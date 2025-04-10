https://ria.ru/20250410/gaz-2010541158.html

Россия может заняться строительством энергетических объектов на Шри-Ланке

Россия может заняться строительством энергетических объектов на Шри-Ланке - РИА Новости, 10.04.2025

Россия может заняться строительством энергетических объектов на Шри-Ланке

Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ),... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:29:00+03:00

2025-04-10T17:29:00+03:00

2025-04-10T17:29:00+03:00

экономика

шри-ланка

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/88/1495548847_0:772:7360:4912_1920x0_80_0_0_ca4994ff3df52fa9ca030df1fb407c0a.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ), сообщило Минэнерго РФ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди в четверг провели рабочую встречу, в которой также участвовали представители компаний ланкийского энергетического сектора. "Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в области ТЭК. В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ", - говорится в сообщении. Кроме того, Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объемов поставок сырья в республику.

https://ria.ru/20250302/eksport-2002535236.html

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, шри-ланка, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)