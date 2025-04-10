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"Это не их дело": Алиев жестко ответил Урсуле фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.04.2025
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18:43 10.04.2025 (обновлено: 20:05 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/es-2010566940.html
"Это не их дело": Алиев жестко ответил Урсуле фон дер Ляйен
"Это не их дело": Алиев жестко ответил Урсуле фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.04.2025
"Это не их дело": Алиев жестко ответил Урсуле фон дер Ляйен
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Евросоюз не лезть в отношения республики с Турцией и Арменией, соответствующее заявление опубликовано на его... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:43:00+03:00
2025-04-10T20:05:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
турция
ильхам алиев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Евросоюз не лезть в отношения республики с Турцией и Арменией, соответствующее заявление опубликовано на его официальном сайте."Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский союз от этих вопросов, тем лучше для всех", — сказал он.Президент осудил постоянные призывы ЕС открыть границы между тремя странами."Какое отношение Европа имеет к этому?" — задался он вопросом.На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала открыть границы Армении с Турцией и Азербайджаном. По ее словам, такой шаг сблизит ЕС и Центральную Азию.
https://ria.ru/20250409/aliev-2010227791.html
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в мире, азербайджан, армения, турция, ильхам алиев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Азербайджан, Армения, Турция, Ильхам Алиев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
"Это не их дело": Алиев жестко ответил Урсуле фон дер Ляйен

Алиев посоветовал ЕС не лезть в отношения Азербайджана, Турции и Армении

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Евросоюз не лезть в отношения республики с Турцией и Арменией, соответствующее заявление опубликовано на его официальном сайте.
"Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский союз от этих вопросов, тем лучше для всех", — сказал он.
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Президент осудил постоянные призывы ЕС открыть границы между тремя странами.
«
"Какое отношение Европа имеет к этому?" — задался он вопросом.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала открыть границы Армении с Турцией и Азербайджаном. По ее словам, такой шаг сблизит ЕС и Центральную Азию.
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В миреАзербайджанАрменияТурцияИльхам АлиевУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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