости. Автомобиль "КамАЗ" провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области, водитель успел выпрыгнуть из кабины, сообщает в четверг главк МЧС по региону.
"На Зейском водохранилище "КамАЗ" провалился под лед. Предварительно, инцидент произошел поздно вечером 8 апреля в четырех-пяти километрах от плотины. Погибших, пострадавших нет. Водитель, житель Зейского муниципального округа, успел выпрыгнуть из автомобиля", - говорится в сообщении главка МЧС.
Главк отметил, что оборудованной ледовой переправы в этом месте нет.
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ПроисшествияАмурская областьКамАЗ (завод)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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