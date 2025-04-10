https://ria.ru/20250410/gladkov-2010447234.html

ВСУ атаковали Белгородскую область около 160 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область около 160 раз за сутки - РИА Новости, 10.04.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область около 160 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 160 раз, 1 человек погиб,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:48:00+03:00

2025-04-10T12:48:00+03:00

2025-04-10T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

сво

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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 160 раз, 1 человек погиб, четыре пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 44 населенных пункта в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 81 боеприпас и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 45 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 25 частных домовладениях, оборудовании сельхозпредприятия, административном здании, двух единицах спецтехники и 18 транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 63 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и зафиксированы атаки 13 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Его супруга, находившаяся рядом, получила ранения... Также в результате атаки FPV-дрона по автомобилю ранен ещё один мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелу 2 снарядами и атакам 8 беспилотников. В Борисовском районе три населенных пункта подверглись атакам 5 беспилотников. В Валуйском округе по городу Валуйки и шести селам совершены атаки 22 беспилотников. В Грайворонском округе пять сел подверглись обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 9 беспилотников. За медицинской помощью обратилась женщина, которая днём получила баротравму в результате атаки беспилотника в селе Головчино. "В Ракитянском районе по сёлам Бобрава, Псковское и Цибулевка выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Безлюдовка, Белый Колодезь, Белянка, Крапивное, Мешковое, Муром, Сурково, Титовка подверглись обстрелу с применением 8 боеприпасов и атакам 19 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино пострадал мирный житель", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250410/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250410/desantniki-2010440104.html

белгородская область

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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, сво