https://ria.ru/20250410/deputat-2010572535.html

Финского депутата раскритиковали за встречу с представителем России

Финского депутата раскритиковали за встречу с представителем России - РИА Новости, 10.04.2025

Финского депутата раскритиковали за встречу с представителем России

Финского депутата и председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пию Кауму раскритиковали за встречу с российским представителем на полях 150-й Ассамблеи... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:34:00+03:00

2025-04-10T19:34:00+03:00

2025-04-10T19:34:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Финского депутата и председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пию Кауму раскритиковали за встречу с российским представителем на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Ташкенте, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Пиа Каума… встретилась с представителем РФ в Ташкенте на ежегодной сессии Межпарламентского союза", - говорится в материале. Как уточняет Yle, Каума нарушила "практику изоляции России демократическим сообществом", в связи с чем подверглась критике со стороны Коалиционной партии, в которой она состоит. Партийный секретарь Тимо Эло, к примеру, заявил, что считает ее действия необдуманными. Депутата также раскритиковал премьер-министр Петтери Орпо. "Линия Финляндии и финского правительства ясна. Мы не встречаемся с русскими", - приводит слова Орпо газета Iltalehti. Каума написала в своих соцсетях, что решение о встрече с российской делегацией было ее собственным. "Я сделала это в качестве председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Я не представляла на этой встрече Финляндию или Коалиционную партию", - написала депутат в соцсети X.

https://ria.ru/20250403/stubb-2009092396.html

https://ria.ru/20250403/otsenka-2009097403.html

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в мире, россия, ташкент, финляндия, петтери орпо, обсе, межпарламентский союз