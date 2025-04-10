ВСУ атаковали Белгородскую область около 160 раз за сутки
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область около 160 раз за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИспытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга"
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 160 раз, 1 человек погиб, четыре пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 44 населенных пункта в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 81 боеприпас и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 45 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 25 частных домовладениях, оборудовании сельхозпредприятия, административном здании, двух единицах спецтехники и 18 транспортных средствах.
"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 63 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и зафиксированы атаки 13 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Его супруга, находившаяся рядом, получила ранения... Также в результате атаки FPV-дрона по автомобилю ранен ещё один мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелу 2 снарядами и атакам 8 беспилотников. В Борисовском районе три населенных пункта подверглись атакам 5 беспилотников. В Валуйском округе по городу Валуйки и шести селам совершены атаки 22 беспилотников. В Грайворонском округе пять сел подверглись обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 9 беспилотников. За медицинской помощью обратилась женщина, которая днём получила баротравму в результате атаки беспилотника в селе Головчино.
"В Ракитянском районе по сёлам Бобрава, Псковское и Цибулевка выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Безлюдовка, Белый Колодезь, Белянка, Крапивное, Мешковое, Муром, Сурково, Титовка подверглись обстрелу с применением 8 боеприпасов и атакам 19 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино пострадал мирный житель", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.