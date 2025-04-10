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Австралия возобновит переговоры с ЕС о торговом соглашении
Австралия возобновит переговоры с ЕС о торговом соглашении - РИА Новости, 10.04.2025
Австралия возобновит переговоры с ЕС о торговом соглашении
Австралия возобновит переговоры о заключении торгового соглашения с Европейским союзом после введения США таможенных пошлин, сообщил министр торговли Австралии... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:33:00+03:00
2025-04-10T11:33:00+03:00
2025-04-10T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Австралия возобновит переговоры о заключении торгового соглашения с Европейским союзом после введения США таможенных пошлин, сообщил министр торговли Австралии Дон Фаррелл. "У меня состоялась очень теплая и конструктивная встреча с моим коллегой из Европейского союза, и мы договорились ускорить возобновление переговоров по соглашению о свободной торговли", - заявил Фаррелл в интервью газете Nightly. Он также отметил, что его встреча с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем состоялась во вторник вечером. Стороны договорились о начале переговоров сразу после федеральных выборов в Австралии, запланированных на 3 мая. Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Австралией и Европейским союзом начались в 2018 году, но через три года были приостановлены из-за ухудшения отношений между Канберрой и Парижем на фоне заключения первой соглашения о строительстве атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS с США и Великобританией. Позже, в 2022 году, с приходом нового правительства в Австралии стороны вернулись к обсуждению торгового соглашения с ЕС, но с тех пор никаких результатов не было достигнуто. Основной причиной затруднения в переговорном процессе стало отсутствие доступа ряда наименований австралийской продукции на европейский рынок из-за несоответствия торговых марок товаров.
https://ria.ru/20250410/avstralija-2010407114.html
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австралия, сша, канберра, марош шефчович, евросоюз, aukus, цены на нефть, в мире
Австралия, США, Канберра, Марош Шефчович, Евросоюз, AUKUS, Цены на нефть, В мире
Австралия возобновит переговоры с ЕС о торговом соглашении
Фаррелл: Австралия и ЕС возобновят переговоры после введения США пошлин