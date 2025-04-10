https://ria.ru/20250410/farrell-2010423657.html

Австралия возобновит переговоры с ЕС о торговом соглашении

Австралия возобновит переговоры с ЕС о торговом соглашении - РИА Новости, 10.04.2025

Австралия возобновит переговоры с ЕС о торговом соглашении

Австралия возобновит переговоры о заключении торгового соглашения с Европейским союзом после введения США таможенных пошлин, сообщил министр торговли Австралии... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:33:00+03:00

2025-04-10T11:33:00+03:00

2025-04-10T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Австралия возобновит переговоры о заключении торгового соглашения с Европейским союзом после введения США таможенных пошлин, сообщил министр торговли Австралии Дон Фаррелл. "У меня состоялась очень теплая и конструктивная встреча с моим коллегой из Европейского союза, и мы договорились ускорить возобновление переговоров по соглашению о свободной торговли", - заявил Фаррелл в интервью газете Nightly. Он также отметил, что его встреча с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем состоялась во вторник вечером. Стороны договорились о начале переговоров сразу после федеральных выборов в Австралии, запланированных на 3 мая. Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Австралией и Европейским союзом начались в 2018 году, но через три года были приостановлены из-за ухудшения отношений между Канберрой и Парижем на фоне заключения первой соглашения о строительстве атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS с США и Великобританией. Позже, в 2022 году, с приходом нового правительства в Австралии стороны вернулись к обсуждению торгового соглашения с ЕС, но с тех пор никаких результатов не было достигнуто. Основной причиной затруднения в переговорном процессе стало отсутствие доступа ряда наименований австралийской продукции на европейский рынок из-за несоответствия торговых марок товаров.

https://ria.ru/20250410/avstralija-2010407114.html

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html

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австралия, сша, канберра, марош шефчович, евросоюз, aukus, цены на нефть, в мире