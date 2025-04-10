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Россия может заняться строительством энергетических объектов на Шри-Ланке - РИА Новости, 10.04.2025
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17:29 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gaz-2010541158.html
Россия может заняться строительством энергетических объектов на Шри-Ланке
Россия может заняться строительством энергетических объектов на Шри-Ланке - РИА Новости, 10.04.2025
Россия может заняться строительством энергетических объектов на Шри-Ланке
Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ),... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:29:00+03:00
2025-04-10T17:29:00+03:00
экономика
шри-ланка
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ), сообщило Минэнерго РФ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди в четверг провели рабочую встречу, в которой также участвовали представители компаний ланкийского энергетического сектора. "Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в области ТЭК. В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ", - говорится в сообщении. Кроме того, Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объемов поставок сырья в республику.
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экономика, шри-ланка, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Шри-Ланка, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия может заняться строительством энергетических объектов на Шри-Ланке

Минэнерго: РФ может заняться модернизацией инфраструктуры для СПГ на Шри-Ланке

© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри Ланка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для сжижения природного газа (СПГ), сообщило Минэнерго РФ.
Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди в четверг провели рабочую встречу, в которой также участвовали представители компаний ланкийского энергетического сектора.
"Стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в области ТЭК. В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ", - говорится в сообщении.
Кроме того, Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объемов поставок сырья в республику.
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ЭкономикаШри-ЛанкаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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