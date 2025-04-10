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Внедрение "справедливого" роуминга в ЕАЭС идет тяжело, заявил Ермолович - РИА Новости, 10.04.2025
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18:26 10.04.2025 (обновлено: 18:29 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ermolovich-2010561351.html
Внедрение "справедливого" роуминга в ЕАЭС идет тяжело, заявил Ермолович
Внедрение "справедливого" роуминга в ЕАЭС идет тяжело, заявил Ермолович - РИА Новости, 10.04.2025
Внедрение "справедливого" роуминга в ЕАЭС идет тяжело, заявил Ермолович
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович заявил, что работа по внедрению единого "справедливого тарифа" на услуги мобильной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:26:00+03:00
2025-04-10T18:29:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
казахстан
максим ермолович
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович заявил, что работа по внедрению единого "справедливого тарифа" на услуги мобильной связи в роуминге в рамках союза идет тяжело и пока рано говорить о конкретных сроках, однако Евразийская экономическая комиссия не снимает этот вопрос с повестки. Ранее справедливые тарифы в международном роуминге на территории ЕАЭС хотели установить в 2025 году. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. "Мы будем обсуждать на ближайшем заседании коллегии (ЕЭК – ред.) этот вопрос, тема остается пока в поле обсуждения, пока рано говорить о каких-то сроках. Но уверен, что мы примем решение", - заявил Ермолович журналистам в среду в Минске. Он напомнил, что ЕЭК разработала правила применения справедливых тарифов в роуминге, продолжает их согласовывание, чтобы создать условия для достижения операторами сотовой связи договоренностей по установлению единого справедливого тарифа для населения, уменьшения стоимости услуг на роуминг для граждан. "Этот процесс будет продолжаться и в рамках новой стратегии развития евразийской интеграции. Задача должна быть решена", - подчеркнул Ермолович. Однако он признал, что "процесс идет тяжело". "ЕЭК не регулирует тарифы. Мы предоставляем площадку для того, чтобы операторы сами между собой договорились о снижении тарифов на интерконнект, на межоператорские расчеты. И это в конечном итоге должно привести к существенному снижению общей стоимости услуг голосовой связи, а в перспективе - и передачи данных. Передача данных - более сложный вопрос, поскольку необходимо обеспечить безопасность передачи информации, и мы над этим работаем. Сроки, когда мы перейдем к отмене роуминга при передаче данных, более отделенные. Что касается голосовой связи, то мое мнение - этот вопрос необходимо решать как можно быстрее", - подчеркнул Ермолович. Он подчеркнул, что в вопросе тарифов роуминга ЕЭК учитывает опыт Белоруссии и России, которые ввели комфортные тарифы роуминга. "В перспективе необходимо вести речь о полной отмене роуминга. Но даже то, что достигнуто на двусторонней основе сейчас, это очень хороший результат, серьезное снижение тарифов, которое ведет к увеличению пользования услугами голосовой связи и передачи данных в роуминге. Рост, по предварительным данным операторов, довольно существенный. Весьма серьезный результат, на который мы ориентируемся в построении системы справедливого тарифа на евразийском экономическом пространстве", - заявил министр. Абонентам Союзного государства Белоруссии и России с 1 марта 2025 года стали доступны так называемые комфортные тарифы на услуги голосовой связи и передачу данных. Был определен обязательный объем услуг по сопоставимым с условиями домашней сети тарифам. Комфортный тариф роуминга предусматривает 150 бесплатных минут на входящие звонки, 150 – на исходящие (если "домашний тариф" абонента предусматривает наличие бесплатных минут для звонков в другие сети) и 5 Гб интернета по льготному тарифу.
https://ria.ru/20250409/lukashenko-2010229623.html
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экономика, россия, белоруссия, казахстан, максим ермолович, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, в мире
Экономика, Россия, Белоруссия, Казахстан, Максим Ермолович, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз, В мире
Внедрение "справедливого" роуминга в ЕАЭС идет тяжело, заявил Ермолович

Ермолович: рано говорить о датах введения справедливого тарифа роуминга в ЕАЭС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Архивное фото
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович заявил, что работа по внедрению единого "справедливого тарифа" на услуги мобильной связи в роуминге в рамках союза идет тяжело и пока рано говорить о конкретных сроках, однако Евразийская экономическая комиссия не снимает этот вопрос с повестки.
Ранее справедливые тарифы в международном роуминге на территории ЕАЭС хотели установить в 2025 году. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
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"Мы будем обсуждать на ближайшем заседании коллегии (ЕЭК – ред.) этот вопрос, тема остается пока в поле обсуждения, пока рано говорить о каких-то сроках. Но уверен, что мы примем решение", - заявил Ермолович журналистам в среду в Минске.
Он напомнил, что ЕЭК разработала правила применения справедливых тарифов в роуминге, продолжает их согласовывание, чтобы создать условия для достижения операторами сотовой связи договоренностей по установлению единого справедливого тарифа для населения, уменьшения стоимости услуг на роуминг для граждан. "Этот процесс будет продолжаться и в рамках новой стратегии развития евразийской интеграции. Задача должна быть решена", - подчеркнул Ермолович. Однако он признал, что "процесс идет тяжело".
"ЕЭК не регулирует тарифы. Мы предоставляем площадку для того, чтобы операторы сами между собой договорились о снижении тарифов на интерконнект, на межоператорские расчеты. И это в конечном итоге должно привести к существенному снижению общей стоимости услуг голосовой связи, а в перспективе - и передачи данных. Передача данных - более сложный вопрос, поскольку необходимо обеспечить безопасность передачи информации, и мы над этим работаем. Сроки, когда мы перейдем к отмене роуминга при передаче данных, более отделенные. Что касается голосовой связи, то мое мнение - этот вопрос необходимо решать как можно быстрее", - подчеркнул Ермолович.
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Он подчеркнул, что в вопросе тарифов роуминга ЕЭК учитывает опыт Белоруссии и России, которые ввели комфортные тарифы роуминга. "В перспективе необходимо вести речь о полной отмене роуминга. Но даже то, что достигнуто на двусторонней основе сейчас, это очень хороший результат, серьезное снижение тарифов, которое ведет к увеличению пользования услугами голосовой связи и передачи данных в роуминге. Рост, по предварительным данным операторов, довольно существенный. Весьма серьезный результат, на который мы ориентируемся в построении системы справедливого тарифа на евразийском экономическом пространстве", - заявил министр.
Абонентам Союзного государства Белоруссии и России с 1 марта 2025 года стали доступны так называемые комфортные тарифы на услуги голосовой связи и передачу данных. Был определен обязательный объем услуг по сопоставимым с условиями домашней сети тарифам. Комфортный тариф роуминга предусматривает 150 бесплатных минут на входящие звонки, 150 – на исходящие (если "домашний тариф" абонента предусматривает наличие бесплатных минут для звонков в другие сети) и 5 Гб интернета по льготному тарифу.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияКазахстанМаксим ЕрмоловичЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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