Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область около 160 раз за сутки - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gladkov-2010447234.html
ВСУ атаковали Белгородскую область около 160 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область около 160 раз за сутки - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область около 160 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 160 раз, 1 человек погиб,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:48:00+03:00
2025-04-10T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg
БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 160 раз, 1 человек погиб, четыре пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 44 населенных пункта в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 81 боеприпас и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 45 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 25 частных домовладениях, оборудовании сельхозпредприятия, административном здании, двух единицах спецтехники и 18 транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 63 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и зафиксированы атаки 13 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Его супруга, находившаяся рядом, получила ранения... Также в результате атаки FPV-дрона по автомобилю ранен ещё один мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелу 2 снарядами и атакам 8 беспилотников. В Борисовском районе три населенных пункта подверглись атакам 5 беспилотников. В Валуйском округе по городу Валуйки и шести селам совершены атаки 22 беспилотников. В Грайворонском округе пять сел подверглись обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 9 беспилотников. За медицинской помощью обратилась женщина, которая днём получила баротравму в результате атаки беспилотника в селе Головчино. "В Ракитянском районе по сёлам Бобрава, Псковское и Цибулевка выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Безлюдовка, Белый Колодезь, Белянка, Крапивное, Мешковое, Муром, Сурково, Титовка подверглись обстрелу с применением 8 боеприпасов и атакам 19 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино пострадал мирный житель", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250410/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20250410/desantniki-2010440104.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_365e88df6a80cecfd47af297a607fb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, сво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, СВО
ВСУ атаковали Белгородскую область около 160 раз за сутки

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область около 160 раз за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИспытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга"
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 160 раз, 1 человек погиб, четыре пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 44 населенных пункта в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 81 боеприпас и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 45 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 25 частных домовладениях, оборудовании сельхозпредприятия, административном здании, двух единицах спецтехники и 18 транспортных средствах.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 63 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и зафиксированы атаки 13 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Его супруга, находившаяся рядом, получила ранения... Также в результате атаки FPV-дрона по автомобилю ранен ещё один мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелу 2 снарядами и атакам 8 беспилотников. В Борисовском районе три населенных пункта подверглись атакам 5 беспилотников. В Валуйском округе по городу Валуйки и шести селам совершены атаки 22 беспилотников. В Грайворонском округе пять сел подверглись обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 9 беспилотников. За медицинской помощью обратилась женщина, которая днём получила баротравму в результате атаки беспилотника в селе Головчино.
Ракитянском районе по сёлам Бобрава, Псковское и Цибулевка выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Безлюдовка, Белый Колодезь, Белянка, Крапивное, Мешковое, Муром, Сурково, Титовка подверглись обстрелу с применением 8 боеприпасов и атакам 19 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино пострадал мирный житель", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
ВС России разбили минимум три батальона ВСУ в Сумской области
12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала